快訊

中鋼晚間公告王錫欽退休 新總經理人選受矚目

美國參議員譚美晚間抵台 將拜會蔡總統、蘇貞昌談5大議題

山離我們很近！臺北大縱走第二段「縱走之戀」邀你漫步花海

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
每年5月至6月間竹子湖地區繡球花盛開，是踏青散心的好選擇。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
每年5月至6月間竹子湖地區繡球花盛開，是踏青散心的好選擇。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】順應時序，五月的臺北郊區很絢爛！臺北市政府觀光傳播局主辦臺北大縱走第二段系列活動「縱走之戀」，再推出頂湖海芋步道，針對一般民眾和喜愛登山的民眾分別規劃不同特色遊程，並安排在地專業嚮導帶領民眾瞭解竹子湖頂湖區域！

▲頂湖海芋步道沿途有花海還有溪流，也可遠眺小油坑。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲頂湖海芋步道沿途有花海還有溪流，也可遠眺小油坑。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

繡球花的花語：希望、忠貞、永恆、美滿、團聚，也是進入5月後大屯山對大眾的祝福！每年5月至6月間竹子湖地區繡球花盛開，民眾賞花之餘，想要瞭解竹子湖頂湖區域的前世今生，也可選擇參加專業老師導覽，一親頂湖海芋步道風采，感受平易近人、景色如畫氛圍，在30分鐘路程的步道，兩旁分別是花海與小溪，還可以遠眺小油坑。

喜愛自我挑戰的民眾，則可事先報名旅行社推出的行程，由專業領隊帶領民眾，探訪大屯主峰，有機會還看到大屯山一望無際的雲海，最後抵達竹子湖，在繡球花海中享用下午茶，洗滌身心。

詳細活動資訊請參閱臺北大縱走官網：https://taipeigrandtrail.travel.taipei/themeactivity?id=22

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 繡球花 海芋

延伸閱讀

假日賞花趣！IG打卡熱點 夢幻竹子湖繡球花海等你來拍

鎌倉花之寺「長谷寺」超好拍！繡球花海、良緣地藏、海景街景一次收藏

繡球花盛開 日本和歌山名所五選

迎接你的浪漫夏季花海！全台10大夢幻繡球花景點等你拍爆

相關新聞

用雙腳走過更珍貴！ 臺北大縱走教會我的事「練心」 千階步道能好好思考人生

． 2021- 2022 臺北大縱走． 2022 年的第 100 天 ( 4.10 ) 完成 ★ 難度：2 > 3+4 > 6 > 5 > 1 > 7． 完成順序：6 ➙ 5 ➙ 3+4 ➙ 7 ➙

百變的山！ 一訪再訪的笠頂山 穹頂大廳、笑傲樹屋、稜線上夜景絕對不會失望

笠頂山，北大武西稜的第一個小山頭，也是屏東小百岳之一，有數條不同風格、難度的登山步道，環境宜人又多變， 重點是離家不到20分鐘車程就可以到登山口，笠頂山成為了我較長登山行程的行前訓練場，登玉山的訓練、

五感森林浴、天使御來光！「加里山」走100次都不會膩的台灣富士山

【私の百名山】哪座山是你走100次都不會膩？每個人都有屬於自己的一片森林，也許我們從來不曾去過，但它一直在那裡，總會在那裡。迷失的人迷失了，相逢的人會再相逢——村上春樹《挪威的森林》 加里山，山

往戒茂斯場勘 10個關於「輕量化背包」可能讓你很意外的point

才短短五年，戒茂斯上嘉明湖從微探勘的冷門路線，變成谷歌搜尋有10萬筆結果、假日超過五百人的盛景，台灣山林承受的人為壓力可想而知，導致台東林管處不得不大刀闊斧的整頓。 台灣山區的陡峭程度，導致在小

越夜越美麗！ 清水約會景點 「鰲峰山步道」 欣賞夕陽灑落一地的浪漫

多次到清水五福圳自行車道騎ubike，總是沿著鰲峰山下騎乘而過，突然有一天想到：爬爬鰲峰山吧！車停妥後，先來走走由鵝卵石堆砌而成的「石埠」。 將近一層樓高的古老石埠，不僅擔負防洪功能，也

山洞、斷崖、岩壁！ 太魯閣「綠水步道」健行　親近花蓮超壯觀的自然美景

清明連假又來到花蓮玩了，早上離開住宿旅館後直奔太魯閣，這幾天看著新聞，每天確診都破百例，只好選較冷門一點的綠水步道來避開人群。8:20來到綠水合流遊憩站，有停車場可停車，雖然已經暫停營業，但是公廁還是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。