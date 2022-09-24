十瀑連走！ 把握對的時機「颱風過後」賞瀑行 串起三貂嶺、野人谷、幼坑古道

趁颱風軒嵐諾 (HINNAMNOR)幫北台灣各大水庫補滿後，馬上把握時間安排瀑布行程，且…這次行程是安排一次串起三貂嶺、野人谷、幼坑古道三區以下10個瀑布！

合谷瀑布 摩天瀑布 琵琶瀑布 雞董滑瀑 夢湖瀑布 天靈瀑布 翠谷瀑布 子母瀑布 粗坑瀑布 九層瀑布

為何要把握颱風過後造訪？可參考之前在大雨前後造訪望古瀑布的紀錄，兩者差異之大，讓人一定要把握對的時機去賞瀑～

交通/三貂嶺車站

此行我們由三貂嶺車站出發，考量應該會在各個瀑布拍照會花費不少時間，所以刻意搭乘07:24抵達三貂嶺的區間車4138（05:18中壢發車）。事實上，雖然此行短短11公里的行程我們還真的走了六個小時半，當然不少時間是在欣賞瀑布及拍照，特別是水量最大又可在方便親近的琵琶瀑布、及翠谷瀑布停留最久。

▲三貂嶺車站▲

▲平溪線▲

應該一年多沒有走三貂嶺、幼坑這條路線了，離開三貂嶺車站可見溪谷對岸的三瓜子隧道已經開通轉身變成了三貂嶺自行車道 ，下次應該找個時間也去響應騎單車的低碳旅遊風潮。（回頭望已經生灰的小折…）

▲三貂嶺自行車道▲

▲北迴線-三貂嶺隧道▲

三貂嶺瀑布群

由北迴鐵路下的涵洞轉到平溪線，於碩仁國小前跨過鐵路踏上石梯朝今天的第一個瀑布-合谷瀑布前進。還沒看到瀑布就可聽見水聲，到合谷瀑布觀景台觀景台時果然見到頗有氣勢的合谷瀑布。合谷瀑布也是今日唯一只能遠觀不可親近的瀑布!

▲碩仁國小▲

▲走在步道上忽聞吵雜的聲音，尋聲望去應該是某種畫眉▲

旁邊的聖媽廟外觀已經和10多年前初次造訪時截然不同，至於有多大的改變可參考Tony於2006年五分寮古道．三貂嶺瀑布群的紀錄

▲聖媽廟（裡面的牌子依稀可見姑娘兩字）▲

▲合谷瀑布▲

去年這條路線發生過虎頭蜂攻擊事件，沿途新增不少警告的標示。不過繩索做的橋總是受大家喜愛，每次都會有人在橋上花上不少時間拍照。雖然今日已經早早出發、當下包含我們只有三兩隻小貓卻仍在此稍微等候前面拍照的人～

▲三貂嶺步道▲

▲這裡的溪魚完全不怕人，人接近溪邊拍照居然不會一哄而散▲

繼續順者溪流往上前行，中秋時走這條路線已經略感涼意，20分鐘後已到摩天瀑布。但此處腹地不大，拍完照片後就爬上鐵梯到琵琶瀑布。

▲三貂嶺步道▲

▲摩天瀑布▲

▲通往琵琶瀑布的鐵梯▲

所幸今日尚可不用脫鞋即可踩者石頭過溪到琵琶瀑布下方享受負離子～就這樣，在瀑布下逗留了半小時～直到人慢慢變多我們才離開～事實上，這次三貂嶺瀑布群的水量還不是最豐沛的。之前登五分寮山時當時為雨天，那次是我看過水量最豐沛的一次，當時的三個瀑布都很有氣勢。

▲琵琶瀑布▲

▲陣風吹過呈現S形的琵琶瀑布▲

野人谷瀑布群

離開琵琶瀑布爬上崖梯後，我們往左順者水泥路朝野人谷/大華車站方向去（往右是經中坑古道越嶺到侯硐的路線）。

▲爬上崖梯▲

▲野鴨椿▲如看到岔路上的樹枝有布條就需要注意一下是否為通往今日第四個瀑布-雞董滑瀑的路。

▲左邊岔路是通往雞董滑瀑的路。一不小心就繼續直走了▲進入岔路走到底接上另一條山路時左轉不遠處就是雞董滑瀑。當時是中秋節前一天，看這雞董滑瀑的地形一旁有個山洞、水潭又不深，感覺是烤肉的好地點。(可惜就是水量有點小)

