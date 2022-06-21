快訊

勇士第四冠代價史上最高 下季4億美元恐無力負擔

圖解新聞／日圓貶值看不到盡頭 金融危機是否重演

馬祖就有台版奈良　大坵島樂園享日本同款「梅花鹿生態之旅」

健行筆記／ 健行筆記♫♪⭐錦毛鼠♬~

大坵島樂園 台版奈良 梅花鹿生態之旅?

不要以為野生的梅花鹿只有日本奈良才有喔！咱們臺灣就有梅花鹿島，而且可不是在動物園裡唷！馬祖有四鄉五島，除了體會戰地風情，品嚐酒廠的香醇美酒之外，還可以欣賞燕鷗，以及尋找神秘的藍眼淚。大坵島位在北竿鄉橋仔村，一天只有一班船來回。島上的梅花鹿是臺灣原生種，最早野放的時候只有5隻而已，數10年之後已經有好幾個家族了！想要一窺活潑好動的梅花鹿在草原上恣意奔跑的模樣嗎？那麼一定要來大坵島走一趟喔！

查看原始文章

45041.jpg5dda0a53c3d29466efe7e5f781a154f9.jpg

島上原始豐富的生態，非常值得半日遊！原本買了4月27日的船票，可是一大早就聽到轟隆隆的雷雨聲，在我的窗前，還以為是實彈射擊呢！看著窗外煙雨濛濛，只好把去大坵島的船票改成4月28日。

45042.jpg5d322aa65bc4f0f4a4e06cb3f22c6cf1.jpg

與其抱怨，不如轉念。

這次的馬祖兩天兩夜神秘島之旅，至少還有一天的好天氣，因此27日就留在南竿卡蹓一整天。28日早上請民宿老闆載到碼頭，船票建議要先買好，因為是包船，所以一個人350元。從港口走到1號浮動碼頭上船，9:20準時出發。

45043.jpg

ce9c3ca83bc335d49a14713ebd81eb88.jpg

今天遇到好幾個旅行團，可以先在碼頭買好桑樹樹葉，到時候就能餵食。上船之後大約半小時抵達大坵島，只有碼頭附近有廁所，11:30開船，因此只有一個半小時可以逛，可得把握時間！

45044.jpg

53b90ad81ca9f848e1096737873fad19.jpg

登島之後由於有好幾個導遊要為團客導覽解說，因此我從最右邊的步道開始走。沿著海邊看著斷垣殘壁，有些許感慨。據說這裡以前也有許多居民居住，以漁業、採集為生，之後才陸續遷回北竿，留下了許多舊有的房子。

45045.jpg

40f6671fa828190d894d7a5752fdbc41.jpg

期望著能和梅花鹿巧遇，不久就陸續看到幾隻梅花鹿，用好奇的眼神上下打量著我。由於被餵食習慣了，因此平易近人，也完全不怕生。

45046.jpg

438cefe17e88c601aa23154fa3f0918d.jpg

島上是非常原始的步道，走到涼亭會有點小喘。旁邊是烽火台，大坵島居民是馬祖唯一的海上遊牧民族，春夏之際會前往亮島討生活，採採海菜，捕魚等等。到了秋冬季再遷回大坵島。島上以烽火台傳遞訊息，而對岸的亮島舊名橫山，島上供奉的「橫山大王」曾與大坵島供奉的「大坵大王」結拜為兄弟，因此這段故事是老一輩的人耳熟能詳的。

45048.jpg

4eeae3287a7977a7c056fa166c356eea.jpg

接著前往董事長草原，如果你手中有食物或者是桑樹樹葉，不怕生的梅花鹿就會主動來找你了！若你有心要餵牠，一定要快、狠、準，否則鹿兒們通常沒什麼耐心，此時就要小心慘遭鹿吻了。

45049.jpg

566f4b321fe065b14d0771201ac2a181.jpg

遠眺亮島與小坵島，海水浪花將島嶼圍出一條白邊。島上還有許多塔塔加薊，就是1000元後面的植物。

45050.jpg

be4a4d1dc9fe311cb9a66b1df9ab321d.jpg空氣清新，碧海藍天，偽出國也可以這麼浪漫！45051.jpg

8e6fa1b36c1801e26796cfb0e8de4b5d.jpg

頭上有角的是公鹿，沒有角的是母鹿(廢話)，但聽說公鹿的脾氣通常比較好，雖然不知道這是不是真的，但我覺得牠們都很上相，知道相機在眼前，還會擺出個pose，定格兩三秒，實在太卡哇伊啦~~

