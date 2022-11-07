領有聖旨！探訪水沙漣古道「二坪山」，途經土地公廟舊遺址，回程前來根冰棒小憩一下
知道這路徑時，就一直很想前往，但延了兩三次機會。
這次是聽聞張大哥說，原光明國小租借歐都納開設山野戶外勇氣館，據說可能年底會撤館。
對於能攀爬過8000公尺以上的，我都視為英雄，無論是是非非，我都相信每一口氣、每一步都是折磨。
對於已經準備犧牲所擁有的一切的人，不該是我們這種嗑瓜民眾所能評斷，我也較不能忍受嘲諷賭上性命的人。
當然這些爬過8000公尺的登山家，我最欣賞的是「李小石」，擁有自己爬山的信念與率真的個性，也喜歡他的生平事蹟。
結束勇氣館後，就從一旁的銃櫃村出發，這裡也是水沙漣古道的另一端出口。
早期有個地方諺語「頭社米、水社魚、銃櫃出大豬、大林出茶米」所以以前這裡的農莊，常能看見牽豬哥配種，而今我是牽小賴散步
步道整修後，十分好走，但好像少了古道的氣息。
還好接到二坪山的山徑，算很原始的路徑，抵達三角點後發現，寫著「土地公鞍嶺」好特別的山名。
原來以前的古道上，建有一座土地公廟，往返過路的行人，都會在此休息片刻。
據說此土地公廟也領有清朝的聖旨，算官方認證的古蹟，可惜目前搬遷了，但舊遺址還保留著。
自己也在此休息片刻，感受一下當時熱絡的時空。
新製作的水甕缸椅，也是有當時挑水時的土地公庇佑小故事。
接著一路往水里二坪方向前進，一路輕鬆沿著步道走下去，沿途還能隱約望見濁水溪與水里市區。
出口的另一端，也是間土地公廟，後方有顆樟樹神木，一旁還有二坪山的泉水。
當然有乾淨的泉水，也是製冰的好地方，只要再往前走一小段就到了二坪冰廠。
擁有數十年的歷史，是有吃過幾次，但好像第一次造訪這裡。
想不到冰品的種類還滿多又便宜，點了兩隻冰棒，跟傻賴一起分享，今天也跟我走了有一小段，等等還得抱著傻賴，面對回程的階梯。
這路線來回走，約2-3小時，中途加上二坪冰廠真的很推薦。
最後謝謝大家賞文，歡迎揪我爬山、接駁。個人經營粉專搜尋：山岳小站
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