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第一次爬山紮營！ 非常扎實的登山嚮導課程推薦 先學習技能、再累積經驗

健行筆記／ 健行筆記翔

五天的受訓課程，來到最後三天，安排在雪見遊憩區，上禮拜學地圖座標的課程，是小百岳的三汀山。a84375f2c27cf79298da02a111293cdb.jpg這次說是3天2夜的，網美景點大板根，害我充滿想像。萬萬沒料到，此行根本沒有撿三角點這回事，扎扎實實的上滿三天課程，東洗水山還是我提早1個半小時起床，才能獨自來完成。3467ce7209b081dc4dcda417b18cbaa3.jpg時間回到獨自開了近3小時才抵達的雪見遊憩區，第一次來，沿路路過幾個部落、水庫。0c65db2dcce800debfa96d74ea260679.jpg剛好上個這天是端午節，也帶著母親前一天包的海鮮粽，因為我沒有吃肉。分享給大家，希望同學們都能包中考上證照。86a669c92297a9401e16b433c585a6f8.jpg提早集合時間半小時到，剛好遇上教練，先報個資訊，我再去1-4步道亂走走。625b0fb4b34ccdeb4bb39a8ea547666d.jpg等到正式集合出發後，來到遊憩區的廁所。眼尖的我，發現戴著口罩的江秀真老師，初次見面，只有買過看過她的書。fa39748a393783686f27bc7b2e1a8b1d.jpg原本以為江老師是帶別團的嚮導，原來是擔任我們這次上課的隨行督導委員。（瞬間感到報名費超值一半了，後續知道lupo教練與伍元老師的經歷，還沒出發即回本了）300e3827a3c02901155cc4f96658a560.jpg原本給的行程作業，以為是第一天要走到北坑山或大板根紮營，於是短褲出發。結果一直在上地圖判別的課程，一直停留在原地餵蚊子。b882b40d58185813ad4371959ccdef15.jpg都海拔2000公尺了，小黑蚊怎還這麼多…（真的近2年有明顯感受到氣候暖化，小黑蚊不斷往高海拔移動，琉璃蟻的數量也逐漸增加）47514be7ad7fc053a6fdbfa1bb3464e8.jpg但被叮了一整天後，才換上長褲已經為時已晚，3天後下山嚴重過敏，第一次因蚊蟲叮咬看診…a9537e7e438e7f8afcc0f20e8c2a26d7.jpg自認體質很好，就算穿短褲游過干卓萬的咬人貓海域也沒關係，平時蚊子叮咬也不會紅腫，這次高估真的付出代價。c55cfd799cb2cf000f3dad7dfaa2b8de.jpg簡章上寫著，上課到每天下午3、4點，結果紮好營都快6點。85adf6dd2b4dfb65f3e5aacc38d66fd3.jpg懷抱著渡假夢的我，開始懷疑這趟行程應該不會有大板根。接著教爐火生米煮飯，8點再上繩結課到10點。e8969aed484d91b396ac70ecb9b4302e.jpg隔天再重複著繩結、緊急應變、地圖判讀、困難地形，扎扎實實的又過了晚上10點…a6e2fd5c753dd73d70324ede0a3a1a0d.jpg連續兩天離東洗水山不到1公里，居然連摸都沒摸到，我覺得這樣不行。於是隔天決定自行早起，順便回程幫隊友取個10公升泉水。dda202af0db0f595aef5aafa09eba564.jpg5:30分起床後，剛好昨天一整天沒大號，先來林道旁的流動廁所方便一下。然後爬升約200公尺初即到東洗水山。fea3103722f7f08107495afb830f623e.jpg沿路都是階梯步道，展望也不錯，能看到傳統的I聖稜線，希望有機會也能走過一次。f3e8b93850c5057c3881b058cd027009.jpg回到登山口，還沒6點半，看了看一旁美麗的林道，一時腳癢，抓個折返時間，難得來跑到哪算哪。d73bb2ec771a6af4a6b5ee05dd292d11.jpg喜歡晨間透著光線時的林道，放著空擺動著雙腳，連蚊蟲叮咬的感受，都能甩掉。e22567e8f655ef8163cf2ca9a0b70bce.jpg到了北坑山登山口，果然看到有人在此紮營，跟我原先設計的行程計畫書一樣。810f58139b09ffcf669e0da51d89925f.jpg在往上跑個300公尺，到了該下撤的時間點了，有點懊惱應該再早半小時起床。算了，有機會來大板根時，還是會路過北坑山。927b14ef86200527ea85cf8a1e585e23.jpg回程發現有右邊有處視野，能看到新竹苗栗外海，然後左邊是傳統I聖稜線的話，雪見這林道就是一條完美的主稜線是吧。4f9096d68472d185ce7a0635ca3a1b79.jpg然後提著10升的水，7點回到營地，怎大家都幾乎起床開始煮早餐了。35a74a81cb57ff7dcfa96ed3d4d0e7f9.jpg接著再很紮實的面對最後一天課程。雖然自己爬過30座百岳，中級山、郊山也超過一百多，但還真第一次爬山紮營。8e340195f96da74fce0997750cd32a43.jpg跟著很多經驗豐富的同學，在他們身上也學習很多。上了課，也才更了解自己對於爬山還有很多很多的不足。8c7d9567b32fa3b91408178a2c250515.jpg不能等到遇到了狀況，才開始思考如何解決。必須是先學會技能，然後再開始累積經驗。741493c73d295dcaa0a5ea3cca0d153a.jpg不管未來是否真會去取得考照，但這種課程，我認為對於喜歡爬山的人，真的有必要得來先學習。本次參與上課單位：艾格探險講師、教練都十分盡心稱職，非常推薦66a85ef85e6d310882b8934e0e1b3fdc.jpg

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