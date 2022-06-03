想開心情就輕鬆！逐鹿山西峰「雲森瀑布」　撤退需要的不是勇氣，而是安全感

撤退需要的不是勇氣, 而是安全感2022 D0405 逐鹿山西峰 - 雲森瀑布

我喜歡的歌 : Boyzone - Isn't It A Wonder

https://www.youtube.com/watch?v=unxn6yL_DDg

逐鹿山西峰 往 卡保山 岔路很多, 登山不能只看布條, 也要看航跡圖, 一直在找路, 一直走錯, 不爽, 撤退去耍廢

08:24 熊空車站 - 08:27 民宅旁小徑 08:41 雲森瀑布岔路口09:28 逐鹿西峰岔路口 - 10:46 逐鹿西峰 - 11:02 第一獵寮11:07 第二獵寮 - 12:09 溪谷 (撤退) - 13:17 耘夢谷 - 13:33 雲森瀑布(耍廢)

共 8.37 公里 / 6 小時 29 分鐘高度上升 660 公尺 / 高度下降 641 公尺最高海拔 939 公尺

本來想去卡保山拍一葉蘭, 自作聰明, 看地圖, 從逐鹿西峰切水路, 不經逐鹿山, 路線最短因為較少人走的山徑, 路況荒涼且路跡不明, 山路上布條都是指向 逐鹿山, 走錯幾次雖即使回頭時間卻浪費不少, 過溪點也很混亂, 找到正確的過溪點, 已近中午, 下山 100%會摸黑, 乾脆下山去 雲森瀑布聽聽流水的聲音

熊空車站停車, 今天不直接開車到 鐘聲山莊停車場熊空車站續走 500 公尺, 從157-1號民宅旁小山徑爬上產業道路

可從高處眺望山下的北 114 道路 沿著溪畔蜿蜒著, 群山環繞, 別有一番景致

雲森瀑布是三峽有名的賞瀑景點, 頗受歡迎的登山路線假日常吸引爆滿的人潮, 北農峽17產業道路 共 1.5 公里, 十分狹窄, 決定從157-1號民宅旁, 爬一小段山徑, 避開會車不易的顧慮

08:27 起登, 08:39 接上產業道路

只是多爬一小段山路, 免去狹路會車, 影響遊山玩水的好心情

循著雲森瀑布指標走, 沿著溪谷順勢而行在森林裡散步, 步道平緩好走,

雲森瀑布過溪前, 左側山徑指標往 逐鹿西峰

溪谷木橋與淙淙流水相互搭配, 小橋流水, 充滿詩意

往逐鹿山西峰登山口 取左陡上 不管路線怎麼走, 水路或山路, 一趟逐鹿卡保 O 形走, 將近14公里的路程, 大約 11-12 小時

一開始就是陡上, 有點耗體力的上坡 山徑上架有繩索, 還好不會太泥濘泥徑裡摻夾大小石頭, 行進間要隨時注意腳下

山腰路上一處開闊的展望平台, 短暫休息, 遠眺美麗的山景, 天氣晴朗 可以看得見遠方的山

「西施花」 悄然綻放

西施花為杜鵑花科杜鵑花屬下的一個種。別名西施杜鵑或青紫花，是杜鵑花可裡比較耐蔭的一種，通常長在海拔200公尺到2500公尺森林的濕潤環境中，植株的高度約在1至4公尺，屬常綠喬木

花中西施樹冠上 長滿粉紅色的西施杜鵑粉粉的紅色, 好浪漫喔西施花一般分佈在台灣中海拔山區的森林裡，與平地或低海拔的杜鵑花

一路上升, 隨即進入杉木林間

三岔路口, 取左先登 逐鹿山西峰

小爬升, 逐鹿山西峰 抵達無基點, 僅一小山頭, 海拔 931 公尺

原路退回三岔口, 路跡開始混亂雜草很密, 路徑不清楚, 看著布條一直往 逐鹿山走來到 第一獵寮

第二獵寮經過第二獵寮, 順順走又往逐鹿山方向 發現錯誤, 又撤回 第二獵寮

第二獵寮 旁小溪谷以為有路, 是路不是路 !!!

沿路有很多布條, 這裏也有, 那裏也有看著地圖航跡, 都搞迷糊了

找路的感覺不太好, 心裏很不踏實已近中午, 想想算了, 不拍了, 就下山去雲森瀑布耍廢

靜下來想開了, 心情感覺很放鬆

原來水路過溪有三處, 應該要走最底層那條, 爬太高, 難怪一直找不到正確的過溪點

方向是正確, 可是路不好走 那就下山吧

溪畔午餐, 流水聲始終不絕於耳十分療癒

山徑沿中坑溪而行, 小心濕滑

逐鹿卡保 下耘夢谷, 近15公里也是累歪歪的路線, 今天太晚起登, 又走錯方向, 算算時間, 如果硬要上山, 下山很可能就會摸黑,改天再來爬吧

一路下坡, 來到 耘夢谷

雲森瀑布 水量充沛可能是連假期間, 遊客不多, 賺到悠閒 , 舒心暢快

山不轉路轉, 路不轉心轉, 過於堅持, 過於固執, 愛鑽牛角尖, 也不見得是好事不如轉心轉念吧