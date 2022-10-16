免飛日本！ 馬祖北竿就有小奈良「大坵梅花鹿島」 處處瞧見萌翻的梅花鹿超療癒

有「梅花鹿島」之稱的大坵島位於北竿北方，與高登島為鄰，需要搭乘島際交通船隻才能前往，昔日曾經有居民居住及軍隊駐守，最風光的時候島上也多達三百多人在此居住，後來因時代變遷、人口外移至南、北竿居住，大坵島就變成了一座無人島，現今是馬祖唯一可以登島遊覽的無人島資料來源:馬祖國家風景區管理處馬祖北竿的第二天我們預訂了交通船前往大坵船程約不到10分鐘船票一個人就要300元(來回) 雖然不算便宜， 但大坵島上隨處可瞧見萌翻的梅花鹿以及豐富的動植物生態及海蝕地形特別是一望無際的遼闊大海相當療育。

北竿大坵環島生態步道 相簿

第二天一早， 我們先去民宿建議的早餐店吃早餐牆上掛著琳桹滿目的餐單我們點了一份2號套餐 (蛋餅+餛飩湯)70元 ， 再各點一份飲料。

雖然早餐吃餛飩湯不太習慣但卻意外的好吃

個人覺得賣相一般般的蛋餅， 實際上的口感還不錯

接著， 我們騎機車到橋仔漁港(簡易碼頭)準備搭交通船橋仔聚落就在漁港旁， 曾經是與大陸商業往來的轉運港，客舟商旅往來期間，人口超過千人，當時可說是北竿第一大村

建於1900年的五間排， 是由福建人王宣猷興建並以永豐號為店號， 是橋仔繁盛年代的具體代表。 內部有漁業作業的陳設。

一路騎乘， 隨意看看的我們， 發現這隻顯著的~一柱擎天標竿白色柱體直達天際的模樣， 甚為壯觀。

每年4-9月， 是 馬祖賞燕鷗的最佳季節在道路上， 也會瞧見以鳥類做裝飾的模型。

淡菜的裝置藝術

不知這是不是傳說中的 黑嘴端鳳頭燕鷗 (神話之鳥)

石板屋造型的彩繪。

在橋仔碼頭登記報到時， 順便買了一份野愛玉， 到大坵來餵食梅花鹿。

全馬祖最多廟宇的聚落~橋仔聚落。

我們在前一天， 透過民宿預定前往大坵的船票 在碼頭船主人及海巡隊， 也會再一次驗證身分證件。

眼前可以看見不少船隻來來回回

碼頭邊設置了一帆風順及平安喜樂的石碑。

我們預定搭乘的大坵2號， 船隻看起來滿新的

船長熟練的掌舵。

即使只有幾分鐘的船程， 還是需要穿上救生衣

還沒坐熱， 大坵島就在眼前。

在船上， 船長先提供給我們島上的地圖， 方便我們評估預算待的時間。

起走前， 先到碼頭旁的洗手間上個廁所， 因為接下來一路都沒有洗手間喔

才剛剛起走， 就有不少鹿兒急奔而來， 看中的就是我們手上的野愛玉。

環島步道的指標， 標示很清楚， 底下還有可愛造型的小鹿我們先從西側環島步道起走。 (逆時針) ， 比較輕鬆

步道上方， 俯瞰大坵碼頭。

沿著步道行走， 經過大坵的白馬大王廟。

步道上一顆連生的大樹， 相當吸睛

一路上都可以瞧見小鹿， 除了在碼頭邊的小路稍微來勢洶洶之後的步道上， 遇上的鹿兒， 餵食的時候都特別溫馴

步道沿途， 有綠樹成蔭的大樹， 還有無敵海景相伴

一段綠蔭後， 整條步道就得曝曬在烈日下幸好我們隨身帶了陽傘， 不然， 就會像有些遊客一樣曬到吃不消， 而放棄賞景。

步道沿途除了有指標外， 也有以鹿製作的立牌， 很有趣

虎魚岬觀景台，

站在木製觀景台上， 有360度的海景視角， 海水清澈湛藍

從虎魚岬觀景台， 再沿著石階步道行走

繞到後山環島步道， 愈往上走， 視野極佳， 但也可以發現整條步道， 相當曝曬， 有傘的我們， 加上還有風吹送， 自然是舒適許多。

天空作美， 藍天白雲， 這一趟大坵行， 比預期中還有趣

終於把手上的野愛玉餵食完畢。

大坵島上， 豐富的自然生態。

指示牌下的每一隻鹿， 都有不一樣的造型。

一路的海景相隨

進入了中央林蔭步道

大坵堡大草原

大坵勇士的石柱， 除了標語， 還有國徽， 青天， 白日及12道光芒。

大坵堡上的軍人人型， 模樣逼真。

林蔭步道， 行走相當舒適。

大坵農場的大坵分校

島上繞行一圈後， 約莫二小時， 靜坐在一旁等待接我們回程的船。

回到橋仔港， 吃了一碗知名的黃金餃有點像芋圓， 裡面有不同的餡料 (花生或紅豆)

大約在1980年，台北圓山動物園致贈5隻台灣梅花鹿給連江縣政府，經核心復育並評估後，載運至北竿大坵島野放幾十年過去如今大坵島上群鹿放養繁衍加上島上的海景風光成了旅遊馬祖北竿趣味的新亮點

城市漫遊。 gina

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