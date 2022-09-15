來趟奇遇之旅！新北汐止「新山夢湖」迷人的夢幻湖畔 在陡峭巨岩上留念 層層美景盡收眼裡

原本規畫從汐止火車站前搭F910直接到夢湖路口。排好隊，然而等公車一到，一大堆人一窩蜂的搶上車，由於禮讓給其他人，等到我們上車時已超過坐車人數，只好又下車，而下一班車要2小時後。神啊！怎麼辦？百里迢迢從台中來到此，就是想去走走新山夢湖。突靈光乍現又坐上區間車回南港火車站，搭#896公車至烘內站。雖然下車要走上近3K的產業道路才能抵達夢湖，但至少有去走走了。

一下車，剛步上上坡的產業道路，一部從上方開下來的車子，在我身旁停下來：你們要去新山夢湖？我載你們上去。滿臉疑惑？？？心想：妳往下走，我們要往上走，要載我們？但怕什麼？坐就坐，妳一位女生，我們3位女生呢！一坐上車才知，遇見人美心美的人。早上她已爬完了新山夢湖，看到我們已近中午才要來爬，時間可能不太夠，乾脆載我們上山。哈～，早上我們禮讓別人上車，現在有人載我們上山。

走一小段階梯步道，夢湖到了。

位於新山山腳下，被群山環繞，如夢似幻的夢湖。

環湖走一圈，山林間的綠樹倒映湖面，碧綠清幽，恬靜而迷人；直叫人看得如癡如醉。

湖畔有左右兩條山徑通往新山，決定採右去左回，0.8K？簡單啦！？

其實不算很簡單，越過岩石、樹根盤錯的地面，攀爬、拉繩，手腳並用往上走。

經過一番小小搏鬥之後，終於，終於…，有世界在我腳下的志得意滿。

海拔不到五百公尺，但由於山頂有突向天際的陡峭巨岩，孤聳於懸崖深谷之上，因此顯得險峻奇偉。

我們和一對採順時鐘而爬的夫妻，分別站在兩塊不同巨岩上，遙遙相對，呼喊打招呼。當中途短暫相會時，突然閃過一個意念：我們會搭他們的便車下山。

「新山」山頂視野遼闊，景色超美的，層層山巒，汐止市區景色清晰可見

上山、下山皆不算太容易，岩稜小徑曲折綿延，崎嶇起伏，仍須手腳併用，拉索攀岩而下。

奇妙的是，和當初我的意念一樣，我們竟然和那對夫妻同時抵達夢湖左右兩側的叉路口。當提出搭他們便車到山下公車站牌處時，他們一口就答應。還知道我們從台中來，要回台中，主動加碼載到火車站，方便我們搭車回台中。回想這一天，一剛一柔形成強烈對比：如夢似幻+波瀾壯闊的「新山」、「夢湖」；再加上因禮讓給他人，意料之外搭上2組好心人便車的奇幻旅程。