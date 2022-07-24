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東方禪風美院！ 宜蘭員山「北后寺」小而美日本風 每個角落都是網美場景

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

4bb3411a13c9128c00e7e65c50c3246a.jpg小而美 日本風2022 D0604 宜蘭員山 紫竹林.北后寺

我喜歡的歌 : Beautiful Relaxing Musichttps://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

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想來宜蘭員山拍文心蘭黃金隧道, 放在心裡很久的 北后寺 飛不了日本, 來宜蘭感受濃濃的日本禪寺風,

7244a943979cb0f8940bf5369819fa48.jpg為避開國五車潮, 天未亮就出發, 一大早便抵達 宜蘭員山道路兩旁盡是綠油油稻田, 馬上體驗 台東伯朗大道旅行的氛圍,

1024627b3bbd9fa734040cabde0bda18.jpg沿著導航 來到 紫竹林.北后寺, 共有二處停車場, 建議停在外面的停車場走進去大約 3-5 分鐘, 散步又賞景, 一舉數得, 停車場旁一整排翠綠的落羽松林與藍天白雲一起倒映在水池中, 我已經醉了 !!

61feadf74d673fda8c8233b5a12004c0.jpg紫竹林.北后寺 : 264 宜蘭員山鄉八甲路4號開放時間:8:00~17:00

ba00017460ce5430c2a4000f50fec896.jpg秒飛西藏沿小徑走一小段路, 大門前寺廟外就有幾排「轉經輪」那年去西藏旅行, 第一次認識轉經輪印象中, 2018 雙十節去桃園國旗屋, 在忠貞商圈也有轉經輪

4b5f6dd9034dc8818daf389748ec9704.jpg西藏, 隨處可見信徒手中拿着一個經輪, 不停地轉動每轉一次經輪，就等於念誦了一遍內藏的經咒，持續轉動，功德即持續累加

200407ad185919f51f065ef1844ca443.jpg北后寺大門兩旁石柱各有五隻 石刻龍龜

d1c1609b22ea8a2b29b551604cba4bae.jpg龍龜 : 亦稱「贔屓」讀音: 畢喜 龍頭龜身 是 一種瑞獸, 權力和長壽的象徵

8989b84f5b728edeac814aff78e90f71.jpg因為早到, 還未見人潮日式禪風的泥塑大樓 躍入眼簾, 一股寧靜的力量, 讓人瞬間感覺放鬆,

88cf84d5494224dc261a2ba85a8c325f.jpg請脱鞋入內大殿參拜禮佛, 北后寺 泥塑大佛金身 與 風調雨順 四大天王畫像

風 : 南方（增長）天王，右手握寶劍調 : 東方（持國）天王，左手持琵琶
雨 : 北方（多聞）天王，左手拿傘順 : 西方（廣目）天王，身上及雙手纏蛇

7004a75c1d15f2e8b6717eb8802def28.jpg泥塑大佛 是礁溪的綠竹, 泥土與 麻布, 花了約2年時間製作獲文化部認定為文化資產

3bd63f59952ed283d4d3f4003e80950b.jpg有故事的地方, 牆上的對聯 十分有禪意, 教化人心

6a3236117f54e759a730556a42ac012c.jpg泥塑大樓旁種植落羽松, 給人很浪漫的感覺, 彷彿置身小京都

b1b4c3c7041f1e6c9b2c0d6a96a0d7bd.jpg早上來, 泥塑大樓是大逆光, 這間是餐廳和洗手間 也是很日式風

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56bc67eb06340665907c855b552059fb.jpg寺旁的洗心亭, 日本神社, 寺廟, 都會有的 手水台, 沒有牆壁的亭子, 四周以竹子圍住

2fcdde72dbf1696d956302a6b569d59a.jpg先洗左手, 再洗右手, 然後用右手持柄勺, 將水舀到左手手掌漱口不可直接拿柄勺對口

a646d20d16c95ba82f5339525dcede3b.jpg秋天來, 更浪漫吧, 因為有落羽松

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一對造型俏皮可愛的石獅子

91f5f93b775c205eba65f71f427723d2.jpg正殿後方的迴廊拱橋 充滿靈氣, 每一個小角落, 都可以很網美

2fcb72b21cdd80d185b010b38adb166e.jpg宜蘭一定有的美景, 綠油油的稻田

92a3a742abce4fa61827b8189f6ad370.jpg 特別喜歡這裡的幽靜, 像是座落深山的古剎清淨且莊嚴

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128c00c8051e7f8f4a854355187a87a2.jpg 水池旁的鐘樓, 好似聽得見暮鼓晨鐘 響在心間

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4219bb9735d29d73a5bd43e183b1f00e.jpg連廁所都很有氣氛

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8c0f306527e283c80fdaa3aba61c5e1e.jpg來員山 不可錯過的北后寺日式禪風的寺廟, 別於一般廟宇的華麗, 在這裡停留片刻, 可以得到安定, 沉澱心靈

落羽松 西藏 礁溪

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