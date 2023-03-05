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3小時走過10座山頭！ 親民步道走訪熱門的九五峰、南港山＆四獸山O型10連峰

健行筆記／ 健行筆記阿德

台北最近天氣變化多，高低溫差異頗大，趁著好天氣來走走熱門的九五峰及四獸山。

今日路線：奉天宮公車站牌→慈惠堂登山口→中坡山→九五峰→南港山→拇指山→象山→北星寶宮→獅山→豹山→虎山→奉天宮→奉天宮公車站牌，總共走了7.68公里，費時3小時11分鐘，路線請參考我的GPX軌跡

依序經過十座山頭：中坡山、南港山東北峰(九五峰東北嶺)、九五峰、南港山、南港山南峰、拇指山、象山、獅山、豹山、虎山。這段路線除了往中坡山及獅山的叉路是原始土石山徑，登拇指山是稍陡的山壁外，其餘皆是人工舖設的石板、石階及馬路，算是親民的步道，不過由拇指山往象山的步道有一段因去年大雨崩坍，改為一小段高繞的山徑，安全無慮，依現場的公告，大概在2月下旬會封閉進行整修。

搭公車在「信義行政中心(奉天宮)」下車，也有些班次可到「福德國小」，走到慈惠堂下方的登山口，由左側的階梯步道上行。

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注意步道左側一個小平台，有幾張坐椅，由該處取左上，走一段較小的石階梯後，左側出現土石山徑，再取左，即可到達中坡山。

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中坡山，海拔110公尺，北市地測精幹點，市316。

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(不知為何有鉄牛山的牌子？)

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原路返回的較小的石階梯，續往上行，會經過二處平台。

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由此接回原步道，取左續上行。

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經過山神廟，廟前視野還不錯。

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來到台北大縱走第6段的叉路，取右往九五峰。

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步道右側有一塊大石，刻有「福壽石」三個字。

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透空處，剛好有一架應該是剛起飛的飛機，用手機加減拍一下！

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再來有一處休息平台，右側欄杆外有一基石，是南港山東北峰(網路也有稱：九五峰東北嶺)，海拔320公尺，土地調查局圖根點。

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(經過後回拍)

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經過1及2號南港山攀岩路線，不過因有人攀爬時墜落，故目前繩子皆已移除，下方入口應該也已封閉。

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打印台及涼亭。

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走一段上坡階梯後，來到九五峰，海拔375公尺，無基石，這裏也有一座台北大縱走「柱」字木柱。

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再來就是南港山，位於步道左側，被鐵絲牆圍住，海拔375公尺，小百岳#13，三等三角點695號。

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再經過3號南港山攀岩路線，設有警示牌，建議不要嘗試。

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這是4號路線，原本有架設鐵梯，較無安全問題，不過據瞭解鐵梯也已拆除了！

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續行步道，注意右側有一高處，有石階可進入，南港山南峰，海拔356公尺，北市精幹點325號。

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續往前行即可接回步道。稍陡的下坡階梯，下方取右往拇指山。

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拇指山下方。

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再往前走左側有一處小徑可以通往拇指山，也可以續行步道，再往下走有往拇指山的指標。往拇指山是陡峭的山徑，要小心行走。

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拇指山，海拔313公尺，北市精幹點508號，上方360度無敵視野。

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離開拇指山，返回步道，續往下行，下方是一處平台，前方視野也很好。

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休息平台處取右，出現了公告牌，預計2月下旬開始施工，應該會封閉！

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再走一段陡下的階梯，下方叉路取右，已有半封閉的圍籬！

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崩坍的步道，右方有一小段高繞路線。

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再來也有一段稍有傾斜的路段，步道上舖有塑膠布，小心通過。再走一段上坡階梯後，來到象山涼亭。

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象山，海拔183公尺，建設廳礦補2107號，基石在涼亭前方，只看得到基石上方的十字。

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涼亭前方有一斜的心形設施，應該新建供拍照打卡用的！

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原路返回一小段，有往北星寶宮的指標，取左。

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續行松山路，注意往獅山的指標，取左，走一段土石山徑。

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獅山，海拔149公尺，無基石，視野不是很好。

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原路返回，續走松山路，左側有松山一號礦坑的解說，豹山由該處進入。

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豹山，海拔141公尺，北市精幹點319號。

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離開豹山，馬路對面是松山一號礦坑的遺址。

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續走松山路，馬路左側有指標往虎山，取左。

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虎山，海拔144公尺，無基石，平台上設有一座日昝，視野佳。

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再往前來到120高地涼亭，右側有往奉天宮的指標，取右。

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步道左側有一巨石，也是觀景的好地方。

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步道下方入口，往奉天宮方向前行，要走一小段馬路。

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走一段陡下的階梯，下方是虎山親山步道的奉天宮登山口。

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奉天宮廟前搭了棚子，應該是近日有慶典吧！

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走回公車站牌，結束今日行程。

步道 登山 德國

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