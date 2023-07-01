被遺忘的百年古道記憶！ 「九九峰古道」考查之沒有道路、顯少人為活動 還會有什麼？

日期：2022/12/04

踏查範圍：台中霧峰峰谷－本雙溪嘴延南坑方向之水路上溯 [地圖]

前言

實際踏查的紀錄

古道的調查與考據

實際踏查的紀錄

下切溪床開始走約15分鐘就會看到河床土地公廟的遺跡，而不遠處就是往南北坑山方向的廢產業道路口，經過921地震後只能勉強看出路口痕跡。

河床土地公廟沿著河床繼續前進，過了兩道攔沙壩後人為活動痕跡明顯減少，週邊有很多蝴蝶，小溪裡面也有很多小魚、青蛙與螃蟹。由於正值枯水期，行走上並沒有太大的問題，唯一比較惱人的是河床上那些種子長滿勾毛的植物，衣物會黏滿各種種子。

不知道這是什麼動物的骨頭？值得一提的是河床沿路上，會看到稀稀落落的堆石矮牆出現在看起來不像是水道的地方，長度大約是2.5公尺，約莫有4、5處，無法確定是自然形成的還是人造物遺跡。

堆石矮牆？自然形成？當天因為時間關係，我們在接近九九峰山腳的地方休息並折返。在離開河床上切回產業道路時，我們遇到一位大哥。大哥是在地人，剛忙完事情在車邊休息時發現我們從河床邊鑽出來隨即出聲關心我們。在聽到我們是沿著河床向上踏查後，大哥興奮地表示沿著河床走曾經有一條可以走到雙冬還有福龜的路。

古道的調查與考據

歷史悠久，是過去當地居民往來雙冬跟福龜常走的路，路程約兩個小時，比起往下走到峰谷國小搭 客運 到市區，再搭客運過去雙冬福龜還要快很多

到市區，再搭客運過去雙冬福龜還要快很多 走到最上游處會經過一個「山壁間的夾縫」（類似一線天的感覺），從這邊翻過九九峰就可以往福龜

農作物的運送並不會走這條（會送到峰谷國小然後由中盤運到街庄販售）

大哥年輕時常走這條路到國姓的北山去找親戚

直至921前還是有人在走，但震後狀態不明

地圖圖資 圖例 日治二萬分之一台灣堡圖(明治版) / 1904日治五萬分之一蕃地地形圖 / 1916日治二萬分之一台灣堡圖(大正版) / 1921 礫灘/乾溪 日治二萬五千分之一地形圖 / 1921日治五萬分之一地形圖(陸地測量部) / 1924 小徑 美軍五萬分之一地形圖 / 1944 Track or Trail 二萬五千分之一經建版地形圖（第一版）/ 1985二萬五千分之一經建版地形圖（第二版）/ 1992二萬五千分之一經建版地形圖（第三版）/ 1999 小路 二萬五千分之一經建版地形圖【NLSC】/ 2018OpenStreetMap魯地圖 Taiwan TOPO 河川

日治二萬五千分之一地形圖 / 1921

※為方便閱讀，以下之所有圖資的紅色標記都是南北坑山，而天藍色軌跡是另外一條登南北坑山的路徑。下圖「日治五萬分之一地形圖(陸地測量部) / 1924」中更可以看出以「---」標記的小徑一直延伸到南北坑山之南方。

日治五萬分之一地形圖(陸地測量部) / 1924在1921年前，古道峰谷段在地圖上的標記都是「．．．」（即礫灘/乾溪），如下兩張圖。可能當時這條路線尚未形成，也有可能是因為測繪精度的關係沒有標記出來，總之，這部份有待更多的資訊/史料來釐清古道的歷史。

日治五萬分之一蕃地地形圖 / 1916

日治二萬分之一台灣堡圖(大正版) / 1921基本上從1921年之後直到震前，古道峰谷段都有出現在地圖圖資中，從下圖「二萬五千分之一經建版地形圖（第一版）/ 1985」中可以更清楚的看到古道峰谷段、雙冬段、福龜段的存在痕跡。

經建版地形圖（第一版）1989年若我們將大哥的敘述與震前的等高線地勢對照，可以約略推想出當年古道的完整路徑，如下圖所示。

古道推想路徑

結論

這段旅程從原本只是單純去踏查，延伸到一段幾乎被遺忘的百年古道記憶， 過程中的收穫遠遠超出一開始的期待，我想這也是一種探險的樂趣吧。

另外，在查找資料時，我們也

注意到

萬斗六：今本區萬豐，舊正，峰谷，六股等里地名由來於昔為

洪雅平埔族（Hoanya）