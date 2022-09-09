楓樹已轉紅！ 接連森林公園、好漢坡、賞鳥平台「奧萬大步道群」 走起來一點也不累人

住進埔里快十年，「奧萬大森林遊樂區」一直如夢中景象，聞其名而不曾親瞻其儀。由住家前往有兩條路線，一，經武界、曲冰遺址到奧萬大聯外道路。二，經霧社、萬大部落到奧萬大聯外道，再由聯外道路0K起點續行之10K，進入奧萬大森林遊樂區。行前先上「森林好好玩」網站購票，省了每張門票50元的差額，及100元的停車費。也谷狗了路線圖，兩動線距離都在45公里左右，由霧社前去會快了些，所以決定由霧社前往。

全程十公里的奧萬大聯外道路，路旁種植的楓樹，有的葉片已經泛紅，在清晨冷風中，渲染著早秋的氣息，眼見美景當前，拿起相機持續拍著。由收費大門進入約200公尺，來到腦寮溪，此處有一條賞楓步道及平台，我只是下車看著看板上的介紹，沒有進入，停留了短暫時間，開車續行至停車場，看了導覽圖之後，自遊客中心旁走起。園區內我所知道的步道有林間、櫻花園、好漢坡、森林公園、賞鳥、楓林等步道。因屬河階地形，腹地平整而狹長，園區內設置之步道少有落差，走起來一點也不累人!

各步道間毗鄰在側皆可串連。奧萬大與溪頭兩者相較，我個人感覺，這裡的環境優質超越了溪頭。在「溪頭森林遊樂區」內，人潮如過江之鯽，無論你走到何處，躲得再遠，那些喋喋不休的聒噪聲，依然不絕如縷傳到耳根來。今日用了五小時的時間，算是走完了園區內各步道，也在園區涼亭待到傍晚五點才離開。行走軌跡:奧萬大步道群

投83公車站牌上口，此處為一彎道路面寬暢易停車，視野展望都不錯，適合觀景。平滑如鏡的萬大水庫呈寶藍水色，與山巒相襯很是美麗，裸露的泥岩，是美中不足之處。

道路兩旁各有小涼亭一坐，柱子側面掛上了一小鐘，道路左邊涼亭小鐘不見其蹤，有可能遭樑上君子光顧!?正面柱子懸上一長條板，鐫上敲三下終生幸福七個黑色大字，試著敲三下等待幸福是否能兌現?

開車進入了奧萬大聯外道路，路旁楓葉漸轉為泛紅，在滿山的青翠中，點綴著秋天氣息。

停妥車，由停車場旁的林間步道開走。

咬人狗樹及其樹葉，咬人貓常見也曾被螫，咬人狗還是第一回。

林間步道經櫻花園步道接上好漢坡步道，準備由棧板階梯陡下。階梯的中段，建構了一小平台及座椅，供由遊客休息之用。

階梯下來後，有瑪谷、清水二條溪流，在清水橋下匯流，再進入萬大溪。鋼構築成的清水溪橋成拱形狀，橋面鋪上水泥及棧板，供人車通行之用。橋頂端蓋上透明罩之物，下起雨來也不怕被淋濕。

過了清水橋之後，左上是賞鳥步道，右下為楓林步道，我先取左上。

來到賞鳥步道終點，接上了森林步道，有一座涼亭，及賞鳥平台。右下不遠會銜接上楓林步道，我取左上森林步道，經過一段小陡坡，抵達奧萬大吊橋。

園區內公共設施完善，步道沿路間隔不遠，都有涼亭及座椅，可供遊客休息。這一路走到奧萬大吊橋，山徑原始起伏不大，皆在樹蔭濃郁的林間行走，而且來自溪谷的涼風，也不曾停歇，走起來很舒適，不會有倦怠感。

奧萬大吊橋，凌空飛渡於高聳的巉岩之上，氣勢宏偉壯觀，橋下是奔流的萬大北溪。吊橋橋身非常牢固，走起來不搖晃。眼睛望向對岸濃蔭蔽翳的松林區，就讓人有曲徑通幽處，想一窺究竟的期待!

過了吊橋之後，來到松林區，萬大北溪與南溪在此匯流，進入萬大溪。此處海拔1300公尺，是園區維護的終點。有涼亭一座，靠近北萬大溪，坐於涼亭內風勢凌厲，還會覺得有些冷。待了一些時間，我循著涼亭旁的棧板階梯而下，準備環繞松林區。

來到松林區的一隅，這裡地勢平坦，也有座椅，決定在此午餐。座椅對面為北三段的出口，猶記十幾年前曾經由屯原進這裡出，共走了六天。用餐之際，碰上一群年輕的山友正好下山來，在此處短暫休息，與之聊天，談了一些山岳的訊息，約十分鐘這一群年輕的山友，跟我道別說要下山吃大餐。

午餐過後，我原路回到了吊橋另一端，取森林步道而行，經過一處涼亭，在這裡休息到五點，取楓林步道回停車場。這處涼亭地勢低窪，北萬大溪流潺潺的水聲縈繞在耳，而不遠處是懸掛在高空的奧萬大吊橋。