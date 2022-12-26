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漫行彰化！八卦山風景區 X 八卦山文學步道，出遊還能邊吃美食

健行筆記／ 健行筆記Gina Szutu

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位在彰化八卦山下的文學步道， 收錄12座作家之文句紀念亭。 步道設計的理念則是希望遊客在行走步道的時候藉由欣賞文學作品， 進而對彰化縣的文學發展史， 有初淺的認識。 八卦山風景區， 為參山國家風景區中三大風景區之一涵蓋彰化， 南投兩個縣市八卦山的大佛遊憩區， 歷史悠久， 對許多人成長的過程來說不論是個人，家庭旅遊， 或是孩童時的畢業旅行， 都有機會造訪近年， 在當地政府的觀光推動下建設有長達1公里，目前最長的天空步道加上周邊的古蹟， 美食， 安排遊賞也滿充實的。 前一周完成的卦山大縱走， 來不及領取帽子隔週來取帽子時， 也走走步道， 吃吃美食。 頗為充實的半天悠閒時光。

八卦山風景區x八卦山文學步道 相簿

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沿著卦山路可抵達八卦山牌樓， 附近周邊不方便臨停建議還是停在收費的停車場， 不用擔心被拖吊。

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停好機車， 則先到八卦山大佛遊客中心取了活動的帽子

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再沿著八卦山參佛大道步行， 一旁還建置了碑文碑

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噴泉展演區

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步上彎行天橋， 則可一覽彰化平原的景致。

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步道兩側猶有， 綠色， 黃色， 轉紅....的台灣欒樹

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文學步道的終點處， 則是: 賴和詩牆以100片垂立鋼板組合而成的鋼構體，有如書卷開展的造形周邊的綠意， 枯藤老樹， 建構如畫一般場景

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本職為醫生的賴和先生， 畢生推動台灣新文學運動是日治時期台灣新文學發軔期最重要的小說家之一被譽為台灣新文學之父

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賴和詩牆的對向立有銀橋飛瀑的石牌

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順著一側階梯往下

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大石上提有銀橋飛瀑的醒目字樣， 周邊則有如庭園造景， 卻不見飛瀑景象

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順著飛瀑前的階梯， 兩側有綠蔭， 我還瞧見人們就坐在石階上乘涼

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占地甚廣的風景區， 走著走著就銜接上另一條路但後來發現條條相通

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城閣樓台指標

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隨處可見的佛像很喜歡彌勒佛展笑顏的模樣。 

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三層殿堂， 分別是一樓的大成殿， 二樓的恩主殿， 三樓的大雄寶殿。 

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再來到大佛處， 卻瞧見正在修建

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大佛前， 兩座巨大的石獅， 上前瞧， 則是新光集團董事長吳火獅敬獻。 

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大佛前還有代表: 春(春耕) 夏(夏播)秋(秋收)冬(冬藏)的小沙彌石像

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再繞到銀橋， 日治時期的鐵線吊橋跨接於八卦山文學步道中段與森林步道中段 ， 頗為古色古香。

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路面上所處位置的標示。

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從這裡才是文學步道的起點。

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文學步道上， 所欣賞的詩詞， 也一併對作者做了簡介。 

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從文學步道另一側， 則可銜接回八卦山牌樓處

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回到遊客中心

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按圖索驥去嚐了郭媽媽滷肉飯。 

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傳唱一甲子的銅鐘圓仔湯冰

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70年的古早味紅豆餅。 平民小吃， 卻有不錯的好味道。 

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卦山大縱走的帽子， 這天陽光炙熱， 剛好用上。 

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八卦山的大佛風景區， 有高22公尺的釋迦摩尼佛像， 是彰化顯著的地標從大佛像放射狀的景點， 包含: 可飽覽城市景觀全台最長的天空步道兒童體能園區， 縣立美術館， 很美的彰化藝術中學.....周邊的爌肉飯， 肉圓， 黑肉麵....等等更是不能錯過的傳統美食很適合親子遊賞的選擇 ^.^ 

旅行時間: 111.11.13 旅行地址:  彰化縣八卦山脈生態遊客中心彰化市卦山路13-7號

城市漫遊。 gina

步道 吊橋 觀光

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