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三大賞楓健行路線分享，楓紅山林＋無敵展望，還有絕美夢幻雲海

健行筆記／ 健行筆記橘子貓

三大賞楓健行路線分享

天氣漸漸轉涼，山上的楓葉也慢慢變紅，全台各地的賞楓景點南投奧萬大、宜蘭太平山、台中福壽山農場、武陵農場、嘉義阿里山，旅客也慢慢變多，對於山友們就是享受楓紅步道的季節，這裡分享三個可以賞楓的健行路線給大家。

苗栗泰安「馬拉邦山」

cp值超高的賞楓景點苗栗的馬拉邦山，擁有一大片楓紅的山林，三角點無敵展望，眺望聖稜線也是欣賞雲海的好地方，路況好，來回時間4-5小時很適合健行新手沒什麼難度。

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馬那邦山三角點的雲海，好發於秋冬時期

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馬那邦山的楓葉，12月～1月轉紅

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馬那邦山三角點展望

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萬綠一點紅

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山頂一整片的楓葉林

馬那邦山的三條健行路線主要有三個登山口(可以點擊以下連結開啟google map)1 珠湖登山口上 <- 建議由此起登原路來回，較簡單2 天然湖登山口上3 上湖登山口上

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Tony的自然人文旅記建議路線：珠湖登山口-古戰場紀念碑-好漢坡-馬拉邦山交通建議：自行開車導航至珠湖登山口，也可選擇包車或跟團楓紅時間：12月～1月

新竹尖石霞喀羅古道

歷史與美景兼具的國家級步道，橫跨新竹五峰鄉與尖石鄉，每到楓葉季山友們都會紛紛來朝聖，總共有兩個入口可以進入一個是養老登山口，有停車場，路況好，另外一個是石鹿端登山口，路況比較不好，步道平緩好走，適合健行新手

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不同種類的楓葉有不同顏色

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霞喀羅步道的地形多變有趣

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上山前的一座吊橋，可俯瞰溪谷

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滿地的楓葉地毯建議路線：養老登山口原路來回，想挑戰一點的話可以選擇從石鹿登山口走到養老登山口出來石鹿登山口位置養老登山口位置霞喀羅養老段原路來回（6.5小時）09：30 養老登山口(全程約6.5小時） > 13：00 武神駐在所 > 16：00 養老登山口霞喀羅全程縱走一日遊(全程約走10.5小時) 06：30 石鹿登山口(全程約走10.5小時) > 17：00 養老登山口 

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Tony的自然人文旅記交通：自行開車至石鹿登山口養老登山口楓紅時間：12月～1月**2022最新：楓葉季養老登山口交通管制為了管制上山的車子數量，霞喀羅古道的養老登山口有管制車輛，需申請車輛通行證才能把車開到登山口，否則只能停在停車場，另外的方式也可以選擇預約免費接駁車，如是團體的話也可以另外預約。霞喀羅通行證與接駁申請

新竹尖石芝生毛台山

溪畔的楓葉林與軍艦岩是這裡的一大看點，這個步道較冷門人比較少，如果你喜歡清幽的地方那很適合你，步道上還可以見到日治時期的遺跡，十分有趣，但路程較多上坡，需要一點體能基礎。

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座落於溪畔的軍艦岩

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一人高的壕溝，是過去打仗留存下來的

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登山口由軍艦岩吊橋起登 <- 自行開車可導航至這裡路線：軍艦岩吊橋>隘勇監督所>屯野生砲台遺址>芝生毛台山（全程6小時左右）楓紅時間：12-1月

賞楓健行裝備清單

食：食物、水衣：外層防風防水外套、中層保暖衣、內層排汗衣、頭部保暖、防曬帽子、登山鞋行：背包15公升-25公升、登山杖、離線地圖備用：頭燈、雨

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登山 步道 賞楓

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