馬祖就有台版奈良　大坵島樂園享日本同款「梅花鹿生態之旅」

大坵島樂園 台版奈良 梅花鹿生態之旅?

不要以為野生的梅花鹿只有日本奈良才有喔！咱們臺灣就有梅花鹿島，而且可不是在動物園裡唷！馬祖有四鄉五島，除了體會戰地風情，品嚐酒廠的香醇美酒之外，還可以欣賞燕鷗，以及尋找神秘的藍眼淚。大坵島位在北竿鄉橋仔村，一天只有一班船來回。島上的梅花鹿是臺灣原生種，最早野放的時候只有5隻而已，數10年之後已經有好幾個家族了！想要一窺活潑好動的梅花鹿在草原上恣意奔跑的模樣嗎？那麼一定要來大坵島走一趟喔！

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島上原始豐富的生態，非常值得半日遊！原本買了4月27日的船票，可是一大早就聽到轟隆隆的雷雨聲，在我的窗前，還以為是實彈射擊呢！看著窗外煙雨濛濛，只好把去大坵島的船票改成4月28日。

與其抱怨，不如轉念。

這次的馬祖兩天兩夜神秘島之旅，至少還有一天的好天氣，因此27日就留在南竿卡蹓一整天。28日早上請民宿老闆載到碼頭，船票建議要先買好，因為是包船，所以一個人350元。從港口走到1號浮動碼頭上船，9:20準時出發。

今天遇到好幾個旅行團，可以先在碼頭買好桑樹樹葉，到時候就能餵食。上船之後大約半小時抵達大坵島，只有碼頭附近有廁所，11:30開船，因此只有一個半小時可以逛，可得把握時間！

登島之後由於有好幾個導遊要為團客導覽解說，因此我從最右邊的步道開始走。沿著海邊看著斷垣殘壁，有些許感慨。據說這裡以前也有許多居民居住，以漁業、採集為生，之後才陸續遷回北竿，留下了許多舊有的房子。

期望著能和梅花鹿巧遇，不久就陸續看到幾隻梅花鹿，用好奇的眼神上下打量著我。由於被餵食習慣了，因此平易近人，也完全不怕生。

島上是非常原始的步道，走到涼亭會有點小喘。旁邊是烽火台，大坵島居民是馬祖唯一的海上遊牧民族，春夏之際會前往亮島討生活，採採海菜，捕魚等等。到了秋冬季再遷回大坵島。島上以烽火台傳遞訊息，而對岸的亮島舊名橫山，島上供奉的「橫山大王」曾與大坵島供奉的「大坵大王」結拜為兄弟，因此這段故事是老一輩的人耳熟能詳的。

接著前往董事長草原，如果你手中有食物或者是桑樹樹葉，不怕生的梅花鹿就會主動來找你了！若你有心要餵牠，一定要快、狠、準，否則鹿兒們通常沒什麼耐心，此時就要小心慘遭鹿吻了。

遠眺亮島與小坵島，海水浪花將島嶼圍出一條白邊。島上還有許多塔塔加薊，就是1000元後面的植物。

空氣清新，碧海藍天，偽出國也可以這麼浪漫！

頭上有角的是公鹿，沒有角的是母鹿(廢話)，但聽說公鹿的脾氣通常比較好，雖然不知道這是不是真的，但我覺得牠們都很上相，知道相機在眼前，還會擺出個pose，定格兩三秒，實在太卡哇伊啦~~

在我遠方的觀景臺是島上唯一的一座觀景臺，總共有一個涼亭與一座觀景臺，納涼的人還真不少。

旁邊碧綠的草原上，鹿兒們或坐或臥，享受著被人類伺候的感覺，能夠生活在這樣的山海美景中，相信鹿兒們是幸福的！

接著走入相思樹林裡，大坵島的旅程已經完成2/3，茂密的森林是島上難得有遮蔽的地方。

不久就可以看到島上供奉的大坵大王廟，鮮紅色的外觀很吸引人，這就是大坵島居民的守護神喔！

不知不覺又回到碼頭附近，順便參觀一下島上唯一的民宿：大坵生態樂園。

販賣清涼飲料與好吃的蜈蚣雞，不過想要品嚐可得先預約才行。

唯二的兩張門牌是北竿鄉橋仔村158、159號，如果有人要寄信到這裡，不曉得多久才能收到呢？

11點，再爬上大坵分校與大坵農場，已經廢校的建築，牆上還有壁畫呢！

繼續往前走到大坵堡，療癒的大草原望向大海，想想若在這裡當兵是什麼FU呢？

滿隱密的學校，距離北竿島也很近！

島上唯一的軍事基地，也充滿了戰地風情。

整戈待旦，毋忘在莒，耳熟能詳的標語當然少不了！記得曾經聽導遊講過一個笑話，他說先總統 蔣公來到馬祖，看到對岸不遠處就是共匪的國度。

於是他就在牆上題了整戈待旦4個字，但是因為他的部下實在太餓了，就聽成整顆蛋蛋，聽到有吃的，諸位精神就來了，於是發誓效忠蔣總統。雖然這只是個笑話，但也能從中反映出在當時嚴肅的氛圍中，大家還能苦中作樂的場景。

這個美麗的地方，實在捨不得離開，若能夠住上一天也不錯！

時間差不多了，上船之前不要忘了和大坵島地標來張合照，紀念這一次平安順利的神秘島之旅。

睽違3年多，馬祖的四鄉五島終於全部走過了，實在是一次非常難忘的回憶，希望將來有機會能夠更深入地體會馬祖之美，了解更多當地的民情風俗與文化！

GPX

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