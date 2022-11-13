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為了一線天！ 漫步「五指山」之親子遊 充滿林蔭輕鬆好爬，還能光明正大比中指

健行筆記／ 健行筆記Yun Yuander

今年3月才獨自一人去五指山，因為一個人，所以很快速地完成五個山頭。這回帶老婆、大兒子去輕鬆走走，時間抓4個小時，完畢後再去竹東用餐。有別於大家都從竹林禪苑登山口進入，我們選擇從受天宮一旁的步道上去。原因有二，其一是可以去一線天；其二是五個手指都要走，從這邊切上稜線，路程較短。一開始還有階梯步道好走(↓)

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(↓) 來到五指山的一線天，老婆說除了小百岳之外，另一原因是為它而來。

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(↓) 沒想到，這個一線天是這麼狹長，太胖的人可能不易通過。

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(↓) 可以從畫面看出，這個階梯長度還蠻長的。c924dd9618593f174715162f2e961a36.jpg

(↓) 就在這個步道旁，一個不明顯的路徑，但是樹上有綁布條，右切直上。

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(↓) 這一段是又陡又滑的路線，因此建議是去程走，千萬別拿下當下山走。

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(↓) 大約走了30分鐘，終於走上稜線。

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(↓) 大約走了30分鐘，終於走上稜線。稜線上來距離五指山(中指峰)約有450公尺，在抵達之前，先經過一處寬稜

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(↓) 上到五指山之前看到電視基地台，要從紅色箭頭方向繞上去，才到三角點。

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(↓) 哥哥很高興地拿起標牌，並光明正大地比出中指。

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(↓) 好在每個指頭之間距離不遠。只是哥哥比無名指，不仔細看還以為是中指。

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(↓) 今天哥哥體力很不錯，一直緊跟著我後面，終於抵達最遠的小指。

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(↓) 回程又經過中指峰的電視基地台，天氣也愈來愈熱，但五指山全程都有林蔭，不擔心。

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(↓) 遠處可以眺望竹東市區。

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(↓) 要上食指峰，又要爬升一小段，愈走愈熱，哥哥也將外套脫下了。

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(↓) 畫面中被拍照的大哥有個故事可說，話說我們才剛從登山口走一小段，來到五指山橫向步道時，這個大哥看著手機並問我們五指山怎麼走。後來，他乾脆全程跟著我們走，期間他才說道是用google map來爬山，而且他不清楚什麼是離線地圖。天呀，我終於遇到登山界的三寶，竟然用google map來爬山，難怪這二年發生不少迷路的案件。在食指峰

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(↓) 峰與峰之間距離不遠，雖然需要下坡再上坡，畢竟在稜線上，坡度也還好。很快地走到拇指峰，離開這兒就準備下山。

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(↓) 下山路徑上，有塊大巨石

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(↓) 哥哥表演力拔山河，對抗巨石

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(↓) 下山尾端遇到階梯，階梯左側就是五指山橫向步道，可以通往我們起登的叉路

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(↓) 五指山的植被種滿挺拔的樹木，非常壯觀好看

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輕鬆漫步走，花了4小時7分鐘。GPX路徑：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1312548

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