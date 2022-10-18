只要三分鐘！申請上「嘉明湖」教學攻略，還有登山行程可以參考照抄

先跟大家介紹行程安排，三天兩夜通常會安排的行程如下：DAY 1向陽國家森林遊樂區遊客服務中心→向陽山屋→嘉明湖山屋DAY 2嘉明湖山屋→嘉明湖→三叉山→嘉明湖山屋DAY 3嘉明湖山屋→向陽山→向陽山屋→向陽國家森林遊樂區遊客服務中心也就是說會在嘉明湖山屋住宿（或是扎營）兩天接下來就來看怎麼申請嘉明湖山屋吧！

開放申請時間為住宿日前2個月至前5日。住宿前30日每日下午3點準時電腦抽籤（例如9月10日會抽10月10日的籤）。未中籤者會自動轉列候補名單，系統每日下午3點將針對空餘床位從候補名單中抽籤。

1.搜尋「嘉明湖國家步道」在官網註冊一個帳號

2.註冊完成後，點選「山屋及營地申請」

3.滑到最底下，搜尋你要去的日期 按下去

4.看完注意事項，按我同意

5.填寫資料填寫申請者與隊伍資料緊急聯絡人資料也要填寫喔登山行程：如是跟我介紹的行程一樣的規劃，可複製以下：DAY 1向陽國家森林遊樂區遊客服務中心→向陽山屋→嘉明湖山屋DAY 2嘉明湖山屋→嘉明湖→三叉山→嘉明湖山屋DAY 3嘉明湖山屋→向陽山→向陽山屋→向陽國家森林遊樂區遊客服務中心填寫隊員資料

6.底下改成 「訂2天」預設就是「嘉明湖山屋床位」，不用更動，除非你要自己帶帳篷扎營，就改成「嘉明湖營地營地」申請數看有幾人就學選幾個床位選你要的發票形式 系統會自動幫你計算價錢，床位一個人一晚上是400元（不含睡袋食物等） 填寫完驗證碼後，送出申請，等待抽籤結果~之後要查詢申請狀態就回到「嘉明湖國家步道」官網來查詢呦！

3分鐘學會申請上玉山：玉山入園、入山線上申請教學