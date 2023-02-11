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冬季限定包場！ 桃園天然「嘎拉賀野溪溫泉」 瀑布SPA、溫泉泡湯一次滿足

健行筆記／ 健行筆記Belinda✨

冬天冷颼颼的季節，就是要來泡個野溪溫泉

觀看Youtube影片，一起去泡湯

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嘎拉賀野溪溫泉位於桃園復興，交通算好抵達。溫泉入口有停車場可停（每日100元計價），大約可以停7-8台。（大概過中午後就滿多人）為了避免人潮，我們一大早就去泡，當然就是包場的狀態

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嘎拉賀野溪溫泉大概有2-3池可以泡Timeline:去程 停車場至野溪溫泉 40分鐘回程 野溪溫泉至停車場（後段全是上坡）60分鐘從停車場開始後是一路Z字型下坡，有幾處比較陡。沿路會經過兩處涼亭，過了第二處涼亭後就會是樓梯，一路往下到一小處空地（也有人在此野營）過了小空地後就會是原始路段，繼續走會看到一處架著鐵梯直接往下的路段，就代表溫泉要到了這處需要直接過溪，溪水高度大概在膝蓋下（我身高169）溪水真的超冰～～～ 只好快速通過

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過溪後有第一池、瀑布往下有一池（比較溫）、過瀑布後有一池（偏溫熱）最後一池比較舒適，水溫跑起來很舒服，坐在裡面的高度也差不多因為是野溪溫泉的行程，還帶上了我們家的馬爾濟斯Toby來體驗。看他原本發抖的要死，到後面泡到不想走的表情，真的有夠反差 ＸＤ

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照片＆影片拍攝

溫泉 瀑布 泡湯

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