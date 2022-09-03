喜愛山應該也不討厭海！ 花東徒步分享「七星潭的森林與海洋」欣賞大自然海岸的奇妙紋路

多數喜愛登山的人，應該也不討厭海。前陣子朋友分享了一個沿著花東海岸徒步的計畫：挑戰者之歌起點設在立霧溪出海口，經過七星潭，往南一直走，抵達終點四八高地，是一條約莫18公里的路線。是由黑潮海洋文教基金會和林務局花蓮林管處聯合舉辦的活動。

完整路線：

立霧溪出海口→曼波海灘4km→三棧溪出海口6km→花蓮七星媽宮9km→東昌定置漁港11km→林語亭12.5km→黑森林小徑13km→朝金漁港→七星潭15km→奇萊鼻→四八高地18km

想到可以看著海線風景，聽著海浪聲走一段長一點的路，太陽不大的話，應該相當療癒。可惜出發前，有梅雨鋒面報到，預測Day2應該會遇上豪雨，與夥伴討論後，決定帶著攀岩鞋，我們的備案是來去花蓮室內抱石。還真是第一次旅行帶著岩鞋，如果行程被迫取消，遭遇倒團的時候，真的需要備案來撫慰身心一下。

分享一下，這次行程考量而攜帶的東西：

＊一顆40L的背包

以三天兩夜住民宿的行程來說，雖然有點大，但想趁這次機會負重來鍛鍊一下體力。

＊炊煮用具、輕量雨傘、寶特瓶500ml、保溫瓶300ml

總是攜帶小容量的保溫瓶，體積小又比較輕，有時候真的只需要喝幾口熱水而已。

＊防水外套、雨褲、泰維克地布

泰維克地布也是每次旅行都會攜帶在身上的東西，隨時都可以坐下或躺下好好休息。

＊Luna涼鞋

因為是海岸徒步旅行，需要一雙能適應陸地和海濱地形，且長時間行走的鞋就非常重要，keen健行涼鞋和Luna涼都是很適合的水陸鞋，最後基於想減輕一些重量，選擇穿Luna出發。

＊Black diamond攀岩鞋

是自己的第一雙岩鞋，因為接近平底鞋，對新手來說，穿起來容易適應，練習比較不會那麼痛。

＊小狐狸緊身褲x2

登山健行時，衣物的選擇自己習慣穿緊身褲，原因是使用登山背包的腰帶時，不會因為褲頭或繫皮帶擠壓不舒服。

除了新購入的Abisko Tights，還多帶了一件舊的Abisko Trail Tights，怕淋濕隔天還沒乾，有乾燥的一件可以穿。其中一件是這次行程出發前購入的，我猜喜愛戶外的人們也總會找理由買新裝備。(笑不得不說新的Abisko Tights穿起來真的太舒服了。比較了一下小狐狸緊身褲新舊款的差別，新款沒有很多拼接的粗縫線，也改成斜向口袋更順手。

細節分享:口袋內裡也是透氣網布。

用了一整片再生聚酯纖維雙面布，大概量了一下重量，新款只有184克，變得的更輕了！這趟旅行實際穿著一整天走在海邊，也不會感到濕黏，很推薦納入夏日的戶外裝備清單。

Day1

9點半多抵達花蓮新城後，決定先走路到住宿地點放下一些今日不會用到的裝備。途中經過一區田間小路，難得遇上幾隻小秧雞寶寶，長得實在好黑（笑

雖然沒下雨但風有些大，我們擔心許久沒有長程徒步，決定先暖身為主輕裝走一段。走著走著看到幾輛三菱Delica停在曼波海灘上，車主們好像還在車裡睡午覺，真是享受。這一段路除了海、砂礫、一些看似海中生物的殘骸，以及徒步的我們，還真的什麼都沒有，當然還是有一點塑膠垃圾。一路放空，一邊欣賞花東海岸，大自然中的紋路真的很奇妙，例如這顆石頭。

有時跟夥伴們聊聊近況，有時什麼話都沒說。

被海水浸濕的狐狸緊身褲，大概走了一小時就全乾了。

最後我們暫時先從三棧溪出海口(6km)撤出，前往最近的公車站牌，卻發現下一班還有好久才會出現，站在雨中也不是辦法，好險徒步手冊上「急難救助」那一頁有當地計程車行的電話 (笑這才解救了雨中的我們。回到市區滿足的吃了熱騰騰的香菜皮蛋火鍋，結束了第一天。

Day2

第二天因為天氣實在很差，早晨與夥伴討論著行程，本來計劃今天會一路走到終點，因此預訂了一間12km之遙，接近終點附近的「鹽花」民宿，外頭的雨勢不小，雖然備案是去抱石，但這一天才發現花蓮唯一的抱石場竟然週一公休(泣) 最後只好背著行囊，先搭車前往民宿，再來想想辦法。這一天雨勢忽大忽小，我們趁雨勢比較小的情況下，騎著民宿提供的自行車，當了一日的花蓮觀光客。值得一提的是晚上我們飽足一頓後，去了一趟「島東譯電所」喝兩杯。

吃著客家下酒菜，聽一聽老闆的收藏古董的來龍去脈，再翻一翻別人的書櫃，也算是經歷了一場腦內旅行。

Day3

最後一天我們租車前往徒步路線的最後一段路，雖然天氣因素導致無法走完，還是想去一趟終點四八高地看看。

這次爬升高度只有48m，但一路上都有海浪聲陪伴，長時間踩在泥土或砂礫上，仔細聽的話，還有一些石頭滾動的聲音。令我想起2019年所走的阿朗壹古道 ，那一次走完全程，覺得以前原住民返鄉回台東的路，怎麼可以這麼美，徒步看著海線風景的路線，真的值得走一趟。

仔細想想或許內心某處得到安放，也是完成徒步的一種方式吧。

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更多路線資訊可以參考

七星潭的森林與海洋活動網站

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