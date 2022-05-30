用雙腳走過更珍貴！ 臺北大縱走教會我的事「練心」 千階步道能好好思考人生

． 2021- 2022 臺北大縱走． 2022 年的第 100 天 ( 4.10 ) 完成 ★ 難度：2 > 3+4 > 6 > 5 > 1 > 7． 完成順序：6 ➙ 5 ➙ 3+4 ➙ 7 ➙ 1 ➙ 2

一、臺北大縱走教會我的事：練心

臺北大縱走教會我的事：練心；除了需生理上的體能外，心理層面的意志力更需堅強。去 ( 2021 ) 年 4 月開始於第六段，因疫情停滯不前，今年 2 月在 Irene 相揪走第五段下重新啟動，以下分享的美景也幾乎皆由她拍攝。

二、各路段心得

． 第一段：關渡 ➙ 二子坪 #杜鵑花． 2022 年 4 月 4 日 ( 一 ) ．️． 里程：12k，難易度：★★☆☆☆

從捷運關渡站出站後沿學園路穿過台北藝術大學，從忠義山步道至二子坪；在傳說中的大魔王第二段前，以為會很難，但出乎意料的親民；需要注意的是山上氣溫變化與拂面的寒風刺骨。進入登山步道攀繩索而上，沿途竹林密集，步道相對原始幽靜，但也因無常照日光顯得泥濘。快到清天宮前 500 公尺的小攤販，買瓶結冰的桶柑原汁，在山林間暢飲有著大大的滿足。

▲結冰桶柑原汁在大熱天暢飲是一大享受！

． 第二段：北投區｜面天坪 ➙ 小油坑 #海芋． 2022 年 4 月 10 日 ( 日 ) ．️． 里程：10k，難易度：★★★★★

好酒沈甕底，最終段與 Irene 姐妹來面對傳說中的大魔王，光是到起點二子坪的交通轉乘就讓人暈頭轉向，路線也是極具挑戰。

大眾交通工具：搭捷運 ➙ 轉乘 2 次公車

一早坐捷運劍潭站搭紅 5 公車到陽明總站，轉乘小 108 ( 區間車 ) 至二子坪遊客中心。返程從小油坑搭小 108 ( 全程車 ) 至陽明總站，轉搭紅 5 公車至捷運士林站。

先苦後樂路線：二子坪 ➙ 小油坑

第二段是從二子坪步道經面天坪繞大屯群峰而行；印象深刻的是有攀岩、攀繩、泥濘濕黏的山徑，前 3 顆寶石經大屯山西峰、南峰、主峰，直到助航站旁觀景平台休息吃飯糰補給。接著是巴拉卡公路人車分道，經狹窄的林間小徑通至竹子湖，順著頂湖海芋步道，來觀光的車輛絡繹不絕，差點錯過往陽明溪的溪畔步道。

▲療癒的整片海芋、在溪畔步道旁有清涼感

最後見到禿著冒煙的硫磺山頭，終於能鬆口氣，表示到終點小油坑，按下儲存上傳，立馬製作線上全程完走證書。

▲ 下山到士林匠子紅吃飯，才想到還沒合照

． 第三段：小油坑 ➙ 風櫃口 #竹子 第四段：風櫃口 ➙ 大湖公園 #大冠鷲． 2022 年 3 月 13 日 ( 日 ) 里程：21k，難易度：★★★★☆

連續走兩段讓我鐵腿一週休跑。這次是跟著跑者肌地搭 Uber 至小油坑，走過七星山主峰、東峰，伴隨著大屯山特有的硫磺味餘煙繞梁。

▲ 與跑者肌地一起縱走、野餐、登山很歡樂

第三段令人驚艷的是過菁山吊橋後，擎天崗環形步道加上圍欄與牛隻成一幅美景、網美照忘憂森林、席地野餐的青青大草原、風櫃嘴涼亭；常在社群看到有人騎車或跑步到風櫃嘴，才知它位於內湖、士林、萬里 3 條產業道路的交叉點，沒想到是因大縱走才親眼目睹。第四段沿途走步道下山，至馬路上的白石湖社區附近有草莓園，在碧山路上買個草莓冰稍作休息後，走圓覺寺步道至大溝溪親水公園，回程搭捷運大湖公園站返家。

