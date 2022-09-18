為山友量身打造！ 「基隆一日雙塔」基隆燈塔+球子山燈塔 俯瞰基隆港碼頭的優質路線

一日雙塔，是台灣自由車愛好者的自我挑戰目標，指24小時內以台灣本島最北端的富貴角燈塔為起點，騎自由車抵達台灣本島最南端的鵝鑾鼻燈塔。(維基百科)

基隆一日雙塔則為山友量身打造，由基隆市政府整建步道串連基隆燈塔、球仔山燈塔，打造基隆港西岸「一日雙塔」旅遊路線，可俯瞰基隆港碼頭、基隆嶼、和平島，為深度感受基隆海港、人文風情，不可錯過的優質路線。(健行筆記、聯合報)

路線由基隆燈塔、經白米甕砲台到球子山燈塔，下山時可走往仙洞巖及一線天，整段路線由白米甕砲台到球子山燈塔這段雖設有指標，但屬原始土石路段，也有稍陡的石階及步道，要稍加注意小心行走。全程約3.7公里，路線請參考我的GPX軌跡。

大眾交通工具：由基隆海洋廣場旁的二信循環站搭乘301、302、304，以301班次較多，約20~30分鐘一班，在終點站太白莊下車，回程在仙洞巖也有同樣的公車可搭回二信循環站。太白莊公車站牌下車後沿光華路直行，到達往基隆燈塔的叉路，路口有指標，取左行。

走約200公尺到達基隆燈塔，大門可進入，但辦公區域未開放，此處位於基隆港出口，可眺望基隆嶼。

走出大門再續行產業道路，這段沒有遮蔭，大太陽下走來有點吃不消，不過沿途可欣賞海天一色的風光。

遇石階步道續往上走，上方就是白米甕尖三角點。

白米甕尖，102公尺，高速圖根點A021。

這裏有座椅及樹蔭，可以坐下來休息一下避避炎熱的太陽，左方是有三根煙囪地標的協和發電廠。

再來是一個小平台，中間突出石塊應該是另一顆白米甕尖的無名水泥基石。

前方是陡下的石階，這段是「古道百階」。

石階步道中間左側有段叉路，是「大樹公」所在處。

階梯下方就是白米甕砲台，有二座涼亭可以遮蔭，正前方像防空洞的是觀測所，可以進入參觀。

參觀完砲台後，走馬路往下行，遇叉路指標，這裏是遊客服務中心。

往球子山燈塔的指標方向行走，沿途也設有指標。

白米甕到火號山的里程標示柱，再來主要是原始土石路段，前面一段是曝曬路段。(里程標示感覺有點怪怪的?火號山0.0K, 白米甕1.5K, 那此處應該是1.5K/1.5K而不是0.0K/1.5K)

有段是潮溼路段，這段應該不是下雨未乾，而是有不明的水流通過路段。

雜草叢生的一小段。

遇見另一座里程標示柱，和前面遇見的上下(火號山、白米甕)相反，這裏離火號山還有段距離，里程標示怪怪的?(若上方改為白米甕1.5K, 下方是火號山0.0K, 1.12K/1.5K就比較合理)

再來進入林中，沿途路徑還算清楚，有二段較陡的石階及一段稍陡的土石路段，若是潮溼應該不太好走。

前方叉路取右往上行，即為球子山燈塔。

球子山燈塔，這裏可真是熱！躲在燈塔側邊的陰影下休息，補充食物。

續往上行，即為火號山，133公尺，水泥基石。

這裏是一大平台，視野極佳，前方可以看到基隆嶼、和平島、球子山燈塔，另一側則是基隆港、海洋廣場。

協和發電廠及白米甕砲台。

基隆港、海洋廣場。

沿著步道下山，路線會經過營區(廢棄?)，由營區大門走出來。

往仙洞巖方向行，這段是馬路，先經過聖安宮。

前方先不走階梯到仙洞巖，直行往前是一處公園，可以看到基隆港的貨櫃區。

回到階梯處往下走，進入仙洞巖，洞內供俸不少神像。

洞內中段左側有一岩石裂縫，即為一線天，有點狹窄，走了一段後還需要蹲下身來，擔心卡住了，只好退回。

離開仙洞巖，到下方馬路邊等公車。

更多路況的相片請參考我的相簿：基隆一日雙塔：基隆燈塔→球子山燈塔。