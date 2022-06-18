復古的日本風情！虎頭山「桃園神社」全臺灣保存最為完整的舊神社

虎頭山可以說是桃園的後花園，因為緊鄰市區，公園設施規劃完善，樹木茂盛而綠意盎然，自然生態也十分豐富，常常吸引許多市民來此健行運動。而虎頭山麓有一座忠烈祠，前身是日本時代的桃園神社，是全臺灣保存最為完整的舊神社，現在已經規劃為文化園區，不但周末都會舉辦文創市集，夜晚更變身為光影藝術舞台，成為浪漫的懷古景點。為什麼全臺灣只有桃園神社可以沒有違和感地保留下來，這其中竟有個不為人知的故事。

桃園虎頭山有許多的登山口，我選擇將汽車停在虎頭山公園的三聖路收費停車場，然後走入樹林茂密青翠的虎頭山公園，公園內的水泥步道四通八達，就像是桃園的後花園一樣，總有許多的民眾在此健行散步，路況也相當平易近人。

沿著主步道往上爬升，會先到達一處水泥觀景平台的山頭，稱為「三分山」，海拔為206公尺，然後再繼續沿著山路往上走，會到達另一個水泥平臺，稱為「五分山」，海拔則為229公尺，雖然沒有基石，不過立有一根電線杆，基座有標註山名。

過了五分山之後，沿著左側一條泥土山路陡上，會到達一個山頂的小花園(如圖)，有民眾在此種植和維護花草，環境優美舒適，這裡稱為「王公坑山」，有一顆省政府圖根補點就在步道旁邊約三公尺的地方。

山路接著會來到一處的泥土大廣場，稱為「停機坪」，有一些商販會在這裡賣飲料、食物和登山物品，有趣的是這裡常會吸引很多鴿子來此覓食。沿停機坪往左邊的產業道路而行，在成功路三段的龜山區界碑旁走進山路，只要幾分鐘就可以到達海拔251公尺的虎頭山，有一顆三等三角點編號991號，這座山過去還曾列入台灣小百岳之一，但在2006年被移出名單。

從成功路三段往桃園方向行走，這一段路其實是走在稜線上，所以又稱為「虎頭山稜線步道」，然後再選擇左邊的叉路，走進一段優美的森林步道，途中會翻越海拔209公尺的虎頭山西峰，再登上一座三層樓高的觀景台，可以欣賞虎頭山和桃園市區的風景，清風徐徐吹來身心非常舒暢愉快。

沿著「忠烈祠步道」右轉陡下，可以到達「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，這座忠烈祠其實早期是日本時代的桃園神社，戰後台灣各地的神社幾乎都被拆毀，只有桃園神社卻奇蹟似地被完整保留下來，也被稱為是日本本土以外，規模最為完整的日本神社建築，假日都會吸引很多民眾來此遊憩，體會一種復古的日本風情。

虎頭山過去被稱為「檜溪山」，至於「虎頭山」第一次出現在文獻上，據我考證是在1921年的「日治二萬五千分之一地形圖」，據說是因為從遠處看，其山勢很像虎的背脊形狀而得名。另外還有一種說法，當時的山上長滿了芒草，很容易割傷行旅的人，就像老虎傷人一般。所以推論早期的虎頭山應該是少有人跡，算是比較荒郊野外的地方。

在日本時代的1930年代起，日本政府開始加強台灣統治的皇民化，其中的一項作為就是對宗教的宣揚和控制，所以總督府於1934年推動「一街庄一社」政策，希望在每個街庄興建神社，以達到普及日本神道教的目的。在這樣的背景之下，1936年時的桃園郡守——宮野為長為了配合當局政策，也開始著手規劃興建神社，並邀請當時在臺灣神社任職的「櫻井重夫」來擇定蓋神社的地點。

經過櫻井的勘查，相中虎頭山麓的地形十分適合興建神社，因為當時虎頭山已經植林有成，種有數齡30年的松樹數萬株，使得虎頭山躍身成為一處幽靜莊嚴的勝地，不過有趣的是，根據《臺灣日日新報》1937年2月12日的報導，竟然還是稱呼虎頭山為「無名的獨立山」，可見當時這座山知名度不高，甚至當時還另將它命名為「春日山」。

當時徵用許多的民力和物力來興建神社，例如參道兩旁所種植的1,500棵由加利樹，也是向民眾所募捐，並由桃園第一公學校(現桃園小學)、第二公學校(現東門國小)的教職員負責栽種，這二所學校小學生則需要每日澆水和管理。此外，鳥居和石燈籠也均由商號捐贈，其中神殿前的鳥居，是由當時桃園最大的行號「陳合發商店」所捐獻建造。至於神社建築所需要的建材，都是採用最上等的臺灣檜木，到了1938年的6月10日，桃園神社才終於建設完工，照片是當年《臺灣日日新報》報導桃園神社竣工的消息。

