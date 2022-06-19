只有465克！ 充氣速度出奇的快、追求舒適和保暖 「極輕量睡墊」R3開箱

零下30度的麥肯尼的High camp，睡袋用最頂級的，睡墊鋪兩層才夠保暖。早年的自動充氣睡墊裡面塞著大量海棉，舒適厚度的代價是很重，吹氣式睡墊剛問世不久，裡面填充羽毛，總算有了該有的保暖度和5公分以上的舒適。BUT，人生就是有很多But...某次的登山行程，無預警的漏氣了，無風的吹氣睡墊跟兩片布一樣，等於是很貴的地布，直接睡在地上。 回家泡水檢查找不到破洞，氣卻是從布料本身冒出來，連修的機會都沒有。壽終正寢從此沒有用吹氣式的睡墊，難睡如我，在野外沒睡墊是天大的事情。

多年之後，衝著 #Exped 代理商說從購買日起算五年保固，再來試試研發和製作技術進步到什麼程度。#重量與R值的最佳平衡耐操不怕破的蛋殼睡墊大約4-500公克，Ultra 3R只有465 克，重量差不多，卻有3的R值，提供7公分厚度的舒適。放氣後的體積跟山貓1升水壺差不多。

#該有的舒適睡墊的厚度決定舒適的程度，身為半百的大叔，泡綿或薄的蛋殼已經無法給我基本的舒適了，7公分的高度和兩側高起的設計，對於睡眠品質有很好的幫助。#R3的保暖度睡在雪地上沒問題今年雪山雪況出奇地好，看朋友一直Po照片，讓很多年沒碰到雪的我臨時決定衝一波泡綿或蛋殼睡墊在雪地不好用，除了保暖度不夠之外，睡幾天之後，帳篷下的雪會因為重量的關係，變成一個人形凹洞。充氣睡墊能分散壓力，比較不會有這樣的問題。睡墊的保暖度是睡眠系統的一部分，底下不夠暖，再厚的睡袋還會感受到背脊一陣陣的涼意。空氣在睡墊裡面一樣是冷空氣，有填充物才能有效的阻隔寒意。

#單向充氣放氣閥費力吹進去的空氣因為換氣而跑掉，很令人挫折。進氣和出氣分開，進氣閥只進不出，可以避免漏氣，出氣閥打開後可以快速洩氣。

#壓縮袋打氣可以充很飽充氣睡墊要吹飽是一件累人的事，尤其在高海拔缺氧的狀態，常常會吹得頭昏腦脹。一開始對於用壓縮袋灌空氣進去的方式有點疑慮，真的可以嗎？接頭可不可靠？會不會充不飽？實際使用後發現是多慮了，壓縮袋裝滿空氣不難，幾次就上手，充氣速度出奇的快，比用嘴吹快速和省力多了，用力擠壓壓縮袋時，接頭並沒有脫開，即使在雪山圈谷的高海拔，一樣使用如常。

#帳篷積水也不怕20D抗撕裂、100%再生聚酯纖維的表布，加上7公分的厚度，即使睡在積水的地上，睡袋依舊可以保持乾爽。

#Bottom line好的睡墊是睡眠系統重要的一環，從最薄的泡棉睡墊到超厚的充氣睡墊都有，Exped ULTRA 極輕量系列是追求舒適和保暖度的山友很好的選擇。