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領有聖旨！探訪水沙漣古道「二坪山」，途經土地公廟舊遺址，回程前來根冰棒小憩一下

健行筆記／ 健行筆記翔

知道這路徑時，就一直很想前往，但延了兩三次機會。

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這次是聽聞張大哥說，原光明國小租借歐都納開設山野戶外勇氣館，據說可能年底會撤館。

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對於能攀爬過8000公尺以上的，我都視為英雄，無論是是非非，我都相信每一口氣、每一步都是折磨。

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對於已經準備犧牲所擁有的一切的人，不該是我們這種嗑瓜民眾所能評斷，我也較不能忍受嘲諷賭上性命的人。

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當然這些爬過8000公尺的登山家，我最欣賞的是「李小石」，擁有自己爬山的信念與率真的個性，也喜歡他的生平事蹟。

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結束勇氣館後，就從一旁的銃櫃村出發，這裡也是水沙漣古道的另一端出口。

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早期有個地方諺語「頭社米、水社魚、銃櫃出大豬、大林出茶米」所以以前這裡的農莊，常能看見牽豬哥配種，而今我是牽小賴散步

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步道整修後，十分好走，但好像少了古道的氣息。

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還好接到二坪山的山徑，算很原始的路徑，抵達三角點後發現，寫著「土地公鞍嶺」好特別的山名。

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原來以前的古道上，建有一座土地公廟，往返過路的行人，都會在此休息片刻。

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據說此土地公廟也領有清朝的聖旨，算官方認證的古蹟，可惜目前搬遷了，但舊遺址還保留著。

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自己也在此休息片刻，感受一下當時熱絡的時空。

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新製作的水甕缸椅，也是有當時挑水時的土地公庇佑小故事。

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接著一路往水里二坪方向前進，一路輕鬆沿著步道走下去，沿途還能隱約望見濁水溪與水里市區。

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出口的另一端，也是間土地公廟，後方有顆樟樹神木，一旁還有二坪山的泉水。

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當然有乾淨的泉水，也是製冰的好地方，只要再往前走一小段就到了二坪冰廠。

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擁有數十年的歷史，是有吃過幾次，但好像第一次造訪這裡。

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想不到冰品的種類還滿多又便宜，點了兩隻冰棒，跟傻賴一起分享，今天也跟我走了有一小段，等等還得抱著傻賴，面對回程的階梯。

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這路線來回走，約2-3小時，中途加上二坪冰廠真的很推薦。

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最後謝謝大家賞文，歡迎揪我爬山、接駁。個人經營粉專搜尋：山岳小站

古道 步道 水里

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