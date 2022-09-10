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接觸大自然的好選擇！大溪親子步道「舊百吉隧道 & 百吉林蔭步道」全程涼爽少曝曬、平坦又好走

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

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夏天一年比一年熱，熱到不想出門，但放假又不能一直關在家，還是得帶小孩出門放放風、消耗體力，不然在家只會一直看電視，天氣熱只能找涼爽的地方去，大溪的舊百吉隧道 ＆ 百吉林蔭步道很適合，能走走步道又有樹蔭遮陽，很棒的好地方。

舊百吉隧道、百吉林蔭步道 交通

百吉隧道前路旁空曠處停車，進百吉隧道前左轉桃118鄉道，進入後有一塊空地可停車，或者是過百吉隧道後右轉承恩路，停在路邊兩側白線內。

我們是停放在承恩路路邊，走過舊百吉隧道剛好接百吉林蔭步道。

新舊並存的百吉隧道

舊百吉隧道緊鄰新百吉隧道，目前作為觀光步道，新百吉隧道為現服役隧道，規劃雙向車道使用。早期是百吉地區的重要戰略位置，後因土石坍塌中斷，加上也不符公路需求，就另闢新百吉隧道。

透過告示牌更了解新、舊百吉隧道的歷史來由。

1944年（民國33年）第一次打通，可徒步通行。民眾摸黑通過時，手舉以竹片做成的「榛仔火」來照路。

1957年（民國58年）隧道沒有石拱或混凝土構造，終因土石崩塌而告中斷。

1969年（民國58年）重修為鋼筋混凝土構造，寬度4.5公尺，隧道口有當時的省主席黃杰先生題「北段橫貫公路百吉隧道」牌匾，至今尚存。

1993年（民國82年）雙向雙線的新百吉隧道通車，而僅能單向管制通行的舊百吉隧道功成身退，從此封閉。

2007年（民國96年）舊百吉隧道整修完成，轉型為串連鄰近古道網絡之遊憩步道。

一進入隧道口就可看到日據時期架設的輕便鐵路還有台車，台車也就是「手押車」，能自行操控速度，許多遊客來訪都會與之合照。

總長約343公尺、寬4.5公尺，走在隧道內很涼爽。

出舊百吉隧道後有一處洗手間，要繼續前往步道的話建議先上一下廁所。

涼爽遮陽的百吉林蔭步道

橫跨新百吉隧道的階梯，有點像是過馬路的天橋。

百吉林蔭步道全程約2.8公里，柏油路面平坦好走，沒有階梯可推嬰兒車，行動不便老人家也沒問題，沒有陡峭斜坡，可說是幼幼班等級的親子步道。

路旁有些攤販在賣水果

步道有許多樹蔭遮陽，不會赤裸裸的一直被狂曬，走起來很舒服。

一直走到後慈湖與往白石山步道的分水嶺，這裡也設有廁所可以使用。

時間已晚沒有繼續再往上走，欣賞了舊百吉隧道+百吉林蔭步道，小孩累到不行，有運動到又有接觸大自然，沒有烈日曝曬的不舒服，多了涼爽風陪伴，很不錯的假日親子好去處。

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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