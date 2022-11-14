台版姬路城！中和秘境「白馬寺」宛如日本古城，驚人石像堪比戶外藝術館

今日行程：興南路三段40巷＞白馬寺白馬寺，海拔約50公尺，位於新北中和，屬牛埔山系，創辦人為紀念洛陽白馬寺為佛教入中原之始，向洛陽白馬寺致敬，故取名為白馬寺，草創時期規模不大，民國八十二才興建現今正殿，以淨土宗修佛為主，整體建築仿唐代宮殿設計，從城牆，階梯，到城門，充滿著日式古城池風格，並以台灣少見的白色為主體色，相當夢幻，而有台版姬路城之稱日式的房舍（宿舍，神社）台灣很多，但仿日本城池的建築台灣幾乎可說是沒有，今天就來看看實際如何，由中和興南路三段40巷出發，大眾運輸可搭乘895，670，249路線公車至無極宮站下車，再步行前往

過無極宮牌樓就要到了

從40巷上去後，映入眼簾的是壯麗的白馬寺大門，一開始就展現非常日式（韓式）的城堡風格，整個充滿濃厚的唐風

超精緻的石燈籠，根本藝術品

無論是整齊的石階還是綿延不絕的外牆，都讓我有來到日本古城的感覺

白馬寺共有四層，階梯上行後就是天王殿，為第二層，很有韓國景福宮光化門的味道

名為白馬寺，不能少的就是白馬石雕，模樣相當可愛

接著走往主殿（第三層）

往前走就來到內城牆的部分，結構層層疊疊，無論是磚瓦還是護坎，根本宛如姬路城，實在是讓人有一秒飛到日本之感，而主殿就在城牆上方，氣勢磅礴

（2018 實地拍攝姬路城）

這城牆也太高了吧，至少有10公尺以上，太壯觀了，這裡海拔約50公尺，可以說是蓋在山上的堡壘，與圓通寺步道群及國旗嶺同屬牛埔山系

站在城下，好像投名狀的電影場景，如果不是佛寺的話，應該不少電影會來取景，牆上的木門好典雅，有畫龍點睛的效果

抵達白馬寺正殿，仿唐式的建築主體超級美，純白的牆面宛若日本百大名城姬路城或是大阪城

白馬寺，為紀念洛陽白馬寺為佛教入中原之始，向洛陽白馬寺致敬，故取名為白馬寺，可惜沒有空拍機，不然應該更有立體感（網路有空拍白馬寺的影片）

白馬就是這裡的標誌，而且真的很精緻，會誤以為來到故宮

寺前往的展望絕佳，可以看見烘爐地土地公大神像，以及小百岳南勢角山，外挖子山等

除了白馬石雕外，還有很多十八羅漢等石像，堪比戶外藝術館，殊難想像中和竟然會有如此驚人的地方

接著由主殿旁上行到第四層，可以從不同角度觀賞，實在是美輪美奐

第四層有更多樣化的日式建築

這裡真的是中和的秘境，即使是假日也人不多，在疫情的時代可以來到這裡享受去日本的感覺，欣賞雕塑，山景，建築，那麼今天的旅途就到這裡。