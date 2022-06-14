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漫步欣賞貓羅溪美景！南投「貓羅溪自行車步道」 白色鋼拱景觀橋與藍天對應，美極了

健行筆記／ 健行筆記Elin Lin

疫情嚴重期間，想找個：沒去過，半天行程的景點。尋尋覓覓後發現：貓羅溪自行車道。雖是自行車道，但附近卻無ubike可租借，沿途也無商家提供騎乘自行車所需之服務；那就用走的囉！從綠美橋起行！白色鋼拱景觀橋橫跨貓羅溪上，對應着藍天，美極了。

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沿著貓羅溪畔而行，雖沿路較少綠蔭提供庇蔭，但寬廣的河道，不時有溫柔的風輕輕地迎面吹拂，倒也不覺得熱。

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涼亭下、高架橋下、獨特的通廊下，是我休憩也是駐足欣賞貓羅溪無邊無際景色的好地方

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原本雜草叢生的荒地變身為滯洪生態池。落羽松倒映，這樣的池，這般的靜，引人入勝無限綺旎

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蜿蜒S型、鏤空鐵網質純白色的情人橋。看似無限柔情，展現線條美。

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或站在綠美橋上，或在情人橋上，橋下貓羅溪盡展風情，有時她緩緩地流淌著，有時她似被囚禁在重疊的濃翠中間。她擷取藍天的雲朵，還留下我幾時的身影。

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落羽松

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