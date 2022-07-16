好舒服的爬山天！ 雨後格外清新「東滿步道」 潺潺流水滿滿負離子與芬多精

健行筆記／ 健行筆記Mary Lee

印象中曾經走過東滿步道但都不記得了, 看到小白要辦這行程趕緊報名看能不能找回記憶, 好不容易等到要出發了, 在前一天竟然又下起超大雷陣雨一直到夜裡都還聽到滴答聲, 吼, 害我整夜睡不著, 好在一早起來雨停了還涼涼的很舒服 6:50趕到健保大樓集合, 此次小白東滿步道專車行程總共三輛遊覽車123人共襄盛舉, 坐上遊覽車直駛東眼山遊客中心停車場, 下車後整裝走到東滿步道起點, 領隊介紹今天活動內容...

DSC07936.JPG

出發前來一張大合照! 這次爬山看到好久不見的麻吉及山友還有以前同事, 真開心

14257574_636862749810782_8025342356781009225_o.jpg

通過閘門入口後先走一大段碎石步道, 沿路沒甚麼遮蔽

DSC07946.JPG

8月中旬開始上縫紉課後已好些日子沒爬山, 體能顯然有差了, 走起來腳步有點沉重

DSC07942.JPG

來到三千萬年前的生痕化石展示場與久違的太白兄, 素貞還有大家合照一張

DSC07961.JPG

14324652_1221644094565210_3217494724474728991_o.jpg

親子峯

DSC07964.JPG

領隊告知開始兵分兩路, 這次要挑戰走全程, 絕不輕言放棄

DSC07966.JPG

由此進入開始東滿步道, 山路寬大平坦好走, 兩旁鬱鬱蒼蒼的樹木林立, 下過雨的空氣格外的清新, 好舒服的爬山天

DSC07969.JPG

聽領隊說後頭路途遙遠, 不能耽擱, 開始疾行趕路, 只可惜這麼美的森林無法慢慢走慢慢欣賞

DSC07972.JPG

來到了關瀑橋

DSC07978.JPG

往下看潺潺流水, 呼吸著天然的芬多精及負離子, 精神為之一振, 腳步也轉輕盈

DSC07982.JPG

DSC07983.JPG

DSC07984.JPG

看到後面還有人開始放慢腳步, 仔細觀賞東眼山的風光景致

DSC07986.JPG

DSC07988.JPG

穿過筆直的杉木林及闊葉林, 很有中級山的感覺

DSC07996.JPG

繼續埋頭向前走, 耳邊不時傳來秋蟬鳴叫

DSC08002.JPG

DSC08007.JPG

與好久不見的昔日同事一起爬山

DSC08012.JPG

沿途很多倒木, 走了大半天都還沒看到有人在休息, 開始有點後繼無力了

DSC08021.JPG

诶, 北插天山也在此喔, 記得年輕時好像也走過...以後有機會再來, 繼續往滿月園國家森林前進, 由此一路緩直上, 林相感覺也越來越美

DSC08030.JPG

DSC08032.JPG

沿途林木茂密, 有指標可通往拉卡山

DSC08033.JPG

DSC08038.JPG

DSC08046.JPG

終於來到休息的地方, 簡單吃過中餐, 喝過熱茶, 休息片刻後繼續趕路

DSC08053.JPG往下的木頭階梯又濕又滑, 害我不小心盪龜了, 痛到差點起不來

DSC08057.JPG

DSC08059.JPG

前頭李教授沿路拈花惹草, 專注拍著小花

DSC08064.JPG

到滿月圓的後段都是陡下有一大段木頭階梯, 盪龜過的我顫顫競競走著, 下坡膝蓋感覺有點痛使不上力, 每一步都吃力

DSC08072.JPG

來到一處斷橋前頭大塞車, 等著涉水而過, 小白響導在旁接應著

DSC08087.JPG

到滿月圓森林遊樂區1.36公里. 還要45分

DSC08100.JPG

又見可愛的菌菇

DSC08104.JPG

DSC08105.JPG

DSC08108.JPG

快速通過坍方的碎石路

DSC08111.JPG

這時開始下起雨了, 撐起傘繼續趕路, 走到出口時發現步道入口禁止通行, 甚至有人在把關, 趕緊從旁偷偷溜過

DSC08117.JPG

雨愈下愈大, 好在也快到了, 慢慢晃回去

DSC08119.JPG

溪水暴漲, 水流看來相當湍急, 路旁有人擺攤賣水果, 挑了些青蘋果回家吃!