45053.jpg

f6480ef080f72df11e55e30592d78205.jpg

在我遠方的觀景臺是島上唯一的一座觀景臺，總共有一個涼亭與一座觀景臺，納涼的人還真不少。

44054.jpg

eb175a7124359166d02ba7aca33e8aa9.jpg

旁邊碧綠的草原上，鹿兒們或坐或臥，享受著被人類伺候的感覺，能夠生活在這樣的山海美景中，相信鹿兒們是幸福的！

44061.jpg

4a890ca84734dbc7ae72b281290ec624.jpg

接著走入相思樹林裡，大坵島的旅程已經完成2/3，茂密的森林是島上難得有遮蔽的地方。

45054.jpg

82664f26fe82ab35901bedb619ac62c6.jpg

不久就可以看到島上供奉的大坵大王廟，鮮紅色的外觀很吸引人，這就是大坵島居民的守護神喔！

45055.jpg

9e37c4947dcc1b596811c54591fed97f.jpg

不知不覺又回到碼頭附近，順便參觀一下島上唯一的民宿：大坵生態樂園。

45056.jpg

65628ed74f819dc2143b9c1542dc4e1d.jpg

販賣清涼飲料與好吃的蜈蚣雞，不過想要品嚐可得先預約才行。

45057.jpg

e401cf246c32968bad4d1372944c10a4.jpg

唯二的兩張門牌是北竿鄉橋仔村158、159號，如果有人要寄信到這裡，不曉得多久才能收到呢？

45058.jpg

f90708ff0b661014b6fdd4fb799d0676.jpg

45059.jpg

e12964c124a25f6b517cdaa332e81dc2.jpg11點，再爬上大坵分校與大坵農場，已經廢校的建築，牆上還有壁畫呢！

45060.jpg

67e2c48fb6cfb9a2bbfca5a84be7be07.jpg繼續往前走到大坵堡，療癒的大草原望向大海，想想若在這裡當兵是什麼FU呢？

45061.jpg

0cca05fa7a830992ca1aceb5f0da51e6.jpg

滿隱密的學校，距離北竿島也很近！

45062.jpg

1c976beaf346b11c798f72df04d35f8d.jpg

島上唯一的軍事基地，也充滿了戰地風情。

45063.jpg

b602cb0461ef4038476f33eb8f90f973.jpg

整戈待旦，毋忘在莒，耳熟能詳的標語當然少不了！記得曾經聽導遊講過一個笑話，他說先總統 蔣公來到馬祖，看到對岸不遠處就是共匪的國度。

45064.jpg

48fe69a8dc3b3fc4aec366576de506ab.jpg

於是他就在牆上題了整戈待旦4個字，但是因為他的部下實在太餓了，就聽成整顆蛋蛋，聽到有吃的，諸位精神就來了，於是發誓效忠蔣總統。雖然這只是個笑話，但也能從中反映出在當時嚴肅的氛圍中，大家還能苦中作樂的場景。

45065.jpg

a1d229ecc63daf52f4f0c015520305ca.jpg

這個美麗的地方，實在捨不得離開，若能夠住上一天也不錯！

44058.jpg

7db639de5114fd0a0d1c468b1b648c9f.jpg

時間差不多了，上船之前不要忘了和大坵島地標來張合照，紀念這一次平安順利的神秘島之旅。

44062.jpg

1b6509a5f4051f6d7557d00c258af996.jpg

睽違3年多，馬祖的四鄉五島終於全部走過了，實在是一次非常難忘的回憶，希望將來有機會能夠更深入地體會馬祖之美，了解更多當地的民情風俗與文化！

44121.jpg

bbf4b3f8fd00fdefbe1ca3a24c1ffba2.jpg

GPX

111.4.28

馬祖 步道 奈良

延伸閱讀

馬祖東引推深度旅遊 邀老兵與軍眷暢遊「國之北疆」

台版奈良大坵島梅花鹿落角換毛期 當心「小鹿亂撞」

台馬「南北之星快輪」啟航！馬祖追淚不流淚

遊馬祖半天遭匡列！ Youtuber拍攝旅遊影片 慘變隔離紀錄

相關新聞

馬祖就有台版奈良　大坵島樂園享日本同款「梅花鹿生態之旅」

大坵島樂園 台版奈良 梅花鹿生態之旅? 不要以為野生的梅花鹿只有日本奈良才有喔！咱們臺灣就有梅花鹿島，而且可不是在動物園裡唷！馬祖有四鄉五島，除了體會戰地風情，品嚐酒廠的香醇美酒之外，還可以欣賞燕鷗

只有465克！ 充氣速度出奇的快、追求舒適和保暖 「極輕量睡墊」R3開箱

零下30度的麥肯尼的High camp，睡袋用最頂級的，睡墊鋪兩層才夠保暖。早年的自動充氣睡墊裡面塞著大量海棉，舒適厚度的代價是很重，吹氣式睡墊剛問世不久，裡面填充羽毛，總算有了該有的保暖度和5公分以

復古的日本風情！虎頭山「桃園神社」全臺灣保存最為完整的舊神社

虎頭山可以說是桃園的後花園，因為緊鄰市區，公園設施規劃完善，樹木茂盛而綠意盎然，自然生態也十分豐富，常常吸引許多市民來此健行運動。而虎頭山麓有一座忠烈祠，前身是日本時代的桃園神社，是全臺灣保存最為完整

背孩登山，飆汗也甘願！太平雲梯新步道「雲之南道」與大自然交換新鮮空氣

2022.05.01梅山36彎太平雲梯&雲之南步道攀登(嘉義/登山/JRJ分享):原定臨時約爬「嘉義縣阿里山隙頂/二延平步道+特富野步道」，開車前往「觸口」路段時，遠見「阿里山」山區路段起濃霧，變天大

台中最美後花園！ 從新手至高難度「大坑步道」12路線總整理 & 5-1、5號步道行程紀錄

[簡介] 大坑步道是台中的後花園，總共有12條，其中最為著名的就是圓枕木步道，雖然不好走但拍照起來卻很好看，因此假日往往有不少登山客前往朝聖。以下將此12條步道進行簡單的整理，如果有想要去挑戰此步道

台灣百大必訪步道！ 彰化百果山上最具人氣「臥龍坡」休閒步道 綠樹林間散散步

臥龍坡步道位在彰化縣員林鎮百果山區， 單程約0.85K， 步道入口位置就在員南路上 (不便停車)一般可將車子停放在藤山步道園區的停車場， (但還須走一段水泥路)或是鳳天宮停車場腳程好一些， 可連走藤山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。