▲ 忘憂森林、風櫃嘴、擎天崗、全臺葉姓祖廟

． 第五段：劍潭 ➙ 碧山巖 #馬醉木． 2022 年 2 月 26 日 ( 六 ) 里程：12.5k，難易度：★★★☆☆

這段是今 ( 2022 ) 年重啟臺北大縱走的開始；先到捷運劍潭站，從劍潭山步道至碧山巖，其中「劍潭山老地方」可看松山機場的飛機起降。另外，原以為碧山巖是顆大石頭的景點，抵達才知是碧山巖開漳聖王廟。

▲ 老地方、櫻花步道、山景與白石湖吊橋

對我來說，難忘的是碧山巖旁白石湖吊橋對岸的茗穀屋，和 Irene 邊看山景邊吃關東煮王子麵與豆花好不愜意；離開時還買小罐裝的手作果醬，唯一美中不足的是吃太飽，就沒買附近的草莓車輪餅。最後，抱著滿足的肚皮往捷運內湖站返家。

▲ 大啖茗穀屋的美食與殘念的草莓車輪餅！

． 第六段：麟光站 ➙ 中華科大 #樹蛙． 2021 年 4 月 5 日 ( 六 ) 里程：11k，難易度：★★★☆☆

首次是跟著破 2 已很輕鬆的跑友們一起走；從捷運麟光站開始經富陽生態公園，最高點到九五峰；憶起小時候父親常到山上的修聖寺，當時僅國中生的我，無聊就獨自爬上九五峰折返，剛好能趕上午餐。相隔 20 多年重遊舊地，步道改善的更親民；這段繞著 101 走，可從各角度觀看。

▲ 首次縱走跟著破 2 已很輕鬆的小隊共走。

． 第七段：指南宮 ➙ 樟山寺 #藍鵲． 2022 年 3 月 19 日 ( 六 ) 里程：9.5k，難易度：★☆☆☆☆

貓空是我跟 Irene 的後花園，常騎車跑步，但指南宮是我第一次上去，從新店到政大可騎uBike 2.0走河濱往道南橋或搭公車綠1。

▲ 指南宮、茶展中心步道、山上豆花、樟山寺

個人最愛的也是這段，因為截至完成大縱走前已走 4 次。指南宮前的千階步道能好好思考人生，接續枕木與水泥組成的大成殿步道，往下走需要專注力。步道出來後接續一小段上坡的柏油路，叉路右邊為茶香環狀步道，途中會路過潺潺瀑布，爬升的階梯盡頭是小天空步道，往貓空纜車方向小跑前進，再來就是樟樹步道的山上豆花+花生麻糬；吃飽喝足後到樟山寺遠眺 101，最後可從飛龍步道至政大。

▲ 山上豆花的綜合豆花與花生麻糬當補給！

但因疫情往政大的路口有圍籬封閉，替代道路可從指南國小或樟山寺廁所旁的不起眼小路，這條是通往救千宮方向；至柏油路右轉下坡往恆光橋，途中經過隧道後即快到平地，道路盡頭右轉就是政大後門。

三、任務完成不是結束，是獲得開啟的鑰匙

2021 年臺北大縱走任務完成獲得徽章，Irene 問說妳不會完成就不走了吧？當然不會，這反而是開啟了山林探險的鑰匙；原本就很喜歡沈浸山林間，有遠離都市的塵囂、登高望遠的遼闊、與世隔絕的平靜；山裡顯得自己的渺小，煩惱與壓力微不足道，更能以正面思考跟寬闊的胸襟看待事物。完成後，除讚嘆大自然的鬼斧神工，用雙腳走過土生土長的臺北更顯珍貴；不用捨近求遠，起身前往附近登山步道，都有意想不到的驚喜。

▲ 總共七段，和 Irene 就一起走了六段。