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好像日本！陽明山「平菁街櫻花巷」絕美，趁花還在快來湊熱鬧

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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「腿」比「心」誠實

花 快謝了，想湊熱鬧的趕快來，2023 D0129 陽明山平菁街櫻花巷

我喜歡的歌 :  Don'thttps://www.youtube.com/watch?v=aEHp2ACnsgQ

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都是天氣太好惹的禍  ! 我只是來曬太陽 !

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最近，天天都有櫻花秀 ， 真有些膩 !想好，不要再來 平菁街，還是來了，「腿」比「心」誠實 

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誠實一點 ，「平菁街櫻花巷 」不負盛名粉色寒櫻，今年花況真的非常好，難怪! 賞花人潮一波又一波

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媲美「武陵桃山櫻花 」，這裏有 「七星櫻花 」XDD

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白花山櫻  ， 開花了 ! 

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純白唯美 ! 「福爾摩沙櫻」台灣特亞種的白色山櫻花，心心念念 「寒溪呢」的 福爾摩沙白櫻

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平菁街櫻花巷 公車 : 捷運劍潭站搭乘303公車 或  小S19 公車於 「倫仔尾」站  下車我是自開車上來的，停在大老遠，再走上來，邊走邊欣賞櫻

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豔麗的「山櫻花」 呈現鮮艷的桃紅色 ，鐘形花朵，真是漂亮

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平菁街 109 號旁的  「鵝尾山水田」視野遼闊去年新設的鵝尾山水田步道已正式完工啟用，遠眺整片粉紅花海放眼望去，十分壯觀

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高架式的「稻浪木棧橋」， 很適合拍照，遠眺七星山 

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「竹編水牛裝置」 拍照打卡新亮點

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目前，「鵝尾山水田」的景色最漂亮站在梯田區觀景台， 欣賞 遠山 與 櫻花鋪滿山坡，

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我回程從平菁街 42巷底 接上 106巷  ，穿過竹林小徑走「鵝尾山水田棧道」 

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最近一直看櫻花 ，是不是有點膩 !!趁著年假結束前 ，也來朝聖吧哈 !! 口是心非 !! 

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太陽很曬，很難想像 ! 昨天還在 冰天雪地的 樂佩山稜線 霧淞堆裏曬吧， 把霧淞累積的寒氣 ，一口氣曬乾 !

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好久不見 ，七星山 !疫情以來， 算算似乎有3年沒去七星山，我家頂樓也看得到 七星山，找天來去爬爬七星山  ， 只是. .. 人很多 @@

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水梯田是亞洲特有的農耕文化地景 ，百餘年來 台灣與日本、韓國、 中國大陸、 菲律賓 、越南、 印尼 等國先民 ， 依循山地與丘陵地形的高低， 以泥土 、石砌或土石混合築成邊坡 ， 鑿挖水圳，  引水灌溉， 沿等高線開闢出一畦畦層次分明的帶狀水稻田，  從山頂延伸到山谷， 以台灣來說 ， 山地面積占 2/3 以上 地狹人稠，  過去農業社會時期， 只要有河階與山坡地地形的環境 ， 經過開鑿種植水稻 ， 就會形成水梯田的景觀 

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 水梯田，可惜沒有倒影.

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北部賞櫻 從 平菁街 開始

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 平菁街 42 巷的寒櫻 ，已爆炸開滿，感覺很快要凋謝了，再不來就等 2024 .def274dace22050aa2881676e6d98570.jpg. 不用問也知道 ，為什麼都往上拍，因為人很多很多

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沒幾個角度可拍照  ，賞花遊客太多現場有網美拍了一張又一張，自備腳架、拖行李箱的、穿白紗裙的、戴草帽的現在的網美 ，真是太厲害了，

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民宅圍牆上的櫻花已經開很茂盛， 配合著陽光和藍天，隨便拍就是爆炸開

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想要拍人少的景，你就早點來吧 !

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我隨便拍 ，你就隨便看嘿， 人真的滿滿滿

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沒辦法 !  沒來拍會睡不著 XDD

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滿出來了  ! 滿出來了 !  滿出來了  ! 花開好茂盛啊 ! 哈

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平菁街有店家設有停車場，花點小錢停車也 OK不然就坐公車或是停遠一點走過來

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能看到 少見的白色櫻花「福爾摩沙櫻」挺開心的

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賞櫻幾乎都是從平菁街開始，離台北很近，有空就來吧，閒著也是閒著 XDD

賞櫻 賞花 網美

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