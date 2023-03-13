歷遍青山綠水！淡蘭古道─石碇外按古道─烏塗窟段，精彩景觀讓人應接不暇

搭公車至雙溪口站，站前方的淡蘭吊橋即是淡蘭古道石碇段的起點

紅色耀眼的淡蘭吊橋屹立在寧靜清幽的青山綠水間，橋下石碇溪溪流緩緩流瀉

走過淡蘭吊橋，漸漸走在北宜高速公路的橋墩下方，體驗高架橋下既可遮陽又可避雨，水泥叢林公園美景

一小段之後轉為石板步道、碎石子路，忽忽就鑽進入了森林裡。

又忽忽走出森林，緊臨溪谷沿溪而行。

抬頭仰望上方，北宜高速公路高聳的高架橋墩，與青山綠水相映，一剛一柔強烈的視覺對比，景觀極為特殊。

繼續走過木棧道，穿越溪流與山林

之後步道接上馬路，選擇沿溪畔而行，近距離親近溪流。

這溪畔可真精彩：魚兒魚兒水中游，鳥兒停駐其間～

還有那超萌鴨鴨像個路霸橫行其中～

溪石嶙峋，溪流奔流，跨越河谷中的纍纍巨石，一碇又過一碇，一路走至石碇老街

以石砌橋墩所搭成的萬壽橋將石碇劃分為東西兩街，幽靜古樸。而運煤橋遺跡和礦工雕塑，道出了石碇採煤歷史

從石碇仰望那凌空而過的北宜高速公路，和高巨的橋墩，好壯觀喔！

太愛這地方了，縱然是下著濛濛細雨，繼續漫步沿著烏塗溪左岸走到烏塗窟

烏塗窟溪步道又稱石碇親山步道，是條親山又親水的觀魚步道

豐富的生態：大板根老樹，壺穴地形、山豬石

過了摸乳巷，溪谷變得開闊，終至抵達步道終點：烏塗一號橋處。結束歷遍青山綠水之行。