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越夜越美麗！ 清水約會景點 「鰲峰山步道」 欣賞夕陽灑落一地的浪漫

健行筆記／ 健行筆記Elin Lin

多次到清水五福圳自行車道騎ubike，總是沿著鰲峰山下騎乘而過，突然有一天想到：爬爬鰲峰山吧！車停妥後，先來走走由鵝卵石堆砌而成的「石埠」。

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69b737df8a0949d53cd9e13a16a103f6.jpg將近一層樓高的古老石埠，不僅擔負防洪功能，也創造了鰲峰山公園特殊的石埠景觀。我走在最中間一排的石頭上，似在走鋼索般，玩著小孩子“跳格子”遊戲。

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2cf2e7c1ebebef847abf2bd9092ae1e8.jpg步入公園內，走在半圓形，鋼構木棧設計的「鰲峰玉帶」。偶而黃昏的夕陽從鋼架上穿堂而過，灑落一地的浪漫。

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cbdd47b3965ede31c474e2e45e16f5fd.jpg陽光草坪上特殊造型的洗手台，香菇造型簡易運動器材，在在看出設計者的巧思與用心。而平坦遼闊的大綠地是遠離3C產品，全家休憩野餐，小孩嘻戲跑跳的好地方。

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c7ce0f359aa694386868874d3e92a5c5.jpg我沿著「虎頭崎古道」走著，偶而停佇腳步，望著山腳下萬戶人家的安靜小鎮。

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c96d27dc76e54bc77a23bebca69d3bcb.jpg雖是小山，還是走的有點氣喘吁吁地登上鰲峰山觀景台。

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d3c05cedb7fb320385caa8b0ab47e3ef.jpg這一天，雖然烏雲攪局，並沒有絢爛的夕陽。但卻似觀看了一場烏雲與太陽的爭競秀。一會烏雲使出全身的力氣，要遮住太陽；一會太陽也不甘示弱，從厚厚的烏雲中裂開一條縫，發射出所有的光芒，將天空染上一片橙紅。黃昏無限好！

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公園 古道 野餐

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