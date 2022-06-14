漫步欣賞貓羅溪美景！南投「貓羅溪自行車步道」 白色鋼拱景觀橋與藍天對應，美極了
疫情嚴重期間，想找個：沒去過，半天行程的景點。尋尋覓覓後發現：貓羅溪自行車道。雖是自行車道，但附近卻無ubike可租借，沿途也無商家提供騎乘自行車所需之服務；那就用走的囉！從綠美橋起行！白色鋼拱景觀橋橫跨貓羅溪上，對應着藍天，美極了。
沿著貓羅溪畔而行，雖沿路較少綠蔭提供庇蔭，但寬廣的河道，不時有溫柔的風輕輕地迎面吹拂，倒也不覺得熱。
涼亭下、高架橋下、獨特的通廊下，是我休憩也是駐足欣賞貓羅溪無邊無際景色的好地方
原本雜草叢生的荒地變身為滯洪生態池。落羽松倒映，這樣的池，這般的靜，引人入勝無限綺旎
蜿蜒S型、鏤空鐵網質純白色的情人橋。看似無限柔情，展現線條美。
或站在綠美橋上，或在情人橋上，橋下貓羅溪盡展風情，有時她緩緩地流淌著，有時她似被囚禁在重疊的濃翠中間。她擷取藍天的雲朵，還留下我幾時的身影。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言