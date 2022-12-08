雲賞花！關渡花海漫遊，跟著時間線在線欣賞波斯菊花海
2022-11-10 關渡花海漫遊
14:39關渡花海波斯菊。
14:40關渡花海波斯菊。
14:40關渡花海波斯菊。
14:43關渡花海波斯菊。
14:45關渡花海波斯菊。
14:47關渡花海波斯菊。
14:48關渡花海波斯菊。
14:48關渡花海波斯菊。
14:50關渡花海波斯菊。
14:50關渡花海波斯菊。
14:52關渡花海波斯菊。
14:53關渡花海波斯菊。
14:54關渡花海波斯菊。
15:01關渡花海波斯菊。
15:02關渡花海波斯菊。
15:05關渡花海波斯菊，眺望觀音山與恐龍裝置藝術。
15:06關渡花海波斯菊，眺望觀音山。
15:07關渡花海波斯菊，眺望觀音山。
15:08關渡花海波斯菊。
15:10關渡花海波斯菊，綿羊裝置藝術。
15:16關渡花海白色波斯菊。
15:16關渡花海白色波斯菊。
15:18關渡花海白色波斯菊。
15:18關渡花海白色波斯菊。
15:20關渡花海白色波斯菊。
15:25關渡花海白色波斯菊，眺望觀音山。
15:26關渡花海粉紅波斯菊。
15:26關渡花海粉紅波斯菊，眺望紗帽山。
15:26關渡花海粉紅波斯菊，眺望陽明山地區。
15:28關渡花海粉紅波斯菊。
15:30關渡花海粉紅波斯菊。
15:33關渡花海粉紅波斯菊。
15:35關渡花海粉紅波斯菊。
15:36關渡花海粉紅波斯菊。
15:38關渡花海白色波斯菊。
15:38關渡花海白色波斯菊。
15:38關渡花海白色波斯菊。
15:39關渡花海白色波斯菊。
15:43關渡花海白色波斯菊，一枝獨秀。
15:16關渡花海白色波斯菊。
15:47關渡花海白色波斯菊，眺望紗帽山。
16:00天空飛鳥尋找獵物。
16:01關渡花海白色波斯菊。
16:02關渡花海白色波斯菊。
16:03關渡花海白色波斯菊。
16:03關渡花海粉紅波斯菊。
16:04關渡花海粉紅與白色波斯菊。
16:04關渡花海粉紅波斯菊，眺望陽明山地區。
16:08關渡花海白色波斯菊。
16:08關渡花海白色波斯菊。
16:09關渡花海白色波斯菊。
16:09關渡花海白色波斯菊。
16:10關渡花海白色波斯菊。
16:12眺望天空飛翔直升機
16:13關渡花海白色波斯菊，眺望陽明山地區。
16:14關渡花海白色波斯菊，眺望觀音山。
16:15關渡花海白色波斯菊。
16:16關渡花海白色波斯菊。
16:16關渡花海白色波斯菊。
16:18關渡花海黃色百日草。
16:19關渡花海黃色百日草。
16:21關渡花海黃色百日草。
16:23關渡花海黃色百日草，眺望紗帽山。
16:26關渡花海粉紅波斯菊，眺望觀音山。
16:27關渡花海黃色百日草。
16:27關渡花海黃色百日草。
16:28關渡花海粉紅波斯菊。
16:29關渡花海粉紅波斯菊，眺望小坪頂山地區。
16:31關渡花海粉紅波斯菊。
16:43無人機天空拍攝。
16:34關渡花海粉紅波斯菊。
16:35天空成群埃及聖䴉飛翔通過。
16:39關渡花海粉紅百日草。
16:39關渡花海粉紅百日草。
16:42關渡花海粉紅百日草。
16:52眺望夕陽餘暉下華岡文化大學。
16:53眺望夕陽餘暉下華岡文化大學。
16:54眺望夕陽餘暉穿透樹梢。
16:57眺望夕陽餘暉下陽明山地區。
16:58關渡地區夕陽。
16:59關渡地區夕陽餘暉下，騎士騎車通過。
17:00眺望關渡地區大橋。
17:00關渡地區夕陽。
17:01關渡地區夕陽餘暉下，騎士騎車通過。
17:02關渡地區夕陽。
17:03農業水環境服務團試驗田區看板。
17:06關渡地區夕陽餘暉。
17:06關渡地區夕陽餘暉下大橋。
17:06眺望夕陽餘暉下紗帽山與華岡文化大學。
17:07眺望夕陽餘暉下觀音山與基隆河。
17:07眺望夕陽餘暉下基隆河。
17:08眺望夕陽餘暉。
17:11大鳥裝置藝術。
17:15眺望陽明山地區。
17:26眺望觀音山。
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