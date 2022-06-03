聽新聞
test
0:00 / 0:00
瞭望塔視野療闊！苗栗小百岳「關刀山步道」親民好走 浪漫穗花植栽最漂亮
今日行程：薑麻園瞭望塔＞出關古道［聖關段］＞關刀山關刀山，台灣小百岳No.36，因連峰山形近似關刀而得名，可由台130縣道之出關古道聖關段或苗56登山口前往，今日選擇由聖關段起登
出關古道聖關段附近有薑麻園瞭望塔，由此上行約15分鐘到達，先去瞭望塔
薑麻園旁的停車場視野已經不錯
還可望見苑裡火炎山
按指標出關古道方向走就對了
沿途種植相當多的花卉
薑麻園瞭望塔到了
爬上瞭望塔
不知道是不是因為關刀山的關係，裡面有桃源三結義的神像
瞭望塔的視野真的非常好
大冠鷲會繞著瞭望塔飛翔，視覺感非常的近
接著折返至130縣道，往右走700公尺，前往關刀山
穗花的山奈旁就是入口
出關古道雖名為古道，但可以說是人為維護，花卉佈置植栽最漂亮的一段古道了
開始進入用原始林道
遇三叉路，取中間階梯步道行走
沿途都有出關古道聖關段的石柱
路上出現展望
取右行，跟著登山條走
叉路不少，謹記跟著登山條原則
漸漸走在稜線上，上坡下坡不斷交替，有時高地落差較大
竹林是這裡常見林相，竹筍非常多且巨大
這個山頭就是關刀山
抵達關刀山三角點，一樣有美麗的花卉
小百岳完成，總結而論，雖然偶有繩索，階梯土梯高地落差，但大致上關刀山步道算親民好走，爬升僅約200公尺，大約耗時40到50分鐘，今天的旅途就到這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言