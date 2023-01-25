路徑2選1！紀錄台中「內水尾山」，上山坡度緩陡、長短任你選
台中/外埔/內水尾山，H179m (聯勤三等三角點 | 補測77040)
◾區域：台中市外埔區
◾地理：大肚台地
◾海拔：H179m
◾基石：聯勤三等三角點 | 補測77040
◾山徑概述：此山需由森渼原露營區大門進入－大門進入後，可由兩徑上山－一為左轉水泥路，緩而長－另為右轉木棧道，陡但短－因首次至，故為左上右下
◾山頂視野：
◾路徑景觀：
◾基石路徑軌跡 | GPX （如左連結）
◾基石路徑影片 | Video（如左連結）
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