快訊

獨／中監脫逃槍砲犯疑逃亡外縣市 用10公分鐵線開腳鐐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為山友量身打造！ 「基隆一日雙塔」基隆燈塔+球子山燈塔 俯瞰基隆港碼頭的優質路線

健行筆記／ 健行筆記阿德

一日雙塔，是台灣自由車愛好者的自我挑戰目標，指24小時內以台灣本島最北端的富貴角燈塔為起點，騎自由車抵達台灣本島最南端的鵝鑾鼻燈塔。(維基百科)

基隆一日雙塔則為山友量身打造，由基隆市政府整建步道串連基隆燈塔、球仔山燈塔，打造基隆港西岸「一日雙塔」旅遊路線，可俯瞰基隆港碼頭、基隆嶼、和平島，為深度感受基隆海港、人文風情，不可錯過的優質路線。(健行筆記、聯合報)

路線由基隆燈塔、經白米甕砲台到球子山燈塔，下山時可走往仙洞巖及一線天，整段路線由白米甕砲台到球子山燈塔這段雖設有指標，但屬原始土石路段，也有稍陡的石階及步道，要稍加注意小心行走。全程約3.7公里，路線請參考我的GPX軌跡

大眾交通工具：由基隆海洋廣場旁的二信循環站搭乘301、302、304，以301班次較多，約20~30分鐘一班，在終點站太白莊下車，回程在仙洞巖也有同樣的公車可搭回二信循環站。太白莊公車站牌下車後沿光華路直行，到達往基隆燈塔的叉路，路口有指標，取左行。6c2cf196b99a4359743c4fe98a037f18.jpg

走約200公尺到達基隆燈塔，大門可進入，但辦公區域未開放，此處位於基隆港出口，可眺望基隆嶼。

d82d1a625f076f37268577b6afada439.jpg

355aec057418bef6a2466c2a45df53e5.jpg

走出大門再續行產業道路，這段沒有遮蔭，大太陽下走來有點吃不消，不過沿途可欣賞海天一色的風光。

e8ce4de4009e58e01d89a33d1d20cd7e.jpg

c721947debf4ae984d9706b78d5d45b0.jpg

4e99f9b86f450486d9e81089342a9709.jpg

遇石階步道續往上走，上方就是白米甕尖三角點。

d2b27d5073540fed22fd369bdf7e946d.jpg

白米甕尖，102公尺，高速圖根點A021。

2c2b5e8d734fa27a0aa42e7ce5b5ea39.jpg

這裏有座椅及樹蔭，可以坐下來休息一下避避炎熱的太陽，左方是有三根煙囪地標的協和發電廠。

1feecaae6c29db26d16891b4c4e7b5b5.jpg

再來是一個小平台，中間突出石塊應該是另一顆白米甕尖的無名水泥基石。

17c6c1bc0e6dd7fb02f42a716e5542fe.jpg

前方是陡下的石階，這段是「古道百階」。

52e041e411656b74c98cd43d761bc122.jpg

989a1ed70b6dfa94730f2d6317179090.jpg

石階步道中間左側有段叉路，是「大樹公」所在處。

9036d17428552d66c5e2302ea2535a36.jpg

ae5304b9e46fe17472a1ae3e0d39ed23.jpg

階梯下方就是白米甕砲台，有二座涼亭可以遮蔭，正前方像防空洞的是觀測所，可以進入參觀。

167e7c8e561c371e6e05f661a1ff786a.jpg

c1f9fc6df481ca4bf55ddd99cad1ca18.jpg

2c2b8f6f68e275a18c1774b34d8c5927.jpg

1cb19b3062cf5ff804a004b22c8ae62f.jpg

d89cf3a0f72f4f792633b6a9e285a1dc.jpg213af9974c441c7f02d3f647c1634e83.jpg

參觀完砲台後，走馬路往下行，遇叉路指標，這裏是遊客服務中心。

7c96c885c6f6a1b40b8f42de8ad1e671.jpg

往球子山燈塔的指標方向行走，沿途也設有指標。

940a296c50ec2c82de529748f00062b2.jpge26477742b248dbe54ea975f26efd14e.jpg

白米甕到火號山的里程標示柱，再來主要是原始土石路段，前面一段是曝曬路段。(里程標示感覺有點怪怪的?火號山0.0K, 白米甕1.5K, 那此處應該是1.5K/1.5K而不是0.0K/1.5K)

53fe65c1686a98108157f87aa113562a.jpg

416047436174873ce0eba3e53fd34792.jpg

有段是潮溼路段，這段應該不是下雨未乾，而是有不明的水流通過路段。

3321f29f87c5721f3dd54c796cd7c6ea.jpg

雜草叢生的一小段。

9a2a1f78d6d75657e081f224bcdbd309.jpg

遇見另一座里程標示柱，和前面遇見的上下(火號山、白米甕)相反，這裏離火號山還有段距離，里程標示怪怪的?(若上方改為白米甕1.5K, 下方是火號山0.0K, 1.12K/1.5K就比較合理)

