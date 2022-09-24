面對登山風險SOP！從「法官山難事件」檢視，如何避免迷途的發生？

這幾天發生了一起討論度很高的山難事件，法官陳先生一家四口安排單攻桃山及池有山，卻在池有山登山口附近的三叉營地迷了路，而身為父親的他決定下切探路，進而讓自己陷入了險境。最新消息是，搜救隊在今天早上7點45分找到他了，很遺憾已經身亡了。

在帶孩子的過程中，我們家也發生過幾次迷途的情況，還好在過程中處置得宜，才能平安的下山。所以，我們清楚知道，在出發前的充份準備，為了是避免迷途的發生；在迷路的當下，冷靜的處置或通報，才能平安回家；在安全回家後，全家人深切的檢討，下次才不會再發生一樣的事件，這已經是我們家在面對登山風險的SOP了。

出發前，充份準備：

-仔細研究地圖，確認每個登山口的位置，了解每個山徑上岔路及方向，從等高線上初步知道各段路的地形，心裡盤算每段路所需的時間，並且記錄下來。

-研讀山友們的記錄。在網路時代，我們很容易找到山友們在登山旅程上的記錄。晨爸會從數個網站中，找到最適合自己家的走法及時間規畫方式，並且從照片中找到每個路段的明顯地標，把這段些地標記錄在登山計畫書內，在未來閱讀時為才能有清淅的印象。

-使用離線地圖App，並下載山友們留下的軌跡。GPS能幫助我們在行程中，隨時知道是否有徧離路線，並在迷途中清楚知道自己的所在位置。現在不管是iOS或Android系統 ，都有好多款免費或便宜的App，這麼好用的工具，為什麼不在上山前先熟悉呢？

旅途中，迷路了：

-迷路了，第一步該怎麼辦？往前找路？往回走？下切就一定能找到下山的路？答案是：保持冷靜，留在原地。仔細回想剛才所走的每段路，是從哪邊開始走錯了？有沒有機會回到主路線上？

-如果有印象自己所走過的路段，可以試著以停留點為基準往回找路，切記要在有能力回到停留點的範圍搜尋，不可四處亂游。如果找不到路，請回到原本的停留地點。

-通報，只要有一點些微訊號，都請馬上通報搜救。通報後，請勿再隨意移動位置，以免造成搜救困難。如在沒有訊號的地方，請向上往稜線的方向行進，除了可以找到手機訊號外，也能讓搜救隊伍更容易找到你。

-在周圍區域找到能安全的住宿地點，做好保暖工作，讓自己活下去才有獲救的機會。

-切勿下切溪谷：常有迷途者會以為，只要順著溪谷往下走，就一定能遇上有人的聚落。錯！臺灣的地形陡峭，溪谷又深又陡，通常有往下走的力氣，卻難有能力爬回來，加上乾溪溝多且雜亂，很容易誤認為走下來的路，以至於難以走回原本的下切位置。下到溪谷後，會發現山壁垂直難行，大量深潭難以渡過，加上溪谷訊號不良，造成搜救更加困難。

平時

-訓練判斷路跡的能力：山本無路，山徑是人所踩出來的。所以當一條步道沒有定期整理，或所走的人比較少，很快就會被芒草或箭竹淹沒，但我們依然能從腳下判斷出此徑是否為步道，這有賴平時的練習。有機會跟著一群人爬山的時候，請不要只盯著前面人的背影或聊天，而要試著靠自己來學習找到步道的位置。

-山友的記號：除了大量的登山路條外，山友通常會在容易走錯的岔路上放上交叉的木條，或以繩子將兩條箭竹綁上交叉，以提醒他人勿走入錯誤的山徑。請在爬山時用心觀察，就能發現山友們的巧思。另外，在乾溪溝或石瀑中，山友們會以疊石做為引路的方式。但不管如何，還是應以國家公園或林務局的標記，以及GPS為最優先的判斷依據，山友的記號僅能做為參考。

-風險最高的是中級山及郊山：中級山的林相複雜，郊山容易讓人輕忽，所造成迷途風險遠高於高山百岳，在自己的心目中不管行程是困難或簡單，都請做好充份的準備再上山。

-全家人在一起：不管是探路或找路，都請在彼此能聯絡或交談的範圍，切勿拋下家人自己找路，要知道自己所發生的危險，就是將全家人置於更大的風險之中。

-記住333原則：人只要面臨失溫，3小時內就能奪人性命；人不喝水能夠支撐3天，在未進食的情況下，人可以活3週。所以在迷途的第一時間，應該不是找水，而是做好保暖。在出發前，也應為全豕人預備充足的保暖裝備，才能在面臨風險時為自己爭取獲救的時間。

照片為我們家在池有山附近的照片

#登山迷途#勿下切溪谷#333原則