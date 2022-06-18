背孩登山，飆汗也甘願！太平雲梯新步道「雲之南道」與大自然交換新鮮空氣

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健行筆記／ 健行筆記JRJ

2022.05.01梅山36彎太平雲梯&雲之南步道攀登(嘉義/登山/JRJ分享):原定臨時約爬「嘉義縣阿里山隙頂/二延平步道+特富野步道」，開車前往「觸口」路段時，遠見「阿里山」山區路段起濃霧，變天大雨將至。轉戰「嘉義縣梅山36彎/太平雲梯」，探勘攀登「太平雲梯」新步道「雲之南道」。

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嘉義梅山鄉「太平雲梯遊客中心」下車，著裝起登，攀登目標:「太平-雲之南步道」茶園，海拔高度約1000~1200M，距離1.5K(O型縱走不折返)。由「太平雲梯遊客中心」購票(太平雲梯門票100元/成人)，上「太平雲梯」橫跨對面山頭，再步行攀登上「雲之南步道」茶園第一座涼亭(海拔1200M)，俯瞰「太平雲梯」與「36彎公道路」。茶園竹林階梯2-3座涼亭可休息。走出「雲之南步道」起點，「雲之南茶莊」可來一碗在地「高山愛玉」，南部人的熱情，「黑糖水、原汁檸檬」要加多少自己來加。

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「飆汗」與「大自然交換新鮮空氣」運動完後，前往「老太平街」覓食與午餐，再下山。

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