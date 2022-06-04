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都市森林浴！桃園百大必訪步道「羊稠森林步道」山稜綿延、林相優美視野佳

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：禮拜堂舊址＞七分山＞八分山＞尖山＞九分山（陸海空眺望台）羊稠森林步道，名列桃園百大必訪步道，特色是連走數座山頭，沿途樹林茂密，都市裡的森林浴，動植物昆蟲種類豐富，我們選擇從蘆竹中山路上的羊稠巷進入步道

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入口處有馬階博士禮拜堂舊址，現為一鐵皮屋

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步道入口處的特色是有好幾個羊造型的石雕

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沒多久就遇到好漢坡，雖名為好漢坡，但坡度不算陡峭，長度也僅約30公尺

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好漢坡上去即抵達七分山，是一個休憩平台

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朝指標觀景台方向前行

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沿途都是林蔭大道

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七分山之後，剛剛路過的小平台為八分山，現在遇叉路，取左上行先前往尖山

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大約1分鐘，尖山到了

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接著折返至叉路口，繼續前進

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沿途林相優美

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整體來說步道平坦好走，坡度起伏不大，相當親民，但仍有部分路段石頭較多，需注意腳步

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到了海陸空觀景台，也就是九分山，算是整個步道的最高點

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視野還算不錯，可以看到高鐵出山洞

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今天的森林步道之旅就到這邊

步道 高鐵 必訪

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