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向太「1星期肚子腫如懷胎9月」 經檢查竟是長腦瘤

小百岳入門首選「鐵砧山」 一等三角點 療癒感動行

健行筆記／ 健行筆記翔

這路線想偷懶，開車也能到，但真正的三角點是在日光牧場附近，還是需要走一小段。

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這次出發前，先順遊外埔區的忘憂谷，雖然來過三次，但實在太美了，還是多停留了不少時間。

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幾乎快把整區的稻田都走完，藍天配上金黃色的稻穗，還真的是忘憂谷。

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我車子停放妙法寺，打算走一圈環狀的路線。

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第一次來，所以哪裡都感到很新鮮，也又花了不少時間。

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先往永信製藥廠的公園，途徑許多有年代的動物雕塑作品。

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斑駁脫落的歲月痕跡，反而更吸引我目光。

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發現這裡的自動販賣機機好特別喔，居然是醫療保健食品，第一次看到。

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再走往劍井的上方，有間國姓爺廟，也有一尊不輸國姓鄉的鄭成功像。

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一旁就是鐵砧山雕塑公園，停車便利然後兒童遊樂設施種類多樣。

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寫到這裡，感覺我好像不是來介紹爬山的。

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沒辦法，整條路線都是人造的設施。

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在公園的風車地標物，這裡欣賞大安溪峽谷，吹著涼風，感覺挺不錯。

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接著沿著公路走往日光牧場，但已經過了五點，冬天的太陽比較早下班。

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但自己一時疏忽，沿著足跡，走到錯誤的三角點，還好離正確的差沒多遠。

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小百岳的三角點，會路過牧場的乳牛區，可能工作人員都下班了。

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傻賴看到牛也不會吠，反而牛群較為好奇我們，看著這群牛兒真的很可愛，忍不住摸摸他們的頭，謝謝你們為人類付出，辛苦了。

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一直覺得牛是很有靈性的動物，也或許常接觸山林，已經很習慣不吃肉了，願萬物生命都能有自由的權利。

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走到一旁的三角點，過去簡單拍拍照，又過來牛區看牛，這一站待的時間最久，直到天色昏暗才離去。

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最後抵達劍井早已入夜，但這裡夜燈打的很明亮，感覺也像剛整修過，一切都很新穎。

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也結束這一趟半天的小百岳行程，時間都耗在忘憂谷與乳牛群，但真的也有充分被療癒感動到。

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很適合剛接觸爬山的朋友前來，路線安全性、便利性都很高。

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最後謝謝大家賞文，歡迎揪我爬山、接駁。個人經營粉專搜尋?：山岳小站

公園 公路

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