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雲賞花！關渡花海漫遊，跟著時間線在線欣賞波斯菊花海

健行筆記／ 健行筆記張春祥

2022-11-10 關渡花海漫遊

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14:39關渡花海波斯菊

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14:40關渡花海波斯菊。

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14:40關渡花海波斯菊。

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14:43關渡花海波斯菊。

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14:45關渡花海波斯菊。

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14:47關渡花海波斯菊。

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14:48關渡花海波斯菊。

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14:48關渡花海波斯菊。

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14:50關渡花海波斯菊。

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14:50關渡花海波斯菊。

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14:52關渡花海波斯菊。

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14:53關渡花海波斯菊。

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14:54關渡花海波斯菊。

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15:01關渡花海波斯菊。

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15:02關渡花海波斯菊。

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15:05關渡花海波斯菊，眺望觀音山與恐龍裝置藝術。

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15:06關渡花海波斯菊，眺望觀音山。

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15:07關渡花海波斯菊，眺望觀音山。

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15:08關渡花海波斯菊。

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15:10關渡花海波斯菊，綿羊裝置藝術。

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15:16關渡花海白色波斯菊。

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15:16關渡花海白色波斯菊。

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15:18關渡花海白色波斯菊。

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15:18關渡花海白色波斯菊。

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15:20關渡花海白色波斯菊。

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15:25關渡花海白色波斯菊，眺望觀音山。

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15:26關渡花海粉紅波斯菊。

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15:26關渡花海粉紅波斯菊，眺望紗帽山。

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15:26關渡花海粉紅波斯菊，眺望陽明山地區。

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15:28關渡花海粉紅波斯菊。

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15:30關渡花海粉紅波斯菊。

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15:33關渡花海粉紅波斯菊。

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15:35關渡花海粉紅波斯菊。

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15:36關渡花海粉紅波斯菊。

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15:38關渡花海白色波斯菊。

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15:38關渡花海白色波斯菊。

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15:38關渡花海白色波斯菊。

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15:39關渡花海白色波斯菊。

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15:43關渡花海白色波斯菊，一枝獨秀。

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15:16關渡花海白色波斯菊。

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15:47關渡花海白色波斯菊，眺望紗帽山。

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16:00天空飛鳥尋找獵物。

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16:01關渡花海白色波斯菊。

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16:02關渡花海白色波斯菊。

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16:03關渡花海白色波斯菊。

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16:03關渡花海粉紅波斯菊。

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16:04關渡花海粉紅與白色波斯菊。

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16:04關渡花海粉紅波斯菊，眺望陽明山地區。

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16:08關渡花海白色波斯菊。

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16:08關渡花海白色波斯菊。

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16:09關渡花海白色波斯菊。

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16:09關渡花海白色波斯菊。

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16:10關渡花海白色波斯菊。

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16:12眺望天空飛翔直升機

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16:13關渡花海白色波斯菊，眺望陽明山地區。

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16:14關渡花海白色波斯菊，眺望觀音山。

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16:15關渡花海白色波斯菊。

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16:16關渡花海白色波斯菊。

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16:16關渡花海白色波斯菊。

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16:18關渡花海黃色百日草。

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16:19關渡花海黃色百日草。

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16:21關渡花海黃色百日草。

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16:23關渡花海黃色百日草，眺望紗帽山。

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16:26關渡花海粉紅波斯菊，眺望觀音山。

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16:27關渡花海黃色百日草。

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16:27關渡花海黃色百日草。

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16:28關渡花海粉紅波斯菊。

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16:29關渡花海粉紅波斯菊，眺望小坪頂山地區。

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16:31關渡花海粉紅波斯菊。

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16:43無人機天空拍攝。

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16:34關渡花海粉紅波斯菊。

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16:35天空成群埃及聖䴉飛翔通過。

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16:39關渡花海粉紅百日草。

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16:39關渡花海粉紅百日草。

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16:42關渡花海粉紅百日草。

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16:52眺望夕陽餘暉下華岡文化大學。

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16:53眺望夕陽餘暉下華岡文化大學。

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16:54眺望夕陽餘暉穿透樹梢。

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16:57眺望夕陽餘暉下陽明山地區。

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16:58關渡地區夕陽。

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16:59關渡地區夕陽餘暉下，騎士騎車通過。

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17:00眺望關渡地區大橋。

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17:00關渡地區夕陽。

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17:01關渡地區夕陽餘暉下，騎士騎車通過。

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17:02關渡地區夕陽。

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17:03農業水環境服務團試驗田區看板。

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17:06關渡地區夕陽餘暉。

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17:06關渡地區夕陽餘暉下大橋。

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17:06眺望夕陽餘暉下紗帽山與華岡文化大學。

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17:07眺望夕陽餘暉下觀音山與基隆河。

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17:07眺望夕陽餘暉下基隆河。

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17:08眺望夕陽餘暉。

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17:11大鳥裝置藝術。

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17:15眺望陽明山地區。

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17:26眺望觀音山。

花海 波斯菊 陽明山

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