DSC08121.JPG

終於晃回到停車場

DSC08139.JPG

DSC08144.JPG

貼心的小白團隊為大家準備熱騰騰的麵食及可樂, 爬完山還是大鍋麵最對味了, 連吃三碗!

DSC08156.JPG

這次行程走的非常痛快盡興, 風景又美麗, 感謝小朱會長及領隊小蘋果夫妻策劃出這麼優質的路線, 感謝太白兄及小宋及所有嚮導群熱心的協助, 期待下次囉!

14333682_1581890268783706_4811389903943769670_n.jpg

隔天雙腿酸痛鐵腿了, 膝蓋也不舒服, 手臂舉不起來屁股黑青, 明明好走的行程怎會? 颱風莫蘭蒂暴風圈籠罩中南部, 希望不要有嚴重災情, 再過兩天就是中秋節了, 先預祝大家中秋節快樂!

步道 中秋節 森林遊樂區

延伸閱讀

中職／下季接任台鋼總教練? 洪一中出面回應：順其自然

「兩鐵騎聚，浪慢騎跡」領略台東日常卻不平凡的美

中職／外傳洪一中接掌兵符 台鋼：尚未有教頭人事洽談

中職／威迪茲被抓使用外部物質 悍將：按規定處理

相關新聞

好舒服的爬山天！ 雨後格外清新「東滿步道」 潺潺流水滿滿負離子與芬多精

印象中曾經走過東滿步道但都不記得了, 看到小白要辦這行程趕緊報名看能不能找回記憶, 好不容易等到要出發了, 在前一天竟然又下起超大雷陣雨一直到夜裡都還聽到滴答聲, 吼, 害我整夜睡不著, 好在一早起來

綠色水稻迎風搖曳！ 台中外埔「忘憂谷」療癒散步田野間，彷彿置身台東伯朗大道

春耕夏耘秋收冬藏位在台中外埔的忘憂谷，一年四季有著不同的風貌，在田野間散散步相當的療癒。大約有20公頃的農林地，鄰著外埔區溪底路每年的4.5月，一塊塊錯落有致的稻田，放眼望去綠油油一片， 等到稻穗由綠

13個天然冷氣房推薦！北中南「2022避暑登山步道+玩水秘境」夏日旅行免煩惱

熱情的夏天已悄悄的到來，天氣晴空萬里好想出去玩，但是走到哪都好熱，沒關係！這裡推薦北部、中部和南部最棒的避暑景點給你，天然的冷氣房，有步道有秘境，可以攜家帶眷來玩水、露營、野餐、登山健行都沒問題！ 要特別注意的是夏天容易有午後雷陣雨，所以行程上盡量提早出門，提早結束！

馬祖就有台版奈良　大坵島樂園享日本同款「梅花鹿生態之旅」

大坵島樂園 台版奈良 梅花鹿生態之旅? 不要以為野生的梅花鹿只有日本奈良才有喔！咱們臺灣就有梅花鹿島，而且可不是在動物園裡唷！馬祖有四鄉五島，除了體會戰地風情，品嚐酒廠的香醇美酒之外，還可以欣賞燕鷗

只有465克！ 充氣速度出奇的快、追求舒適和保暖 「極輕量睡墊」R3開箱

零下30度的麥肯尼的High camp，睡袋用最頂級的，睡墊鋪兩層才夠保暖。早年的自動充氣睡墊裡面塞著大量海棉，舒適厚度的代價是很重，吹氣式睡墊剛問世不久，裡面填充羽毛，總算有了該有的保暖度和5公分以

復古的日本風情！虎頭山「桃園神社」全臺灣保存最為完整的舊神社

虎頭山可以說是桃園的後花園，因為緊鄰市區，公園設施規劃完善，樹木茂盛而綠意盎然，自然生態也十分豐富，常常吸引許多市民來此健行運動。而虎頭山麓有一座忠烈祠，前身是日本時代的桃園神社，是全臺灣保存最為完整

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。