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超適合親子散散步！ 「蘭潭後山步道」接近市區 享受城市森林小旅行

健行筆記／ 健行筆記Gina Szutu

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蘭潭後山步道， 位在蘭潭水庫的東側， 步道海拔介於80~150之間步道多樣性， 有平緩路徑可散步，有階梯可健行，有架設繩索的陡峭山路可攀爬...

蘭潭後山步道 相簿

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離開的華山小天梯， 情人橋後， 我們來到蘭潭後山步道車子一樣是停在濟福宮， 經過嘉義大學側門後便看到蘭潭後山步道的指標我們預計走到涼亭處， 原路往返這條路徑， 同樣是適合親子的步道

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沿著水泥路前進， 兩側有綠蔭。

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步道分岔路口， 都有指標還有導覽圖因 蘭潭步道四通八達 ， 除非熟悉，還是建議搭配離線地圖 或原路往返避免迷路。

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行過一小段水泥路，碎石路後接續原始山徑， 石階， 步道每100公尺有距離樁

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來到0.9K處， 有座木造涼亭， 因有遮蔽， 我們在這裡小歇一下。

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此處有多個步道岔路口， 得小心確認行走方向，

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eva姑姑一個口令， 柏任擺了有趣的pose 完全神來一筆...

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小休後， 循原路返程， 步道雖有上上下下， 不算難走。

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尚未轉綠的樹木， 以及落地的紅葉， 一時間 ， 還有種在秋天的錯覺。

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回程後再約朋友吃個暖胃的小火鍋

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蘭潭後山步道， 接近市區， 交通便利， 也好停車成了居民散步的好選擇。 步道上的綠意， 鳥鳴聲相隨， 很適合親子共遊。 惟步道有多個路徑， 行走時請留意 ^.^

城市漫遊。 gina

文章出處:

步道 火鍋

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