東方禪風美院！ 宜蘭員山「北后寺」小而美日本風 每個角落都是網美場景

小而美 日本風2022 D0604 宜蘭員山 紫竹林.北后寺

我喜歡的歌 : Beautiful Relaxing Music https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

想來宜蘭員山拍文心蘭黃金隧道,

放在心裡很久的 北后寺

飛不了日本, 來宜蘭 感受濃濃的日本禪寺風,

為避開國五車潮, 天未亮就出發, 一大早便抵達 宜蘭員山道路兩旁盡是綠油油稻田, 馬上體驗 台東伯朗大道旅行的氛圍,

沿著導航 來到 紫竹林.北后寺, 共有二處停車場, 建議停在外面的停車場走進去大約 3-5 分鐘, 散步又賞景, 一舉數得, 停車場旁一整排翠綠的落羽松林與藍天白雲一起倒映在水池中, 我已經醉了 !!

紫竹林.北后寺 : 264 宜蘭員山鄉八甲路4號開放時間:8:00~17:00

秒飛西藏沿小徑走一小段路, 大門前寺廟外就有幾排「轉經輪」那年去西藏旅行, 第一次認識轉經輪印象中, 2018 雙十節去桃園國旗屋, 在忠貞商圈也有轉經輪

在西藏, 隨處可見信徒手中拿着一個經輪, 不停地轉動每轉一次經輪，就等於念誦了一遍內藏的經咒，持續轉動，功德即持續累加

北后寺大門兩旁石柱各有五隻 石刻龍龜

龍龜 : 亦稱「贔屓」讀音: 畢喜 龍頭龜身 是 一種瑞獸, 權力和長壽的象徵

因為早到, 還未見人潮日式禪風的泥塑大樓 躍入眼簾, 一股寧靜的力量, 讓人瞬間感覺放鬆,

可請脱鞋入內進大殿參拜禮佛, 北后寺 泥塑大佛金身 與 風調雨順 四大天王畫像

風 : 南方（增長）天王，右手握寶劍 調 : 東方（持國）天王，左手持琵琶 雨 : 北方（多聞）天王，左手拿傘 順 : 西方（廣目）天王，身上及雙手纏蛇

泥塑大佛 是 以礁溪的綠竹, 泥 土與 麻布, 花了約2年時間製作

獲文化部認定為文化資產

有故事的地方, 牆上的對聯 十分有禪意, 教化人心

泥塑大樓旁種植落羽松, 給人很浪漫的感覺, 彷彿置身小京都

早上來, 泥塑大樓是大逆光, 這間是餐廳和洗手間 也是很日式風

寺旁的洗心亭, 日本神社, 寺廟, 都會有的 手水台, 沒有牆壁的亭子, 四周以竹子圍住

先洗左手, 再洗右手, 然後用右手持柄勺, 將水舀到左手手掌漱口不可直接拿柄勺對口

秋天來, 更浪漫吧, 因為有落羽松

一對造型俏皮可愛的石獅子

正殿後方的迴廊拱橋 充滿靈氣, 每一個小角落, 都可以很網美

宜蘭一定有的美景, 綠油油的稻田

特別喜歡這裡的幽靜, 像是座落深山的古剎清淨且莊嚴

水池旁的鐘樓, 好似聽得見暮鼓晨鐘 響在心間

連廁所都很有氣氛

來員山 不可錯過的北后寺日式禪風的寺廟, 別於一般廟宇的華麗, 在這裡停留片刻, 可以得到安定, 沉澱心靈