跟著軌跡走！桃園大溪賞九月雪，一大片柔白韭菜花田，好美好好拍
2022-09-08大溪賞九月雪─中新站→中庄景觀土丘→中新里韭菜花田往返感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。本來預計大鶯縱走─鶯歌火車站文化路出口→三鶯之心→龍窯橋→山水步道→中庄景觀土丘→中新里韭菜花田→中庄調整池→下崁，惟太晚出門，改搭車至中新站前往韭菜花田觀賞九月雪。總里程數：2.48KM，總時數1小時30分鐘(含休息)；平均速度：1.65KM/H；高度上升：39M，高度下降：40M；最高海拔：94M，最低海拔：65M。交通方式：往程：台北車站搭乘1187車次13:35~14:02抵達鶯歌火車站，文化路出口轉搭5101大鶯線15:10~15:35中新站下車。返程：中新站搭乘5101大鶯線17:25~17:52至鶯歌火車站，轉搭1238車次18:13~18:20抵達台北車站。我的航跡檔：2022-09-08 大溪賞九月雪─中新站→中庄景觀土丘→中新里韭菜花田往返
14:23鶯歌火車站。
14:26鶯歌火車站眺望鶯歌石。
14:27鶯歌文化故事街。
14:28鶯歌文化故事街。
14:28鶯歌文化故事街。
14:29鶯歌文化故事街。
14:29鶯歌文化故事街。
14:30鶯歌文化故事街。
14:30鶯歌文化故事街。
14:30鶯歌文化故事街。
14:30鶯歌文化故事街。
14:31鶯歌文化故事街。
14:32鶯歌文化故事街。
14:32鶯歌文化故事街。
14:32鶯歌文化故事街。
14:32鶯歌文化故事街。
14:32鶯歌文化故事街。
14:33鶯歌文化故事街。
14:34鶯歌文化故事街。
14:36紅雞蛋花。
14:37白雞蛋花。
15:52中庄景觀土丘。
15:53中庄景觀土丘。
15:56大溪中新里韭菜花田。
15:57大溪中新里韭菜花田。
15:58大溪中新里韭菜花田。
15:58大溪中新里韭菜花田。
15:59大溪中新里韭菜花田。
16:01大溪中新里韭菜花田。
16:02大溪中新里韭菜花田。
16:02大溪中新里韭菜花田。
16:03大溪中新里韭菜花田。
16:04大溪中新里韭菜花田。
16:06絲瓜花。
16:07大溪中新里韭菜花田旁稻田。
16:09大溪中新里韭菜花田。
16:09大溪中新里韭菜花田。
16:09大溪中新里韭菜花田旁稻田。
16:09大溪中新里韭菜花田。
16:09大溪中新里韭菜花田。
16:10大溪中新里韭菜花田。
16:11大溪中新里韭菜花田。
16:12大溪中新里韭菜花田。
16:13大溪中新里韭菜花田。
16:14大溪中新里韭菜花田。
16:15大溪中新里韭菜花田。
16:16大溪中新里韭菜花田。
16:16大溪中新里韭菜花田。
16:18大溪中新里韭菜花田。
16:19大溪中新里韭菜花田。
16:19大溪中新里韭菜花田。
16:19大溪中新里韭菜花田。
16:21大溪中新里韭菜花田。
16:22大溪中新里韭菜花田。
16:22大溪中新里韭菜花田。
16:23大溪中新里韭菜花田。
16:23大溪中新里韭菜花田。
16:27大溪中新里韭菜花田。
16:27大溪中新里韭菜花田。
16:28大溪中新里韭菜花田。
16:29大溪中新里韭菜花田。
16:30大溪中新里韭菜花田。
16:32大溪中新里韭菜花田。
16:33大溪中新里韭菜花田。
16:34大溪中新里韭菜花田。
16:34大溪中新里韭菜花田。
16:35大溪中新里韭菜花田。
16:35大溪中新里韭菜花田。
16:36大溪中新里韭菜花田。
16:38大溪中新里韭菜花田。
16:39大溪中新里韭菜花田。
16:39大溪中新里韭菜花田。
16:39大溪中新里韭菜花田。
16:40大溪中新里韭菜花田旁稻田。
16:41大溪中新里韭菜花田。
16:42大溪中新里韭菜花田。
16:43大溪中新里韭菜花田。
16:46大溪中新里韭菜花田。
16:47大溪中新里韭菜花田。
16:47白鷺鷥。
16:47大溪中新里韭菜花田。
16:49大溪中新里韭菜花田旁稻田。
16:51大溪區農會蔬菜集貨場。
16:32韭菜生產專業區站牌。
16:52遊客服務中心。
16:53遊客服務中心。
16:53中庄景觀土丘。
16:55中庄景觀土丘。
16:56中庄景觀土丘。
16:56中庄景觀土丘。
16:56中庄景觀土丘。
16:57中庄景觀土丘。
16:58中庄景觀土丘。
16:59中心里道路旁陶甕。
17:00中庄景觀土丘。
17:01大溪中新里韭菜花田指示牌。
17:04
17:06往大溪中新里韭菜花田轉彎處。
17:06往大溪中新里韭菜花田指標。
17:06大溪區農會中新辦事處，在此轉彎往大溪中新里韭菜花田。
航跡圖。
航跡統計資料。
航跡海拔高度圖。
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