▲附近溪流的壺穴地形都很發達▲

▲雞董滑瀑▲

▲雞董滑瀑旁的山洞▲

順者溪流往下走，不久就可到夢湖瀑布。夢湖瀑布和下一座天靈瀑布的水量都不大，除此他們還有個共通特色-可以走到瀑布水幕後面拍照。

▲夢湖瀑布▲

▲原以為夢湖瀑布下方很濕滑，沒想到和想像中的不同▲

▲夢湖瀑布下方的水潭▲

▲天靈瀑布▲

▲天靈瀑布，以前應該是藉此堵住水流讓遊客此玩水吧？▲

繼續順溪流往下走，我們走的路線是先到廢棄的觀音嚴，由觀音嚴旁的小徑下到溪谷。此時今日最有氣勢的翠谷瀑布就在一旁了。一邊拍照欣賞美景、一邊吃中秋應景水果，不知不覺半個小時就過去了~

▲翠谷瀑布▲

▲翠谷瀑布▲

▲翠谷瀑布▲

▲溪蟹▲

跨過溪流往前走不到五分鐘就到了今日野人谷瀑布群最後的子母瀑布。原以為"子母"代表者雙瀑、或是上下兩層的瀑布，眼前的瀑布卻不如猜測。正在納悶時旁邊好心山友解釋今天瀑布水量仍太小，如水量大時才會見到擁有左右兩個瀑布的子母瀑布。聽他的說明，不經想起深坑的四龍瀑布（炮子崙瀑布），也是異曲同工之妙，大雨過後才會由一龍變四龍～

▲子母瀑布▲

▲走到子母瀑布後方望剛剛拍照的橋▲

幼坑古道

回頭走回觀音嚴接回到剛剛的產業道路，順產業道路往山下走路旁不少因為停業而廢棄的設施。最後切入一條山徑後不久就到了大華壺穴。

▲過橋離開大華壺穴往幼坑古道▲

▲大華壺穴▲

▲平溪線隧道▲跨過基隆河上的鐵橋往上走接到平溪線鐵道，查了行前準備的火車時刻表趁者車班的空檔走到位於魚腹橋下的粗坑瀑布。粗坑瀑布入口隱藏在在魚腹橋與幼坑古道邊的石椅附近，第一次造訪時在附近亂竄找了許久才找到入口。由於當天沒穿雨鞋所以只能在比較遠處拍粗坑瀑布。

▲粗坑瀑布▲

▲收腳架時忽見到腳旁的溪蟹▲

離開粗坑瀑布後把握時間快步走到幼坑瀑布（九層瀑布）。當下有點小失望，因為水量不如預期比之前經幼坑古道來此的造訪還小…

▲幼坑瀑布/九層瀑布▲

待火車呼嘯而過，我們趕緊往回走到魚腹橋再轉幼坑古道朝大華車站而去。

▲幼坑古道上廢棄的房舍▲

▲大華車站▲

▲大華車站▲

由於沒趕上預期回瑞芳的車班，坐在車站放空時感覺大華車站的人氣似乎變多了？為何這樣說，因為之前來大華車站月台上總是冷冷清清只有我與同行者，但今天上下車站的人多了，旁邊咖啡店也有人、車駐留。

▲等火車時這狗兒一直跑過來，原以為是條貪吃的狗，後來才知道是旁邊店家所豢養。他的毛色非一般常見的黑色，而是有點偏灰。▲

▲等火車時這狗兒一直跑過來，原以為是條貪吃的狗，後來才知道是旁邊店家所豢養。他的毛色非一般常見的黑色，而是有點偏灰。▲

▲大華車站▲

路線/時間

單程約11公里。以下是我到各地點的時間、與各地點之間的距離。（因為每個瀑布都停留不少時間拍照，所以花了6個小時半）三貂嶺車站(07:32, ) > 碩仁國小(07:50, 0.8K) > 獅子嘴奇岩叉(08:06, 0.8K) > 合谷瀑布觀景台(08:12, 0.4K) > 繩橋(08:24, 0.2K) > 摩天瀑布(08:44, 0.7K) > 琵琶瀑布(08:59, 0.2K) > 大華車站叉(09:40, 0.1K) > 五分寮山岔(09:46, 0.3K) > 野人谷岔(10:10, 1.3K) > 雞董滑瀑(10:20, 0.1K) > 夢湖瀑布(10:31, 0.3K) > 天靈瀑布(10:54, 0.2K) > 觀音嚴(11:15, 0.3K) > 翠谷瀑布(11:21, 0.1K) > 子母瀑布(12:06, 0.1K) > 大華壺穴(12:39, 1.6K) > 粗坑瀑布(12:48, 0.4K) > 九層瀑布(13:02, 1.5K) > 民宅(13:42, 0.7K) > 大華車站(13:57, 終點)

完整照片

三貂嶺/平溪十連瀑完整照片原文出處-https://kingfff.blogspot.com/2022/09/10-waterfall.html