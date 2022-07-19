登高遠眺夕陽！ 新竹竹北「鳳崎落日步道」 親子同遊好去處
=====步道悠遊系列=====
登訪日期：2021.01.02
步行里程：9.1公里
最低海拔：31公尺(m)
最高海拔：150公尺(m)
海拔上升：743公尺(m)
高低落差：119公尺(m)
旅行時間：2hr44m12s(含休息拍攝）
步道路況(晴/陰天)：★★★★☆(滿分5顆星)
步道挑戰性：★☆(滿分5顆星)
交通易達性：★★★☆(滿分5顆星)
生態多樣性：★★(滿分5顆星)
=====基石=====
竹北地政事務所104年圖根點
=====適合族群=====鳳崎落日步道至鳳崎小舖：親子同遊鳳崎小舖至蓮花寺：登山健行蓮花寺經公路至天德堂：登山車鍛鍊
=====生態景觀=====1.榕樹2.相思樹3.酸皮櫟4.油桐樹5.小紫斑蝶6.黑鳳蝶7.松鼠
=====YC Lin鑑古知今=====
- 鳳崎落日步道：「鳳山崎」的簡稱，步道所經的山丘為「鳳山」，因此有「鳳山崎」的地名；鳳崎落日美景，自古有名，清代淡水廳志將「鳳崎晚霞」列全淡八景之一，後來被選入為新竹八景。
- 天德堂：由地方富商與軍政名流合資所建，是天德教在台最大廟宇。主祀奉無形古佛。融合儒家忠恕之道、佛教慈悲、道家道德、耶穌博愛及回教清真。
- 蓮花寺：主祀觀世音菩薩，創建於民國四十七年，傳說民國四十四年(西元1955年)由三個牧童捏土塑造神像後，當時曾被大砲轟打此地，餘後神像卻絲毫無毀損，信徒們互相奔走讚頌此神蹟，在民國五十八年築成廟型並且建設廣大停車場與遊樂設施，民國七十九年重建並建立後殿，整體建築宏偉莊嚴。
=====交通資訊=====1.自行前往：國道1號湖口交流道->光華路->新興路->康樂路->德昌街->天德堂。2.大眾運輸：A.新竹火車站搭乘新竹客運5605路公車至「營門口」站下車，由康樂路一段轉入德昌街，步行約1.4公里可抵達天德堂。B.新竹搭乘新竹客運5600路公車至「圓頂」站下車，沿鳳崗路二段540巷直行約1.2公里可抵達天德堂。
=====周邊景點=====1.天德堂2.蓮花寺3.小叮噹科學主題樂園4.新月沙灣
=====重點摘錄Key Word/鄰近景點=====#牛牯嶺⛰️#鳳山⛰️#鳳崎落日步道#天德堂?#蓮花寺?#誠正中學#鳳崎小舖#小叮噹科學主題樂園#鳳崎晚霞#新竹八景#Fenqqi Sunset Trail
=====貼心提醒=====1.最佳觀落日點為「鳳崎小舖」，建議於洛日前1~1.5小時前由天德堂出發。2.若您喜歡並想更加認識臺灣的每一塊角落，歡迎按讚追蹤加分享，您的鼓勵是我持續的原動力！
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