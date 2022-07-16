好舒服的爬山天！ 雨後格外清新「東滿步道」 潺潺流水滿滿負離子與芬多精

印象中曾經走過東滿步道但都不記得了, 看到小白要辦這行程趕緊報名看能不能找回記憶, 好不容易等到要出發了, 在前一天竟然又下起超大雷陣雨一直到夜裡都還聽到滴答聲, 吼, 害我整夜睡不著, 好在一早起來雨停了還涼涼的很舒服 6:50趕到健保大樓集合, 此次小白東滿步道專車行程總共三輛遊覽車123人共襄盛舉, 坐上遊覽車直駛東眼山遊客中心停車場, 下車後整裝走到東滿步道起點, 領隊介紹今天活動內容...

出發前來一張大合照! 這次爬山看到好久不見的麻吉及山友還有以前同事, 真開心

通過閘門入口後先走一大段碎石步道, 沿路沒甚麼遮蔽

8月中旬開始上縫紉課後已好些日子沒爬山, 體能顯然有差了, 走起來腳步有點沉重

來到三千萬年前的生痕化石展示場與久違的太白兄, 素貞還有大家合照一張

親子峯

領隊告知開始兵分兩路, 這次要挑戰走全程, 絕不輕言放棄

由此進入開始東滿步道, 山路寬大平坦好走, 兩旁鬱鬱蒼蒼的樹木林立, 下過雨的空氣格外的清新, 好舒服的爬山天

聽領隊說後頭路途遙遠, 不能耽擱, 開始疾行趕路, 只可惜這麼美的森林無法慢慢走慢慢欣賞

來到了關瀑橋

往下看潺潺流水, 呼吸著天然的芬多精及負離子, 精神為之一振, 腳步也轉輕盈

看到後面還有人開始放慢腳步, 仔細觀賞東眼山的風光景致

穿過筆直的杉木林及闊葉林, 很有中級山的感覺

繼續埋頭向前走, 耳邊不時傳來秋蟬鳴叫

與好久不見的昔日同事一起爬山

沿途很多倒木, 走了大半天都還沒看到有人在休息, 開始有點後繼無力了

诶, 北插天山也在此喔, 記得年輕時好像也走過...以後有機會再來, 繼續往滿月園國家森林前進, 由此一路緩直上, 林相感覺也越來越美

沿途林木茂密, 有指標可通往拉卡山

終於來到休息的地方, 簡單吃過中餐, 喝過熱茶, 休息片刻後繼續趕路

往下的木頭階梯又濕又滑, 害我不小心盪龜了, 痛到差點起不來

前頭李教授沿路拈花惹草, 專注拍著小花

到滿月圓的後段都是陡下有一大段木頭階梯, 盪龜過的我顫顫競競走著, 下坡膝蓋感覺有點痛使不上力, 每一步都吃力

來到一處斷橋前頭大塞車, 等著涉水而過, 小白響導在旁接應著

到滿月圓森林遊樂區1.36公里. 還要45分

又見可愛的菌菇

快速通過坍方的碎石路

這時開始下起雨了, 撐起傘繼續趕路, 走到出口時發現步道入口禁止通行, 甚至有人在把關, 趕緊從旁偷偷溜過

雨愈下愈大, 好在也快到了, 慢慢晃回去

溪水暴漲, 水流看來相當湍急, 路旁有人擺攤賣水果, 挑了些青蘋果回家吃!

終於晃回到停車場

貼心的小白團隊為大家準備熱騰騰的麵食及可樂, 爬完山還是大鍋麵最對味了, 連吃三碗!

這次行程走的非常痛快盡興, 風景又美麗, 感謝小朱會長及領隊小蘋果夫妻策劃出這麼優質的路線, 感謝太白兄及小宋及所有嚮導群熱心的協助, 期待下次囉!

隔天雙腿酸痛鐵腿了, 膝蓋也不舒服, 手臂舉不起來屁股黑青, 明明好走的行程怎會? 颱風莫蘭蒂暴風圈籠罩中南部, 希望不要有嚴重災情, 再過兩天就是中秋節了, 先預祝大家中秋節快樂!