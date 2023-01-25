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路徑2選1！紀錄台中「內水尾山」，上山坡度緩陡、長短任你選

健行筆記／ 健行筆記James Z

台中/外埔/內水尾山，H179m (聯勤三等三角點 | 補測77040)

◾區域：台中市外埔區

◾地理：大肚台地

◾海拔：H179m

◾基石：聯勤三等三角點 | 補測77040

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登山口：「森渼原」露營

◾山徑概述：此山需由森渼原露營區大門進入－大門進入後，可由兩徑上山－一為左轉水泥路，緩而長－另為右轉木棧道，陡但短－因首次至，故為左上右下

◾山頂視野：

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◾路徑景觀：

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基石路徑軌跡 | GPX （如左連結）

基石路徑影片 | Video（如左連結）

露營 登山

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