茶葉故鄉極佳展望！ 南投松柏坑山連走登廟、賞茶步道，開心合影「珍珠奶茶三角點」

今日行程：彰化二水車站＞二八水公園＞豐柏廣場＞登廟步道＞觀山亭＞賞猿台＞受天宮＞賞茶步道＞七星陣地公園＞松柏坑山

松柏坑山，海拔430公尺，台灣小百岳No.51，位於彰化二水與南投名間鄉交界，屬八卦山脈的南端，又稱松柏嶺，以茶葉聞名，因地形，氣候，及紅土，成為全台產茶最多，也是最密集的地方，又因山形似俯臥的雄獅，也稱為獅子頭山，松柏坑山山頂為台地地形，並沒有突出的山峰，但也因此早就了松柏嶺茗茶的美名，以松柏長青茶，松柏嶺烏龍茶最為出色，而三角點旁有一座比人高的珍珠飲料模型，又被稱為‘’珍珠奶茶‘’三角點。

登廟步道，也稱作登廟古道或豐柏步道，為昔日彰化二水與南投名間貿易往來之要道，沿途森林原始茂密，如綠色隧道，亦為台灣獼猴活動區域今天就由彰化二水車站出發，沿著豐柏路即可到達，大眾運輸可搭乘台鐵至彰化二水站，再步行前往，最輕鬆到三角點的方法就是直接開車去

二水車站出來後，沿著鐵道而行，很快就到達二八水公園

二八水公園最大特色就是古早蒸汽火車

莫名多一台戰機

往豐柏廣場方向就對了

過平交道，走海豐路接山腳路二段，再接豐柏路，一路上行

由豐柏廣場步道上行

接馬路後右轉，就是登廟古道登山口

途經觀山亭

到達賞猿台，但附近沒看到猴子，可能是因為附近有在施工的關係

登廟古道一路上坡，步道寬大好走

步道後段台灣獼猴出現了

如此原始的林相，有獼猴也不意外

最後的陡上，上去就到達松柏嶺台地了

漸漸出現展望

來到步道的北端，接上馬路，取右行往受天宮

已經從彰化走到南投名間了

受天宮前展望非常棒，十分遼闊，連雲林，嘉義，甚至海岸線都能看到

接著走往松柏坑山三角點，右行沿著茶香一條街走，大約要走1.5公里

來到松柏嶺，肯定要來喝看看這裡的茶，挑了一間飲料店，茶之魔手，果真非常好喝，完全不會澀，清香爽口

遇叉路，兩邊都可以通，我們走0型路線，取右行往賞茶步道，回程走左邊馬路回來

途經七星陣地公園，分散在七處，為從此國軍營地舊址，現在展示相當多的設施，碉堡，及戰車，火炮

因松柏坑山地勢高，位居重要戰略地位，所以方有如此規模之營區

三角點就在茶之魔手工廠旁邊，是座白色方形建築，遠遠就能看見

抵達小百岳松柏坑山，海拔430公尺

松柏坑山三角點應該是最有特色的三角點之一了，旁邊有著比人還高的珍珠綠茶模型，非常有在地特色，而且三角點就在茶廠旁邊

接著走茶廠旁邊的馬路回去，距離稍微遠一點點，算是小O型

其實松柏嶺除了茶園外，鳳梨田也是很多

那麼今天的旅途就到這裡