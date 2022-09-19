看盡草山百年滄桑的「紗帽山」，山頭吶喊、古道悠遊，想進鬼店還得先預約！

紗帽山、橫嶺古道看盡草山百年滄桑「紗帽山」，標高643公尺。 因山形酷似古代官員的烏紗帽而得名。但第一次見到他時，總覺得蠻像蠟筆小新的屁屁！我稱它屁屁山。是一座登頂後，觀景台展望看不到台北市景的山...。

視角的紗帽山山頂觀景台視野遼闊可俯瞰陽明山群山，山腳下的建築物瞬間有種看模型的感覺，各個山頭排排站任你點兵點將。站在山頭上好適合大聲吶喊！「おはよう(歐嗨唷)！お元気ですか。」大概是太曬了吧！沒有人的觀景台。

「紗帽山」有兩個登山口，➊一路陡陡上1.6公里的「紗帽山大埔登山口」，➋之字緩坡微陡上2.2公里的「紗帽山陽明湖登山口」任你選擇。上次是走之字緩坡的「紗帽山陽明湖登山口」雖然輕鬆，但陡陡下走得雙腿真的是抖抖抖...。所以這次選擇「紗帽山大埔登山口」，搭 公車230 在「頂半嶺公車站」往前走，大大的登山口指標牌就在左手邊，從開登就是一連串陡陡直上一眼看不到盡頭的階梯侍從，約1.6公里。

步道旁，一株盛開中的「白花根節蘭」

見證歷史的「太子亭」遺跡，當年為了迎接日本裕仁太子到訪的觀景亭，雖未能等到裕仁太子的到訪，但也服務過無數到此停留的旅客，如今只剩石桌及二根柱子...。

風俗植物 颱風草，只有一摺代表今年颱第只有一個？

WOW！中秋節快到了，觀景台入口，坐著好大一隻玉兔你看到了嗎？

晨光，荷包蛋...蛋白有點多，蛋黃不夠黃...

七星群峰、山腳下的陽明山遊客中心、中山樓...、陽明公園到竹子湖的大片美景，真讓人心曠神怡。

紗帽山景觀台前的大樹，樹腰有個洞，有警語「有蜂」、走過也聽得到翁翁聲...經過請小心...

往 紗帽山陽明湖登山口 續行...

下坡段平緩，還有坐椅供小歇...

綠意滿滿...陳何界石：為先民土地界標，詳細來歷己不可考。

陽明湖，倒影很美...

行經楓林大道、消防局、公車總站，往橫嶺古道 續行...

艷陽下，夏荷特顯她的嬌艷...。

大樹下，喝口茶...小歇一會...

「橫嶺古道」入口在湖山路風動石平臺旁，此路線走起來很清幽，沿路綠意蒼翠的五星級黃土小徑的原始路，大自然森林氣息，映入眼簾的無盡碧綠令人心曠神怡... ^.^

竹林景色優美，百公尺長由八芝蘭竹所組成的竹林隧道，是此步道的一大特色。仿若深不見盡頭的竹林讓外面熾熱的陽光難以照射入內，即使是悶熱夏天也能感受到陣陣涼意。

人工建景仿日本嵯峨竹林小徑...，一年多不見，己難抵歲月的摧殘，倒了一半以上，只剩前段上圖還看得出來...

造形別緻的座椅...

除了古道群外還有高大成對的雙木「楓香姊妹樹」，深秋楓紅時景色一定很迷人。

「紅壇」是間常年大門緊閉的小廟，據說是神明出巡的臨時驛所，所以大概只有祭典時才能見到大門開啟吧！

往翠峰方向走...接 半嶺水圳步道...

重建的石棚土地公，雖少了原味，但護佑過往旅人的心不變。

「不是親熱是纏勒」...好妙的標題讓人會心一笑...。被雀榕勾勾纏的相思樹。一般都會穿鑿附會說是「夫妻樹」或是「連理枝」，但大大標題寫的卻是「不是親熱是纏勒」...。

步道被泊油產業道路切割，出了圳走一段花崗岩階梯，過馬路接續往下階梯...

「磺溪聽濤」赭紅色溪石與兩側的鬱鬱蔥蔥形成鮮明對比。溪水由上而下轟隆轟隆作響，在火山岩作用下，溪中石頭呈現金黃色澤，黃金瀑布名不虛傳。感覺好像是九份迷你版黃金瀑布重現的「金溪床」，溪床呈金黃色，好像鐵生鏽般。涼爽水氣拂面而來，芬多精充溢口鼻，使人神清氣爽，潤肺生津，醒腦清目，真是舒服...其實所謂「金溪床」原來是受含硫磺的溫泉汙染，水質含有金屬化學物，讓溪床和大小石塊被染黃...。

最後，接走彎彎曲曲的猴洞產業道路，回望，剛還在那山頂上...

遠方山頂看到一群房子？？有人住嗎？看起來好像是崁在山裡....

路過鬼店？？只有骷顱頭的旗幟，大白天沒什麼感覺...。聽說要事先預約才能進去...。這裡有看到 小36公車站牌，但查了公車動態時刻表還有30鐘才有公車，還是繼續往下走...，

回到現實世界...

▌交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。去程「捷運北投站」 轉搭 230 公車 在「頂半嶺站」 下車。回程 「天母圓環站」搭公車。

▌健行路線：紗帽山大埔登山口→太子亭→紗帽山觀景台→紗帽山陽明湖登山口 →陽明山公車總站→橫嶺古道入口→紅壇→半嶺水圳步道→半嶺產業道路 →半嶺古圳→石棚土地公→欄杆橋頭福德宮→猴洞產業道路→湖山→翠峰橋→鬼店→天母圓環