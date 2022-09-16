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跟著軌跡走！桃園大溪賞九月雪，一大片柔白韭菜花田，好美好好拍

健行筆記／ 健行筆記張春祥

2022-09-08大溪賞九月雪─中新站→中庄景觀土丘→中新里韭菜花田往返感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。本來預計大鶯縱走─鶯歌火車站文化路出口→三鶯之心→龍窯橋→山水步道→中庄景觀土丘→中新里韭菜花田→中庄調整池→下崁，惟太晚出門，改搭車至中新站前往韭菜花田觀賞九月雪。總里程數：2.48KM，總時數1小時30分鐘(含休息)；平均速度：1.65KM/H；高度上升：39M，高度下降：40M；最高海拔：94M，最低海拔：65M。交通方式：往程：台北車站搭乘1187車次13:35~14:02抵達鶯歌火車站，文化路出口轉搭5101大鶯線15:10~15:35中新站下車。返程：中新站搭乘5101大鶯線17:25~17:52至鶯歌火車站，轉搭1238車次18:13~18:20抵達台北車站。我的航跡檔：2022-09-08 大溪賞九月雪─中新站→中庄景觀土丘→中新里韭菜花田往返

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14:23鶯歌火車站。

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14:26鶯歌火車站眺望鶯歌石。

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14:27鶯歌文化故事街。

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14:28鶯歌文化故事街。

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14:28鶯歌文化故事街。

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14:29鶯歌文化故事街。

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14:29鶯歌文化故事街。

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14:30鶯歌文化故事街。

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14:30鶯歌文化故事街。

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14:30鶯歌文化故事街。

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14:30鶯歌文化故事街。

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14:31鶯歌文化故事街。

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14:32鶯歌文化故事街。

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14:32鶯歌文化故事街。

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14:32鶯歌文化故事街。

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14:32鶯歌文化故事街。

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14:32鶯歌文化故事街。

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14:33鶯歌文化故事街。

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14:34鶯歌文化故事街。

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14:36紅雞蛋花。

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14:37白雞蛋花。

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15:52中庄景觀土丘。

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15:53中庄景觀土丘。

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15:56大溪中新里韭菜花田。

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15:57大溪中新里韭菜花田。

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15:58大溪中新里韭菜花田。

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15:58大溪中新里韭菜花田。

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15:59大溪中新里韭菜花田。

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16:01大溪中新里韭菜花田。

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16:02大溪中新里韭菜花田。

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16:02大溪中新里韭菜花田。

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16:03大溪中新里韭菜花田。

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16:04大溪中新里韭菜花田。

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16:06絲瓜花。

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16:07大溪中新里韭菜花田旁稻田。

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16:09大溪中新里韭菜花田。

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16:09大溪中新里韭菜花田。

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16:09大溪中新里韭菜花田旁稻田。

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16:09大溪中新里韭菜花田。

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16:09大溪中新里韭菜花田。

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16:10大溪中新里韭菜花田。

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16:11大溪中新里韭菜花田。

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16:12大溪中新里韭菜花田。

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16:13大溪中新里韭菜花田。

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16:14大溪中新里韭菜花田。

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16:15大溪中新里韭菜花田。

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16:16大溪中新里韭菜花田。

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16:16大溪中新里韭菜花田。

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16:18大溪中新里韭菜花田。

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16:19大溪中新里韭菜花田。

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16:19大溪中新里韭菜花田。

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16:19大溪中新里韭菜花田。

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16:21大溪中新里韭菜花田。

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16:22大溪中新里韭菜花田。

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16:22大溪中新里韭菜花田。

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16:23大溪中新里韭菜花田。

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16:23大溪中新里韭菜花田。

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16:27大溪中新里韭菜花田。

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16:27大溪中新里韭菜花田。

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16:28大溪中新里韭菜花田。

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16:29大溪中新里韭菜花田。

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16:30大溪中新里韭菜花田。

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16:32大溪中新里韭菜花田。

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16:33大溪中新里韭菜花田。

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16:34大溪中新里韭菜花田。

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16:34大溪中新里韭菜花田。

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16:35大溪中新里韭菜花田。

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16:35大溪中新里韭菜花田。

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16:36大溪中新里韭菜花田。

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16:38大溪中新里韭菜花田。

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16:39大溪中新里韭菜花田。

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16:39大溪中新里韭菜花田。

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16:39大溪中新里韭菜花田。

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16:40大溪中新里韭菜花田旁稻田。

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16:41大溪中新里韭菜花田。

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16:42大溪中新里韭菜花田。

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16:43大溪中新里韭菜花田。

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16:46大溪中新里韭菜花田。

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16:47大溪中新里韭菜花田。

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16:47白鷺鷥。

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16:47大溪中新里韭菜花田。

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16:49大溪中新里韭菜花田旁稻田。

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16:51大溪區農會蔬菜集貨場。

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16:32韭菜生產專業區站牌。

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16:52遊客服務中心。

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16:53遊客服務中心。

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16:53中庄景觀土丘。

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16:55中庄景觀土丘。

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16:56中庄景觀土丘。

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16:56中庄景觀土丘。

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16:56中庄景觀土丘。

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16:57中庄景觀土丘。

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16:58中庄景觀土丘。

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16:59中心里道路旁陶甕。

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17:00中庄景觀土丘。

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17:01大溪中新里韭菜花田指示牌。

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17:04

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17:06往大溪中新里韭菜花田轉彎處。

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17:06往大溪中新里韭菜花田指標。

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17:06大溪區農會中新辦事處，在此轉彎往大溪中新里韭菜花田。

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航跡圖。

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航跡統計資料。

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航跡海拔高度圖。

台北車站 步道

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