拓印本比一比！ 陽明山「東西大縱走」的過去與現在 到此一遊景點充滿美麗回憶

你多久以前開始參加陽明山東西大縱走? 我來說說我的故事。故事的開始是這樣的 很久以前的某一天趁著休假 從士林風櫃嘴走向擎天崗沿路上聞者牛糞的清香花草的芳香慢慢的爬到一片空曠處稍微休息一下，這裡有一根木頭做成的標柱我也沒特別注意它，不一會兒有一位大哥來到這裡閒聊幾句後大哥拿出一本小冊子用鉛筆在木頭柱子上拓印，這就奇了莫非這根柱子有什麼歷史典故要拓印下來?大哥一邊拓印一邊告訴我陽明山東西大縱走的活動與小冊子的購買方式，他一說完我立馬起身告辭這位大哥往陽明山遊客服務中心購買小冊子去了。就這樣完成了第一本陽明山東西大縱走的拓印本。掐指一算已是17年前的往事了…今年2022夏天我又購買了一本小手冊再去拓印一次就來比較看看這些年來的不同之處吧！2005年的小手冊比較大本，2022年的尺寸小了一點，舊版小手冊可以右邊拓印左邊還有很大的空間可以貼上照片作為紀念，新版手冊要貼4x6的照片好像太小了一點？

新舊版手冊 上面是舊版方便貼照片

陽字拓牌今天從頂山線開始走這條路上可以看見海洋看到牛群踩到牛糞、走在樹林裡也可以走在草原上，是一條景觀多變的山路。頂山上有陽字拓牌可以看到2005年的拓牌比較小字體直接刻在木頭上，2022年的拓牌比較大一點，字體先刻可在金屬銘版在黏貼在柱體上比較不會被風雨腐蝕字跡也比較清晰耐久。

2005年拓牌 2022年拓牌

字體比較 ，綠色是舊版在順著步道往上爬會看到一小片草原，有幾隻牛悠閒的吃草或睡覺這裡比起擎天崗大草原更加清靜。看 牛寶寶依偎著牛媽媽身旁吃草多麼溫馨啊！

只是～看到牛寶寶的顏色牛爸爸忽然想起隔壁老黃怎麼好久沒看到了搬走了嗎？怪哉！過了草原是石梯嶺了"明"字牌就在這裏，

橘色是舊版字體2005年是好天氣今天天氣已經轉陰了，要加快腳步往下一個拓印點就不多停留了。雞心崙最大的不同點就是雞心崙了，以前，"山"字牌在竹篙山很好找，

以前的山在竹篙山

這個雞心崙我地圖看了半天也不清楚在哪裡只好到遊客服務中心問工作人員終於找到雞心崙拓牌，

2022年山在雞心崙

這裡有一個2層樓的休息平臺很多老人家在這裏比身家比子女成就，比誰的老公體貼還有誰誰又得病了，唉！是八卦也是人生啊！東字拓牌七星山有東峰和主峰兩座山峰，這裡有也是我的健身場不知道爬了多少次還不用繳月費年費只要付停車費就好。先到東峰 這裡 當然就是"東"在牌了，晴天時這裡視野不錯人也比較少大家都聚集在不遠處的主峰上休息，有雲時可以聽到主峰上的人聲鼎沸但是看不到人，就是詩人王維說的:空山不見人但聞人語響的境界。新版拓牌字體比較胖舊版的比較纖細。

綠色時2022年的拓牌

接著就往七星主峰出發了，先往下走再往上爬大約10多分鐘就可到主峰了。主峰標柱這裡有一座！"七星山主峰 1120M台北市第一高峰"的檜木標柱。這可是大家拍照打卡的熱點，在2015年8月卻被惡人用斧頭刀具坎伐破壞真是賤到極點。

圖片來源自由時報

對遊客來說，到此一遊的景點照片是回憶的一部分少了識別標誌可能過個幾年都記不得照片是在哪裡拍的。還好國家公園有再請專業木工背著工具上山維修，讓大家重新看到這個標柱

左邊大約2005年拍攝右邊是修復後的樣貌 西字牌就在主峰上。一樣新版字體比較胖，舊版字體比較瘦。

大屯山的"大"爬大屯山那天天氣很好，爬到山頂發現山上山下是兩種情境，請看照片。

2005年大字碑在觀景平台的樓梯旁邊，

2022年的是在平台裡面，事實上好幾年前就已經移到平台裡面了，只是那幾年我都沒有在拓印。

接著往下走向大屯南峰和西峰前進。記得帶手套大屯南峰和西峰比較需要用手拉繩子幫忙上下山，一定會弄髒褲子很有越野爬山的fu有遇到媽媽帶小朋友來爬山很佩服她們願意帶小孩來野外弄髒衣服接受大自然的洗禮。先上南峰，這裡只有一小塊空地山頂沒有遮蔽物視野也不好但是"縱"字牌在這拓印完就往西峰前進了。

我往上爬西峰時有幾位大哥正要下來大家都拉著繩子慢慢爬，我笑著說:何苦呢?在家滑手機不是比較舒服大家都哈哈大笑說對啊！以後不來了呵呵想爬山的都會繼續爬。終於換我上山了西峰山頂都是大石頭…

有一些樹蔭幾位美魔女聚在那裡聊天真的愜意悠閒。"走"字牌 距離上次來這裡拓印已經是17年前的事了楊過和小龍女的小孩都週歲了才再次來這裡當時還穿著迷彩衣戴太陽眼鏡來爬山，歷歷在目沒想到已經是很久以前的故事了還好體力身形維持的還不錯沒有走鍾。

面天山與向天山在台北士林北投這一帶，天氣好時會看到有一座圓錐型的山頂上面有兩個小黑點，今天我們就要去看一看那兩個小黑點是什麼東東。

山上的小黑點那座山叫面天山上面有"活"字牌，登山口在北投青天宮，沿路上都是綠蔭基本上曬不到太陽，如果是五月來爬山，真的會有很多很多毛毛蟲吐絲空降到你面前say Hello,還好今天不是五月沒有毛毛蟲只有清風徐徐和大冠鷲呼~悠呼~悠的高歌，

hello~

順著指標慢慢爬當樹林漸漸消失變成芒草原的時後就快到了，這時候往山下看可以看到關渡平原還有，社子島它被兩條河包圍著陸地形成一個島。

中間的島社子島繼續往上爬兩個巨大的銀色金屬板矗立在眼前，這裡就是面天山了在山下看到的小黑點就是兩座大型的微波反射板。

活字牌，就在微波反射板旁邊，以前爬山都不用帶登山杖，現在會乖乖的帶上登山杖爬山～唉！歲月啊歲月。

17年前空手爬山17年後登山杖不離身剩下最後一座山了向天山，先往下走再往上爬大約十分鐘的路程就到了。這裡 沒有景觀視野不好，只有一座拓印牌"動"孤零零的矗立在路邊。

2005年很幸運剛好看到一隻蝴蝶停在拓牌上，今年只有山風與白牆相伴。

終於2022年 "陽明山東西大縱走活動"拓印完成。

我都是多天分段完成拓印，沒體力一天就攻頂十個山頭，祝山友們爬山順利充滿回憶。

牛媽媽說步道上兩條腿的動物叫做‘’人‘’