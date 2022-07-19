登高遠眺夕陽！ 新竹竹北「鳳崎落日步道」 親子同遊好去處

熱情的夏天已悄悄的到來，天氣晴空萬里好想出去玩，但是走到哪都好熱，沒關係！這裡推薦北部、中部和南部最棒的避暑景點給你，天然的冷氣房，有步道有秘境，可以攜家帶眷來玩水、露營、野餐、登山健行都沒問題！ 要特別注意的是夏天容易有午後雷陣雨，所以行程上盡量提早出門，提早結束！

2022-06-30 10:00