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沉醉於大自然！ 「環七星山」優質登山步道 「青苔小世界」原始小徑綠意盎然

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最近愛上的健行路線，搭巴士到陽明山總站下車，

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從環七星山人車分道「草山防空洞0Km里程樁」開始，走地下隧道穿越「陽金公路」，出階梯，步道右邊就是陽金公路，循石階而上，步道緩緩向上，佈滿落葉的原始小徑，美美石板路，沿途綠意盎然。 因步道與陽金公路相距不遠，時而沉醉於大自然寧靜中，時而劃破寂靜的汽車聲呼嘯而過讓人有置身於都市叢林的錯亂。

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途中經位於七星山前的「陽明山國家公園遊客中心」，裡面除了有詳細的陽明山國家公園介紹、還有火山的模型可看...。館內規劃有生態體驗區、人文特展區及中庭展場等三大展區...。也有飲水機可以補水。

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接著，從「七星山苗圃登山口」經「行啟並御成婚紀念造林地」 舊石碑。不久，就開始上坡石階路，沿途林蔭扶疏。此路段位七星山南側，屬於背風坡，因不受凜冽北風的侵襲，所以形成闊葉森林的植被景觀，樹種以紅楠為多。踏著石階而上，走走停停。

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中途來到「冷苗步道」叉路口， 有木、石椅可供休憩。好多赤腹松鼠出沒，上下樹枝間，還會向遊客討食。

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接續，「冷苗步道」全長1.7公里，全程環繞七星山南麓的山腰，沿途起伏平緩步道以石階、枕木、碎石鋪設平緩好走。全程走在充滿青苔森林裡，在陽光的照射下黃澄澄的，有五座木橋，步道沿途靜謐幽雅，是一條優質的登山步道…。也可接上七星山主、東峰。

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青苔小世界 滿滿幸福

滿滿青苔的樹枝、石階，在一束陽光下熠熠生輝。在群樹皆藏起綠意的秋冬之際，青苔更顯得綠意盎然。

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「中湖戰備跑道」經典單車路線，景色壯麗，可以眺望層層峰巒交疊起伏台北隱藏版抹茶山...。

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站在戰備道旁護欄邊，遠眺海平面、金山地區與下方的陽金公路的「馬槽橋」、「竹子山」，往下探有幾處噴著氣的「馬槽溪」。

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遠方的竹子山稜線、山谷間的「馬槽橋」及湛藍海水的金山外海...。

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此段步道平緩，兩旁綠色箭竹夾雜芒草築成的圍牆...，抬頭可見藍天白雲，右邊可遠眺竹子山群及北峰稜線綿延山巒。驚見站立石階路，短短陡下後，有點隱密的「七星瀑布」在路旁，一不小心就錯過...。

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「環七星山人車分道」最美的一段， 遠眺竹子山與金山河口沖積平原， 從中湖段往「小觀音山停車場」， 步道兩旁是箭竹林牆， 右邊竹子山群及北峰稜線綿延山巒， 山腰間的「竹子山戰備道」與「竹子山」稜線 真美 ! 步道平緩，兩旁綠色箭竹夾雜芒草築成的圍牆...。

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在小油坑遊憩中心的後方，有一條竹林小徑，好像迷宮般的箭竹林觀景步道。

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短短數分鐘就可以登頂的「小油坑山」，805M...。可眺望小觀音山、竹子山、七星山群峰...。

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有些許蕨類植物，石階上還有青苔，潺潺的水流聲讓樹林子裡多了有一股清新的味道。<

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小油坑橋下...可欣賞凹口式的火山活動地形的小油坑，噴氣孔終年有硫氣與蒸氣噴出...

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來到熟悉的「小油坑橋」，步道緩緩上行，鑽過「小油坑橋」，七星山腳下的小油坑噴氣孔炊煙裊裊映入眼簾...。

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此段是走過歲月的杉木家族，步道短暫進入柳杉林區...

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竹子湖觀景台：位於陽明山竹子湖派出所的前方，有一個木製的觀景平台，遠眺可以看到整個台北盆地...。

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▌交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。 去程「捷運北投站」 轉搭 230 公車 在「陽明山公車總站」 下車。 回程 「童軍站」搭小9(台灣好行) 回「捷運北投站」。

▌健行路線：環七星山人車分道的起點→陽明山遊客服務中心→苗圃登山口→冷苗步道 →冷水坑→夢幻湖停車場→中湖戰備跑道→七星瀑布→陽金公路觀景台→小油坑遊憩中心→小油坑山→ 小油坑箭竹林→小油坑橋→頂湖→陽金公路人車分道→陽明書屋→童軍公車站。 全程約13公里，沒有惱人的陡上及陡下行程，重點是「不想走時，隨時都有公車」。

步道 公路 陽明山

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