夏天避暑健行勝地！ 2022全台5大「網美新手登山步道」大集合，瀑布/海景/攀岩/稜線/峽谷步道一次打包

沿著石階步道緩緩而上，沉浸山林之美，大口呼吸芬多精，享受涼爽自然風吹拂，抵達攻頂處，與一同上山的三五好友席地野餐或午睡，最後順道再拍幾張網美照片，享受大自然洗禮，又能保持社交距離的戶外行程，相當適合炎炎夏日避暑出遊。

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親近大自然，愈來愈多的鍛鍊有佳的網美轉戰登山步道，享受一邊登山運動的過程，一邊拍出與山林瀑布、無敵海景、高聳峽谷、山稜線與石壁攀走等力與美的極致畫面，步道的最後，再從至高處俯瞰遠方美景，留下眺望世界的的不同視角。

新北近郊新手登山步道新店銀河洞瀑布步道｜唯美水簾瀑布與露台





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依山林與步道健行約30分鐘，即可抵達台北貓空與新北新店交界的銀河洞越嶺步道，位在楣子寮溪的銀河洞越嶺步道，路程以階梯為主，緩陡而上，即便如此，卻能盡情享受芬多精、潺潺流水和蟬鳴鳥叫，即便平常鮮少運動的登山新手，邊走邊聊天也能順利完成；終點則是登山網美慕名前來的拍照打卡秘境：銀河瀑布和佈滿藤蔓石牆山壁的水濂洞、觀世音菩薩小廟和瀑布後方的呂洞賓廟，尤其站在水濂洞內，感受到山上微風、瀑布水氣吹拂，實在相當消暑。





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新北登山之旅一日遊：





新北近郊新手登山步道瑞芳南子吝海景步道｜360度零死角無敵海景





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行經北部濱海公路，靠瑞芳與南雅漁港路段一側總是佈滿各種海蝕風化岩，若是想要從另一個角度欣賞，不妨試試登上南子吝步道；依山傍海的南子吝步道全程多以木棧道和石砌階梯為主，海拔196公尺，僅約半小時即可登頂，終點是山頂的環景瞭望平台，獨享360度零死角的無邊際海景和東北角沿岸的奇岩怪石景觀，海天一色，真的絕美。不過中後段沿途遮蔽物較少，建議避開正午豔陽時段前往，爬山過程也記得多補充水份！





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新北瑞芳南子杏登山步道一日遊：





台中近郊登山步道和平鳶嘴山攀岩步道｜中難度等級峭壁攀岩





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中海拔高度約2,180公尺的台中鳶嘴山，是一座從海拔1,800公尺左右，向上攀爬高低落差380多公尺，難度稍高的天然岩稜地形的大型攀岩運動場，沿途除了林蔭石階步道之外，更多的是一次又一次行經需要手套輔助的攀岩拉繩路段，沿著狹窄垂直岩面的峭壁陡坡，手腳並行一關又一關突破，終點迎來三角點與熱門網美拍照打卡點－峭壁稜岩最頂端，不過最驚險刺激莫屬拉繩下山，堪比全程最為困難之處，全程約費時3.5-4小時，建議事前做好準備，或有專業登山夥伴陪同再上山。





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台中鳶嘴山登山步道一日遊：





台南近郊新手登山步道南化龍麟山稜線步道｜新手也能上手的攀岩步道





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與一般攀爬巨岩石塊的登山印象不同，位於台南烏山山脈南段的龍麟山稜線環狀步道吸引許多輕量級運動網美朝聖，尤其是龍麟奇岩綿延200公尺，佈滿裸岩巨石，宛如飛龍麟片的山稜脊背路段，既刺激又漂亮，全程更是遮蔭覆蓋密度極高，不會過度曝曬，終點則是一座兩層樓的木造景觀台，向東遠眺高雄那瑪夏山林景色，向南俯瞰高雄內門層層山巒，屬於充滿冒險、挑戰性的登山步道。





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台南南化龍鱗山登山步道一日遊：





高雄近郊新手登山步道田寮盤龍峽谷&一線天步道｜峽谷叢林探險步道





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距離高雄市區只要40分鐘，來到地處高雄阿蓮區與田寮區交界的大崗山自然生態園區，除了一般親子家庭輕鬆健行的平緩水泥登山步道，還有一條在地人才知道的秘境峽谷－盤龍峽谷，宛如身在原始熱帶雨林般，任由蕨類植物爬滿壯觀雄偉的珊瑚礁石灰岩壁峽谷與一線天地貌，儘管只有短短200多公尺的路程，卻讓人大呼驚奇。





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高雄田寮盤龍峽谷登山步道一日遊：





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Funliday 與台灣第一機能補給「鋭速運動醫學」合作，推出全新企劃《戶外玩小隊》徵選活動，讓你在登山、健行、享受戶外活動的同時，還有機會獲得旅遊金3,000元的補助！！只要提供「戶外一日遊」計畫，不限近郊踏青、海邊爽曬、瀑布消暑的旅遊規劃，就有機會成為《戶外玩小隊》的體驗小隊員～

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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