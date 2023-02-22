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靜下心感受世界！嚴冬裡的難得體驗：陽明山竹子湖賞海芋、享熱鬧餐會

健行筆記／ 健行筆記Mandy Lin 林香梅

2023/01/28 週六  《陽明山竹子湖賞海芋》【齊心鞋力向前走】1/28中午12:00龍山登山協會週六隊在竹子湖「發現生活園藝餐廳」辦行春酒聚餐, 席開六桌, 人聲鼎沸, 熱鬧無比。

餐後安排賓果及摸彩餘興節目, 趣味盎然.我大約於11時左右便已搭乘小8公車到達竹子湖站, 先到海芋大道和海芋環狀步道晃悠. 可能是天氣太冷, 當地氣溫只有9°C, 不見以往洶湧的人潮。

餐會結束, 站在竹子湖站排隊等候公車時, 冷得我直打哆嗦, 也算是今年嚴冬裡難得的體驗。下文引用自網路：「當你靜下心來的時候, 整個宇宙成為你的萬有, 你會聽見下雪的聲音, 聽見樹葉的低語和夜的嘆息, 你會觸摸到無形之相, 以你神奇的覺知感受世界」

#健行筆記App相簿

發現生活園藝餐廳：

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竹子湖溪畔步道導覽圖：

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海芋：

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海芋環狀步道：

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水車：

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海芋田：

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捷運圓山站：

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竹子湖的海芋田：

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陽明山竹子湖的軌跡圖：

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海芋 步道 陽明山

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