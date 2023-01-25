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霧中踏訪「火炎山」！原始步道所見豐富，延著稜線走很自在

健行筆記／ 健行筆記天樂

火炎山，H602m

◾區域：位於三義鄉和苑裡鎮的交界，南臨大安溪，北側許多電台

◾基石：三等三角點 台灣035號小百岳

◾概述：火炎山位於苗栗三義與苑裡交界，火炎山的地質脆弱，其組成是以錦水頁岩、火炎山相、香山相，火炎山相與香山相歸屬頭嵙山層，屬於更新世產物，主要地質構造為厚層礫石間夾著薄層砂岩所構成，並且表層已有紅土化現象

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霧中踏訪火炎山，走過火炎山幾次，這次從苑裡的櫻花大道起登林道較原始，步道沿途可見巨大的相思樹、楓香、金毛杜鵑及蕨類植物，稜線上有蒼鬱的松樹林。最知名的植物是馬尾松，俗稱赤松、土松。林道接到小溪溝，順著爬昇接到裕隆土地公廟，右上接到稜線上延著稜線走很舒服，金毛杜鵑己開啟於冬天霧氣中迷放香氣，台灣獼猴於午時出動遊玩叫喚伙伴有人到訪。

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