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全球最美小路！ 宜蘭「見晴懷古步道」走進檜木原始森林 感受奇樹巨木充滿力量

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：宜專一線23K見晴步道入口＞見晴懷古步道＞原路折返＞太平山莊（25.5K）＞紫紅槭階梯＞鎮安宮＞檜木原始林步道

見晴懷古步道，海拔約1900公尺，位於宜蘭大同鄉，因長年雲霧瀰漫，渴望見晴而得名，是由太平山見晴線運材軌道部分路段修建而成，入口處位於太平山宜專一線23公里處，步道長約0.9公里，後段因坍塌而未開放，昔日運送木材之森林鐵路軌道，已鋪滿翠綠的蕨類及苔蘚為裝飾，增添了自然的古樸色彩，懷舊，念古，百年前的時光雖已飛逝，人，也從工人轉為遊客，然而山依然都在，森林的植物與人文交織而成這條世界著名的山徑，全球28條最美小路之一，見晴懷古步道檜木原始林步道，海拔約2000公尺，位在宜蘭大同與南澳交界，太平山莊的後方，是台灣最容易接近的天然原生檜木林，循四百階中央階梯而上，兩旁植滿紫葉槭，階梯盡頭就是鎮安宮，為昔日的日治時期神社，亦為步道入口，全長環狀約600公尺，步道蜿蜒在古木參天的原始紅檜及扁柏森林裡，傾倒的巨木造就不少樹洞奇景，沿途奇樹怪枝盤根錯節，姿態多端，甚至形成所謂「雙代木」景觀今天就由宜專一線23K處的見晴懷古步道入口出發

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見晴懷古步道入口，由森林遊樂區售票口到這裡約30分鐘車程

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步道全長約900公尺，相當平緩好走，800公尺處有一座單索吊橋，請自行衡量再通過

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前段步道都只剩兩條鐵條的鐵道，大約至300公尺處出現了完整的木製鐵軌，鐵道上面佈滿了翠綠的蕨類，藻類，超級有懷舊風，比起阿里山鐵路更多了原始自然之感

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長滿植物的鐵道可真是頭一次見過，在台灣應該也是絕無僅有

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懷舊，念古，百年前的時光雖已飛逝，人，也從伐木工人轉為遊客，然而山依然都在

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見晴懷古步道入選全球最美小路之一，一點也不為過，實在是太美了，猶如仙境，天氣好的時候甚至還可以看見雪山聖稜線

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岩石上的小瀑布與青苔，正訴說著太平山的歷史，也見證太平山鐵道的興衰

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剛剛還有藍天，沒多久就起霧了，當迷霧瀰漫白茫時，人們總是期待見晴的到來，若沒有陽光灑落，至少還能抱著懷古的心情吧

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步道終點為900K，後方因坍塌而未開放，接著我們折返前往太平山莊

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太平山莊，約25.5K處

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山莊前平台視野很不錯

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另一角度，遠方還有美麗的瀑布跟蹦蹦車可以看

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要前往檜木原始林步道，要從太平山莊旁的階梯上行，大約500階陡上，但沿途有許多小景點與蹦蹦車站，也有很棒的風景可以看

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途經檜木廣場，放了一些乾燥的巨大檜木

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經過知名的蹦蹦車站

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雖然還不到10月，紫紅槭還不夠大紅大紫，但是橘紅色的槭葉配上黃綠色的枝葉，反而產生了另一種層次漸層美感

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往鎮安宮的方向就對了

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階梯上層出現了日式建築，讓人彷彿來到日本

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太平山鎮安宮位在中央階梯最高處，前身是加羅山神社，西元1936年遷到現址，更名太平山神社，祀奉天照大神，二次戰後改為鎮安宮，奉祀鄭成功，西元1987年經整修成現貌

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過了鎮安宮，就正式進入檜木原始林步道，是一個環狀路線，約610公尺

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很有魔域森林的感覺，充滿黑森林之感，只能說太平山實在是千變萬化，令人捉摸不定

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這裡的巨木，充滿了力量，真是太壯觀了

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森林裡有著猶如獨角仙的巨角的巨木

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檜木步道並不長，還能連走鐵杉林步道，因時間關係只走到這，而太平山還有諸多景點也非常值得遊覽，如三星山，三星池，翠峰湖，山毛欅步道等等，非常推薦來太平山

步道 懷舊 瀑布

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