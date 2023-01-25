路徑2選1！紀錄台中「內水尾山」，上山坡度緩陡、長短任你選

第一次知道有這步道時，也是從跑山獸Petr的分享得知。 但近年因疫情，寺廟暫不開放，使得一直沒能前往，直到最近疫情逐漸趨緩。 選了一個藍天白雲的好天氣，驅車前往，預計走一圈2-3小時。

2022-12-11 07:55