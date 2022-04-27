遊玩森林生態旅行，如何盡興又負責任？ 林務局新竹處處長夏榮生專訪

走進森林，在這個飽受疫情困擾的年代，成為舒放身心的最佳選擇之一，林務局近年也開始大力推廣森林小旅行、森林療癒，林務局轄下的國家森林遊樂區成為從事生態旅行的旅遊目的地。轄區內涵蓋內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、拉拉山國家森林遊樂區及烏來台車的林務局新竹林區管理處，近來也積極徵求生態旅遊策略聯盟夥伴，邀請認同及履行生態旅遊的旅行社業者、交通運輸業者及住宿業者共同加入推動森林生態旅遊的行列。《欣傳媒》專訪林務局新竹林區管理處處長夏榮生，由她來帶領大家更認識北台灣的國家森林遊樂區，理解生態旅遊的內涵及作法，大家一起來身體力行，從森林裡恢復身心能量，同時環保愛地球。

林務局近年也開始大力推廣森林小旅行、森林療癒，圖為東眼山柳杉林自導式步道；圖片／新竹林區管理處提供

台灣森林資源豐富多變

林務局新竹林區管理處處長夏榮生；圖片／新竹林區管理處提供

新竹林區管理處轄下六大森林遊樂區每年到訪約超過一百萬人次

內洞瀑布；圖片／新竹林區管理處提供

烏來內洞森林遊樂區全齡樂活滿月圓森林遊樂區為北台灣賞楓勝地

夏榮生逐一介紹轄下各個國家森林遊樂區的特色：烏來的內洞森林遊樂區：距離新店50分鐘車程，擁有溪流、瀑布，鳥類、兩棲類、昆蟲、蕨類豐富是最大特色，一、兩百公尺觀瀑步道，蕨類就高達65種，是全台灣國家森林遊樂區首個設置無障礙區域，為全齡樂活的森林遊樂區，平均年遊客量25萬人次；三峽的滿月圓森林遊樂區：距離新北40分鐘車程，有溪流、動植物種類豐富，和內洞森林遊樂區雷同，幾乎以天然闊葉樹為主，是北台灣絕佳賞楓地點，年遊客量30萬人次。

滿月圓遊客中心；圖片／新竹林區管理處提供

桃園東眼山森林遊樂區設有自然教育中心苗栗觀霧森林遊樂區賞櫻勝地

桃園復興鄉的東眼山森林遊樂區：距離大溪一小時車程，是早期伐木林地，保留很多林業遺跡，園區長滿整齊美麗的柳杉造林地，是非常棒的登山健行選擇，設有自然教育中心，是北部戶外環境學習中心的典範，年遊客量30萬人次；苗栗縣泰安鄉的觀霧森林遊樂區：距離竹東2小時車程，因為海拔比較高，所以常有雲霧繚繞、雲海覆蓋的景象，早期也是重要伐木場地，3、4月霧社櫻綻放，遊客喜愛造訪賞櫻，年遊客量14萬人次。

觀霧山莊前方霧社櫻花綻放景況；圖片／新竹林區管理處提供

拉拉山預計今年底成立森林遊樂區烏來台車保留台車文化的體驗景點

桃園復興鄉的拉拉山森林遊樂區：從自然保護區轉型，預計今年底成立森林遊樂區，提供休憩服務，距離大溪2小時車程，和觀霧一樣屬於中海拔、檜木巨木群，周邊是泰雅族傳統居住地，和泰雅文化、自然地景結合，是未來經營重點；烏來台車全長約1.5公里，搭載早期台車運作的情況，保留台車文化，搭配烏來老街，成為體驗休憩的景點。

觀霧山莊前方霧社櫻花綻放景況；圖片／新竹林區管理處提供

林務局兼顧環境保護和總量管制設置飲水機、鼓勵使用電子門票

針對觀光永續發展，夏榮生指出，遊憩品質希望兼顧環境保護和總量管制，提倡負責任旅遊，是林務局和新竹林區管理處努力的目標，希望在提供服務過程中，提醒民眾山林保育的面相與環境共和的內涵。

林務局鼓勵民眾運用QRCODE下載電子版導覽摺頁，減少紙本摺頁印製，也設置摺頁回收處，呼應環境永續；圖片／新竹林區管理處提供

觀霧森林遊樂區革新計劃不賣保麗龍泡麵、製作非一次性餐具

在寒冷的山林中吃碗熱呼呼的泡麵，為許多民眾所喜愛，不過保麗龍製作的泡麵碗，在環保上卻是一大殺手，因此新竹林區管理處針對此，已著手在觀霧國家森林遊樂區展開革新計劃，新竹林區管理處與當地的業者合作溝通，不販售保麗龍碗泡麵，轉而製作和觀霧當地特色相關的泡麵碗、餐具及水杯，倡導民眾採用非一次性使用的餐食用具。

林務局擴大策略聯盟，與旅遊業者合作推出於5月期間限定的內洞以及滿月圓兩大森林遊樂區行程；圖片／新竹林區管理處提供

竹管處擴大徵選策略聯盟團隊發展周邊社區地方產業

林務局新竹林區管理處2014年展開區域型策略聯盟，聚焦東眼山生態小旅行， 和台灣推動生態旅遊的業者合作，在永續發展議題廣受社會大眾關注後，今年擴大徵選策略聯盟的團隊，夏榮生表示，希望和更多有心在策略聯盟的團隊合作， 提供國人更優質的遊憩體驗，以及佈建北台灣的完整服務網，除了遊樂區發展，也達成發展周邊社區部落的使命，旅宿、餐飲等元素都加入進來，全面性推動。

例如，在與新竹林區管理處合作下，雄獅旅遊將於5月開始期間限定推出內洞以及滿月圓兩大森林遊樂區行程，讓民眾感受原始森林的豐富生態，不僅能輕鬆透過雙腳走入環山步道，選擇滿月圓行程還能獲得在地特色美食伴手禮。

拉拉山風景及步道；圖片／新竹林區管理處提供

建議負責任的玩森林建立積極的環境態度

展望未來的森林生態旅遊，夏榮生有感而發表示，過去的觀光型態，很多原本不為人知的秘境，經過口耳相傳、打開知名度後，一次性湧入大量人潮，但也消耗資源與生態環境，此後就衰退了，永續觀光不希望是一次性旅遊，但宣導也不是短時間內可以達到效果，希望透過策略聯盟，以更多元方式，讓大眾能夠接受負責任的旅遊，並且加上總量管制的作為，她也建議民眾，在出發前，可以先做功課，了解當地資源，如果有大眾交通工具，盡量選擇搭乘，並且自己準備環保餐具或餐食，融入大自然與體驗周邊社區文化，建立積極的環境態度，關懷自然、尊重自然。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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