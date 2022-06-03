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想開心情就輕鬆！逐鹿山西峰「雲森瀑布」　撤退需要的不是勇氣，而是安全感

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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撤退需要的不是勇氣, 而是安全感2022 D0405 逐鹿山西峰 - 雲森瀑布

我喜歡的歌 : Boyzone - Isn't It A Wonderhttps://www.youtube.com/watch?v=unxn6yL_DDg

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逐鹿山西峰 往 卡保山 岔路很多, 登山不能只看布條, 也要看航跡圖, 一直在找路, 一直走錯, 不爽, 撤退去耍廢

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08:24 熊空車站 - 08:27 民宅旁小徑 08:41 雲森瀑布岔路口09:28 逐鹿西峰岔路口 - 10:46 逐鹿西峰 - 11:02 第一獵寮11:07 第二獵寮 - 12:09 溪谷 (撤退) - 13:17 耘夢谷 - 13:33 雲森瀑布(耍廢)

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共 8.37 公里 / 6 小時 29 分鐘高度上升 660 公尺 / 高度下降 641 公尺最高海拔 939 公尺

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本來想去卡保山拍一葉蘭, 自作聰明, 看地圖, 從逐鹿西峰切水路, 不經逐鹿山, 路線最短因為較少人走的山徑, 路況荒涼且路跡不明, 山路上布條都是指向 逐鹿山, 走錯幾次雖即使回頭時間卻浪費不少, 過溪點也很混亂, 找到正確的過溪點, 已近中午, 下山 100%會摸黑, 乾脆下山去 雲森瀑布聽聽流水的聲音

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熊空車站停車, 今天不直接開車到 鐘聲山莊停車場熊空車站續走 500 公尺, 從157-1號民宅旁小山徑爬上產業道路

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可從高處眺望山下的北 114 道路 沿著溪畔蜿蜒著, 群山環繞, 別有一番景致

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雲森瀑布是三峽有名的賞瀑景點, 頗受歡迎的登山路線假日常吸引爆滿的人潮, 北農峽17產業道路 共 1.5 公里, 十分狹窄, 決定從157-1號民宅旁, 爬一小段山徑, 避開會車不易的顧慮

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08:27 起登, 08:39 接上產業道路

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只是多爬一小段山路, 免去狹路會車, 影響遊山玩水的好心情

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循著雲森瀑布指標走, 沿著溪谷順勢而行在森林裡散步, 步道平緩好走,

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雲森瀑布過溪前, 左側山徑指標往 逐鹿西峰

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溪谷木橋與淙淙流水相互搭配, 小橋流水, 充滿詩意

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往逐鹿山西峰登山口 取左陡上 不管路線怎麼走, 水路或山路, 一趟逐鹿卡保 O 形走, 將近14公里的路程, 大約 11-12 小時

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一開始就是陡上, 有點耗體力的上坡 山徑上架有繩索, 還好不會太泥濘泥徑裡摻夾大小石頭, 行進間要隨時注意腳下

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山腰路上一處開闊的展望平台, 短暫休息, 遠眺美麗的山景, 天氣晴朗 可以看得見遠方的山

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「西施花」 悄然綻放

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西施花為杜鵑花科杜鵑花屬下的一個種。別名西施杜鵑或青紫花，是杜鵑花可裡比較耐蔭的一種，通常長在海拔200公尺到2500公尺森林的濕潤環境中，植株的高度約在14公尺，屬常綠喬木

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花中西施樹冠上 長滿粉紅色的西施杜鵑粉粉的紅色, 好浪漫喔西施花一般分佈在台灣中海拔山區的森林裡，與平地或低海拔的杜鵑花

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一路上升, 隨即進入杉木林間

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三岔路口, 取左先登 逐鹿山西峰

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小爬升, 逐鹿山西峰 抵達無基點, 僅一小山頭, 海拔 931 公尺

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原路退回三岔口, 路跡開始混亂雜草很密, 路徑不清楚, 看著布條一直往 逐鹿山走來到 第一獵寮

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第二獵寮經過第二獵寮, 順順走又往逐鹿山方向 發現錯誤, 又撤回 第二獵寮

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第二獵寮 旁小溪谷以為有路, 是路不是路 !!!

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沿路有很多布條, 這也有, 那裏也有看著地圖航跡, 都搞迷糊了

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找路的感覺不太好, 心裏很不踏實已近中午, 想想算了, 不拍了, 就下山去雲森瀑布耍廢

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靜下來想開了, 心情感覺很放鬆

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原來水路過溪有三處, 應該要走最底層那條, 爬太高, 難怪一直找不到正確的過

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方向是正確, 可是路不好走 那就下山吧

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溪畔午餐, 流水聲始終不絕於耳十分療癒

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山徑沿中坑溪而行, 小心濕滑

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逐鹿卡保 下耘夢谷, 近15公里也是累歪歪的路線, 今天太晚起登, 又走錯方向, 算算時間, 如果硬要上山, 下山很可能就會摸黑,改天再來爬吧

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一路下坡, 來到 耘夢谷

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雲森瀑布 水量充沛可能是連假期間, 遊客不多, 賺到悠閒 , 舒心暢快

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山不轉路轉, 路不轉心轉, 過於堅持, 過於固執, 愛鑽牛角尖, 也不見得是好事不如轉心轉念吧

瀑布 登山 連假

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