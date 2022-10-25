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桃園客家歷史與人文之旅！1次走遍楊梅保甲古道、牛路崎古道、福人登山步道

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：老莊路783巷保甲古道登山口＞保甲古道＞解說亭＞奉茶亭＞東森路＞原路折返＞老莊路255巷＞牛路崎古道＞原路折返＞福人路旁福人登山步道登山口＞原路折返。

楊梅保甲古道，位於桃園市楊梅區，是條擁有百年以上歷史的古道，昔日是該地挑擔行商的重要道路，因清代實施保甲制度而得名，全長約750公尺，步道以傳統砌石工法，取老坑溪鵝卵石鋪設路面，兩旁修砌駁坎，還保有奉茶桌，儲水槽，十分具有客家古樸特色，是條人文歷史豐富，且適合全家健行的古道。

牛路崎古道，位於楊梅，又稱牛路崎步道，為當地早期居民駕駛牛車上山耕作之農路。

福人登山步道，海拔230~360公尺，位於楊梅揚升高爾夫球場與老莊路之間，原為軍事管制區，後由當地民眾自行開闢為登山步道，入口位於福人路，故取名為「 福人登山步道 」，路線雖錯綜複雜，但沿途設置許多地圖，隨時可確認方位，不用耽心迷路今天就由老莊路783巷楊梅保甲古道登山口出發，沿著老莊路即可到達，大眾運輸可搭乘台鐵至楊梅火車站，轉L608公車至老莊路739巷站下車，再步行前往。

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老莊路上特殊的田園景觀也太美，周圍像是護城河一般，圍繞著綠色稻田

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取左行，保甲古道登山口位於民宅旁（老莊路783巷）

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保甲古道非常特殊，中間鋪設大量鵝卵石，兩旁為客家駁崁，都是古老的客家石砌技術，保存的相當原汁原味

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途中出現展望，可以遙望對面的山頭與別墅

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約0.3K處，來到解說亭，解說牌卻已模糊不清

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經過一片茶樹園（苦茶園？）

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抵達保甲古道高點，是第二座涼亭，名為奉茶亭，承載著好客的客家精神

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奉茶亭的解說牌就相當完整

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續前行，約古道750公尺處，到達古道末端，接上東森路，附近還有東森山林步道，但入口處缺標明為私人土地（東森渡假飯店），所以我們就不進去了

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接著原路折返，往市區方向下山，前往老莊路上的牛路崎古道

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牛路崎古道就由老莊路225巷進去到底

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牛路崎古道的特色是林相很有魔幻的美感，因較少人走，充滿著原始感，非常美麗

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古道並不長，最上方一樣有一座涼亭，接下來我們再折返，前往鄰近的福人登山步道

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福人步道因是民眾熱心挖築，故路線錯綜複雜，不熟的人可以按照指標箭頭方向行進

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那麼今天的旅程就到這裡。

古道 步道 登山

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