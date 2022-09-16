跟著軌跡走！桃園大溪賞九月雪，一大片柔白韭菜花田，好美好好拍

原本規畫從汐止火車站前搭F910直接到夢湖路口。排好隊，然而等公車一到，一大堆人一窩蜂的搶上車，由於禮讓給其他人，等到我們上車時已超過坐車人數，只好又下車，而下一班車要2小時後。神啊！怎麼辦？百里迢迢

2022-09-15 08:00