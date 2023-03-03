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城市健行一日遊！ 「虎山環狀步道+大安森林公園」 眺望101視野遼闊、春天花海爭奇鬥艷
搭捷運板南線(往南港展覽館方向)至後山埤站下車，從2號出口步行至松山慈惠堂旁的登山口，入口處有大大的“四獸山市民森林”招牌。
從右側虎山溪步道進入。沿河岸修築的步道，潺潺溪流，兩邊林蔭遮敝，走起來相當舒服。
蜿蜒小徑，走過石砌小橋，木棧階梯，來到以虎、豹、獅、象四獸為石立柱造景的四獸亭廣場。
稍作休息後往上爬至復興園。
從復興園觀景台眺望101，遼闊的視野，飽覽台北市最精華地區-信義區。
完善的水土保持，除多種蕨類外，虎山溪沿線亦是觀賞溼地生態：螢火蟲、蛙類及蜻蜓等的最佳地點。
虎山生態步道、虎山自然步道沿途都是濃密的樹蔭，且一路都是下坡，輕鬆愜意走回剛剛出發的慈惠堂。
時值大安森林公園繡球花，杜鵑花季，豈可錯過？何況大安森林公園已闊別多年。
嬌豔欲滴，鮮紅、粉紅、粉紫、白色…，五顏六色的杜鵑花海美爆了
而繡球花似不甘示弱要與杜鵑爭奇鬥艷。一朵朵又大，顏色又多，五彩斑斕的繡球花，實在是美啊！
春日，百花齊放，奼紫千紅，可真是個花花世界。
除了美麗的花卉，綠色的草地，小鳥的唱歌，蟬聲的和弦，譜出了大安森林公園最自然的交響曲。我在這裡流連又流連～
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