2559412d00370855b1081c9268ad5eca.jpg

再來進入林中，沿途路徑還算清楚，有二段較陡的石階及一段稍陡的土石路段，若是潮溼應該不太好走。

49186a9f1d3c8d4f9f3ca5a53719bbe1.jpg

9f68b756c403655e76a42d5b9021e702.jpg

33228a9f0bb1746ceae23153c4ec4194.jpg

0e86419b78030691822877bbbc213459.jpg

前方叉路取右往上行，即為球子山燈塔。

ba3eb6564daa920f9da1930257207e9e.jpg

球子山燈塔，這裏可真是熱！躲在燈塔側邊的陰影下休息，補充食物。

3e026a26e9df98894dae5a6f5c63f83a.jpg

3e1d2525f35773c3f9b4a4b1d639afb8.jpgacfa5f3d77c5d36703a210763b321994.jpg

續往上行，即為火號山，133公尺，水泥基石。

a662a646f16f6fd900865b52e322ad0a.jpg

這裏是一大平台，視野極佳，前方可以看到基隆嶼、和平島、球子山燈塔，另一側則是基隆港、海洋廣場。

55bf551a2cf840261b3c57c78f07ae2f.jpg

8e1c0612db2562b6c9d8f0379e20c639.jpg

協和發電廠及白米甕砲台。

97e22d5c5167ff697bb5960ac09ecefb.jpg

基隆港、海洋廣場。

c65c193d65a561ebdd79c7910355b0ad.jpg

90b7b4d6d69932335e1dc90373c965e4.jpg

沿著步道下山，路線會經過營區(廢棄?)，由營區大門走出來。

c6b9674c1f7e7e363498df49abbf7c52.jpg

e66483d77ebe9d9c30fe1c30e1e7a4ba.jpg

往仙洞巖方向行，這段是馬路，先經過聖安宮。

431fcdc512d99318559b783d938fb9ec.jpg

前方先不走階梯到仙洞巖，直行往前是一處公園，可以看到基隆港的貨櫃區。

e4ace3ff3f5086963b1ab8e6c2755979.jpg

262d907fa045f7f1877e786c5a83a58d.jpg

07728264d045330876dc0a8bf8cad5a5.jpg

回到階梯處往下走，進入仙洞巖，洞內供俸不少神像。

050794b9b3ab778b12dea0b871411ac2.jpg

洞內中段左側有一岩石裂縫，即為一線天，有點狹窄，走了一段後還需要蹲下身來，擔心卡住了，只好退回。

c1c4d72b1e57fb761c036e7386e615de.jpg3d22c6c0199be1aaf4751051669f265f.jpg

離開仙洞巖，到下方馬路邊等公車。

24e466bb5ba4266146ede258c7d9fb15.jpg

1e7160135dc34bd3b0474f94fd015d8a.jpg

更多路況的相片請參考我的相簿：基隆一日雙塔：基隆燈塔→球子山燈塔

基隆 步道 公園

延伸閱讀

蔡適應競總周日成立！蔡總統、賴副總統站台 國門廣場前擁山海

勤跑問政說明會 蔡適應：他和林右昌改變基隆靠兩件事

國民黨掛出謝國樑捍衛食安看板 反對萊豬、核食進基隆

基隆海洋老鷹嘉年華17日踩街大遊行 觀光巴士免費搭

相關新聞

為山友量身打造！ 「基隆一日雙塔」基隆燈塔+球子山燈塔 俯瞰基隆港碼頭的優質路線

一日雙塔，是台灣自由車愛好者的自我挑戰目標，指24小時內以台灣本島最北端的富貴角燈塔為起點，騎自由車抵達台灣本島最南端的鵝鑾鼻燈塔。(維基百科) 基隆一日雙塔則為山友量身打造，由基隆市政府整建步道串

跑山獸近半年救援聲量破千筆！ 拍片宣導「失落感自己扛」　網讚爆：真的是做功德

文／姜雅馨YouTube頻道「Beast Runners 跑山獸」由來自捷克的羅培德（Czech Novotny）及賽德克族妻子羅勃・依婉（Eva）經營，兩人因為熱愛台灣山林，於是用影片紀錄爬山行程，

跟著軌跡走！桃園大溪賞九月雪，一大片柔白韭菜花田，好美好好拍

2022-09-08大溪賞九月雪─中新站→中庄景觀土丘→中新里韭菜花田往返感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。本來預計大鶯縱走─鶯歌火車站文化路出口→三鶯之心→龍窯橋→山水步道→中庄景觀土

來趟奇遇之旅！新北汐止「新山夢湖」迷人的夢幻湖畔 在陡峭巨岩上留念 層層美景盡收眼裡

原本規畫從汐止火車站前搭F910直接到夢湖路口。排好隊，然而等公車一到，一大堆人一窩蜂的搶上車，由於禮讓給其他人，等到我們上車時已超過坐車人數，只好又下車，而下一班車要2小時後。神啊！怎麼辦？百里迢迢

桃園夜景首選！龍潭乳姑山 平遍山連走 順遊龍潭觀光大池 還有壢景町日式宿舍群

今日行程：中壢中平路故事館＞壢景町日式宿舍群＞龍潭觀光大池＞凌雲國中＞平遍山＞乳姑山。 乳姑山，海拔390公尺，位於桃園龍潭，因山形似女人的胸部而得名，以山頂極佳視野著稱，是龍潭地區相當知名的夜景地

接觸大自然的好選擇！大溪親子步道「舊百吉隧道 & 百吉林蔭步道」全程涼爽少曝曬、平坦又好走

udn走跳旅遊／Irene 夏天一年比一年熱，熱到不想出門，但放假又不能一直關在家，還是得帶小孩出門放放風、消耗體力，不然在家只會一直看電視，天氣熱只能找涼爽的地方去，大溪的舊百吉隧道 ＆ 百吉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。