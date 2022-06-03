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瞭望塔視野療闊！苗栗小百岳「關刀山步道」親民好走 浪漫穗花植栽最漂亮

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：薑麻園瞭望塔＞出關古道［聖關段］＞關刀山關刀山，台灣小百岳No.36，因連峰山形近似關刀而得名，可由台130縣道之出關古道聖關段或苗56登山口前往，今日選擇由聖關段起登

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出關古道聖關段附近有薑麻園瞭望塔，由此上行約15分鐘到達，先去瞭望塔

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薑麻園旁的停車場視野已經不錯

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還可望見苑裡火炎山

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按指標出關古道方向走就對了

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沿途種植相當多的花卉

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薑麻園瞭望塔到了

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爬上瞭望塔

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不知道是不是因為關刀山的關係，裡面有桃源三結義的神像

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瞭望塔的視野真的非常好

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大冠鷲會繞著瞭望塔飛翔，視覺感非常的近

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接著折返至130縣道，往右走700公尺，前往關刀山

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穗花的山奈旁就是入口

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出關古道雖名為古道，但可以說是人為維護，花卉佈置植栽最漂亮的一段古道了

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開始進入用原始林道

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遇三叉路，取中間階梯步道行走

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沿途都有出關古道聖關段的石柱

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路上出現展望

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取右行，跟著登山條走

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叉路不少，謹記跟著登山條原則

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漸漸走在稜線上，上坡下坡不斷交替，有時高地落差較大

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竹林是這裡常見林相，竹筍非常多且巨大

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這個山頭就是關刀山

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抵達關刀山三角點，一樣有美麗的花卉

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小百岳完成，總結而論，雖然偶有繩索，階梯土梯高地落差，但大致上關刀山步道算親民好走，爬升僅約200公尺，大約耗時40到50分鐘，今天的旅途就到這裡

古道 登山 步道

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