為了慶祝桃園神社的落成，1938年的9月23日舉辦十分盛大的「鎮座祭」，從台北的台灣神社迎來「御靈代」(神靈)，並且連著好幾天都有舉辦祭祀的活動，甚至在桃園街也安排了各項的餘興節目，包含兒童相撲、網球、軟式棒球、化裝遊行、戲劇及電影欣賞等，活動一直進行了10天，整個桃園街就像是舉辦嘉年華一般，呈現從來未曾出現過的盛況。

日本神社有所謂的「社格制度」，表示該神社的等級，劍潭山的臺灣神社在1944年升格為「臺灣神宮」，是臺灣地區等級最高的神社，社格列為「官幣大社」，其次是臺南神社被列為「官幣中社」，至於桃園神社雖然規模宏偉，不過初始卻屬於「無社格」的神社，經地方官員、仕紳不斷請命，臺灣總督府最後決定在1945年4月12日將桃園神社升格為「縣社」(如圖府報)，不過沒想到持續的時間很短，4個月之後日本就在二戰中投降了。

戰後桃園神社被徵用改為忠烈祠，由祭祀日本天皇、北白川宮親王和「開拓三神」，轉而祭祀鄭成功、劉永福和丘逢甲等人，由於神社用途轉換，暫時免去被拆毀的命運，不過時序到了1985年，神社建築已經逐漸老朽，桃園縣政府於是計劃拆除神社，重新興建桃園忠烈祠，桃園神社至此面臨重大的拆除危機。照片為日本時代剛完工的桃園神社。

1985年桃園縣政府都已經編列預算，並甄選採用建築師「李政隆」(如圖)的設計，即將進行桃園忠烈祠的改建，沒想到李政隆到了現場勘查之後，發現這是一棟很具有歷史意涵的神社，建材和工法都十分精緻，李政隆心想：「我有生之年還可以建造很多的廟宇，但是如果我為了設計新的忠烈祠，卻毀了一個歷史悠久的神社，那這個人類的資產就永遠回不來了」，於是李政隆毅然決然放棄他的得標權，甚至反而站出來倡議應該將古蹟保留下來。

這個該不該拆除桃園神社的議題，在當時的社會產生了很大的爭論，支持拆除的一方認為桃園神社是日本統治的象徵，殖民的遺物不應該留存，但是李政隆和一些學者卻認為，神社本身就是藝術，也是歷史的遺跡，為什麼我們可以保留日本時代的總統府，卻容不下桃園神社？兩派的意見爭論持續了數個月，雙方的攻防聲勢也不分軒輊，最後只好在1985年6月7日的桃園縣議會進行大決戰，經過投票表決，拆除重建的議案被否決，桃園神社在驚濤駭浪中終於被保留下來。

這位寧願放棄得標權利的李政隆，雖然沒有從桃園神社獲得收入，卻開始投入臺灣古蹟的修復，後來竟然成為國內古蹟廟宇修復的權威之一，投入「北港朝天宮」、「新港奉天宮」、「鹿港文開書院」和「鹿港興安宮」等許多古蹟的維修，不但得以從事有意義的古蹟維護，而且還因此名利雙收，這桃園神社的事件，倒成為他人生的一個轉捩點。

李政隆的傳奇人生還沒有結束，他在事業的最高峰時，投入他所有的財產用來幫助窮人，他成立了慈善機構「恩友中心」，想要解決街友的問題，很多人勸他多數街友的積習已深，要解決問題非常困難，中心絕對無法撐過1年。但是李政隆還是不願放棄，先無條件提供街友飲食，再透過真心的關懷來逐漸調整街友的生活態度，不只撐過了1年，而且他竟然一做18年，迄今全臺甚至已經設立了15個恩友中心，合計每日平均供餐超過5000人次，也協助了無數街友成功就業。

這位傳奇的李政隆建築師，不幸因病在2021年2月24日過世，劃下人生完美的句點。在他的追思禮拜中，有許多街友和曾經被他幫助過的人都痛哭失聲，凸顯出他這一輩子意義非凡的人生，他不但幫臺灣留下無數的古蹟，也在人生的後半段，放棄優渥的生活，全力幫助弱勢族群。現在的桃園神社，已經被規劃為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，我們可享受這樣古意盎然的園區，殊不知是經過許多人的努力呢，而這個藝術的資產能夠被保留下來，也反映出這真是一個很有智慧的城市，在關鍵時刻做出了一個睿智的決定！其實桃園神社的存在，不論是帝國的榮光還是殖民的傷痕，它就是真真切切代表先民曾經走過的足跡，只有珍惜它，才是珍愛我們生活的地方。

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